УК «РУК» к зиме готова!

С приходом зимы актуальным становится вопрос уборки дворов и улиц от снега. И делается это не только для удобства передвижения людей и автомобилей. Снег отлично впитывает в себя различные элементы загрязнения природы, которые только можно найти в пределах ореола человеческого обитания - выхлопные газы, химические реагенты, отходы дымовых труб заводов и так далее. Все это оседает на сугробах. И огромные кучи снега и льда представляют собой источники повышенной опасности для природы и человека, поскольку содержат достаточно большой процент концентрации токсичных веществ.

САНИ ГОТОВЯТ ЛЕТОМ

В общем, рассуждать на данную тему можно долго. Но, говоря об этой проблеме, жители Обнинска все-таки больше склоняются к мысли, что снег мешает их нормальному передвижению. Как бы то ни было, а убирать дворы и улицы необходимо. И в нашем городе с этой задачей очень эффективно справляется управляющая компания ООО «РУК» - холдинговое предприятие, расшифровывающееся как «Региональная управляющая компания».

Как выяснилось, она оказывает свои услуги по уборке дворов и вывозу снега и другим управляющим организациям, любым сторонним организациям, а также жителям частного сектора. Тем жильцам, которые заключили с компанией договор на обслуживание, весь комплекс снегоуборки предоставляется по заниженным ценам. Но в целом, учитывая повсеместную дороговизну данных услуг, УК «РУК» предоставляет их по оптимальной стоимости.

Графики снегоуборки на этом предприятии формируют еще в августе. Ведь у многих УК наукограда вообще нет такой техники, и они обращаются за сотрудничеством в «РУК» с тем, чтобы эта компания работала в их дворах в качестве подрядной организации. Только обращаться к ним они просят заблаговременно, не позднее сентября. Потому что эти услуги нарасхват.

- В августе у нас уже утвержден график уборки всех наших территорий. До сентября мы стараемся сформировать оставшиеся заявки. В том числе, и сторонних компаний. Такой подход позволяет нам держать оптимальные тарифы, - пояснила директор УК «РУК» Инга ЕФИМОВА.

Как выяснилось, некоторые территории принадлежат муниципалитетам, но по действующему законодательству обязанности по их содержанию лежат на собственниках. К примеру, площадка перед бизнес-центром «Капитал». В таких ситуациях собственники тоже обращаются в эту компанию. Так что работы у УК «РУК» хватает.

СПЕЦТЕХНИКА - НА ЛЮБОЙ ВКУС

В чем же главный плюс специализированной снегоуборочной техники УК «РУК»? Сразу отметим, что он не один. Во-первых, парк этой компании достаточно большой. В нем более 35 единиц техники. Во-вторых, все эти машины имеют разное назначение, и среди них можно найти и те, которые способны функционировать в очень узких внутридворовых проездах, и те, которые могут расчищать достаточно широкие площадки.

Это снегоуборщики разных видов и форм. Что называется, на любой вкус.

И трудятся на них только высококвалифицированные специалисты. Людей с улицы, без специального допуска, туда не берут. Потому что такая работа требует профессионализма и высокой ответственности.

И, кстати, в Обнинске в прошлом году имел место один такой случай, когда спецтехника ковшом повредила крышу дорогостоящего автомобиля, припаркованного в одном из дворов. В УК «РУК» такие ситуации считают крайне недопустимыми. Водители этой компании даже контролируют размеры каждой оставленной на обочине снежной горки. Потому что слишком большие сугробы противоречат нормам безопасности: на них могут залезать дети, а это чревато травматизмом.

Случается, что другие УК обращаются в «РУК» экстренно. Скажем, непредсказуемый снегопад и нужно срочно помочь убрать какие-то дворы. Такая помощь тоже оказывается безотказно. И водители трудятся с трех часов ночи.

Под утро дворы уже чистые, комфортные. Народ спешит на работу. А в УК «РУК» анализируют проделанную работу и намечают следующий ее этап.

Заявки на вывоз снега УК «РУК» принимает по телефону: +7 48439 2-50-60.

Инна ЕМЕЛИНА

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