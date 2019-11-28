Эффективная площадка для конструктивного диалога

Промышленный форум в Калужской области собрал полмиллиона человек.

На этой неделе в Калуге прошел промышленный форум, который длился несколько дней. В роли организаторов мероприятия выступили правительство Калужской области, калужская Торгово-промышленная палата и ГАУ КО «Агентство развития бизнеса».

В форуме также принял участие глава региона Анатолий АРТАМОНОВ.

РАДИ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ

Благодаря всесторонней поддержке правительства региона форум стал эффективной площадкой для конструктивного диалога представителей бизнеса и власти.

Ежегодно участие в форуме принимают более 700 представителей зарубежных и российских промышленных предприятий, разработчиков инновационных технологий, представителей институтов развития и предпринимательских объединений.

Для участия в форуме в этом году зарегистрировалось свыше 500 человек - представители региональной и муниципальной власти, российских и международных промышленных компаний, институтов развития, финансовых организаций, предпринимательских объединений, разработчики инновационных технологий, журналисты. В качестве экспертов выступили специалисты Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, ГУ Банка России по ЦФО, НИУ Высшей школы экономики (г. Москва), Балтийско-Евразийской палаты предпринимателей и агентства JD. EXPERT (Казахстан, Нур-Султан), а также руководители региональных министерств и успешных производственных компаний.

В течение трех дней лидеры промышленной отрасли представляли свои наработки в демонстрационно-выставочном комплексе администрации губернатора области. Участники продемонстрировали новейшее промышленное оборудование, инновационные разработки, технологии и проекты.

В плане проведения форума:

- межрегиональная биржа деловых контактов;

- актуальные дискуссии с представителями органов власти и институтов развития по вопросам повышения конкурентоспособности российской промышленности и упрощения доступа к финансовым ресурсам;

- практические сессии по цифровой трансформации;

- презентации новейших решений для создания прибыльного бизнеса.

Все общение на площадках проходило таким образом, чтобы по его итогам предприниматели могли установить конкретные деловые контакты и подписать соглашения о сотрудничестве.

ФОРУМ, КОТОРЫЙ СТИМУЛИРУЕТ БИЗНЕС К ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ

Первым мероприятием стала выставка «Промышленность. Инновации. Технологии», большую часть которой заняли промышленные и коллаборативные роботы нового поколения, используемые в различных видах производства. Кроме того, калужские предприятия и компании из других регионов представили свою новую продукцию, перспективные проекты и услуги.

Открывая выставку, Анатолий Артамонов особо отметил высокотехнологичный характер экспозиции.

- Выставка сегодня совершенно по-иному выглядит, много нового и интересного. Но самое главное - для чего это делается? Для того чтобы вы нашли друг друга, узнали, что есть полезного, и применили это взаимно, - высказался Анатолий Дмитриевич.

И выставка, и форум, по мнению главы региона, решают еще одну важную задачу - стимулируют бизнес к дальнейшему развитию, освоению новых направлений и расширению границ.

В своем выступлении президент Калужской торгово-промышленной палаты Виолетта КОМИССАРОВА заметила, что форум совпал с 27-летием образования региональной палаты. Она выразила надежду, что это мероприятие станет для всех его участников, прежде всего, представителей реального сектора экономики, настоящим промышленным праздником.

Форум длился три дня. Его программа оказалась более чем насыщенной - актуальные дискуссии с представителями органов власти и институтов развития по вопросам повышения конкурентоспособности российской промышленности и упрощения доступа к финансовым ресурсам, практические сессии по цифровой трансформации, презентации новейших решений для создания прибыльного бизнеса и другие мероприятия, а также межрегиональные и международные биржи деловых контактов.

Есть мнение

Президент Торгово-промышленной палаты в Обнинске Вячеслав НАРУКОВ:

- Промышленный форум, который проходит ежегодно в Калуге, - одно из важнейших мероприятий, которые проводятся в нашем регионе. Участие в форуме дало возможность предприятиям познакомиться с ведущими производствами области, сформировать бизнес-кооперацию в рамках международных и межрегиональных бирж деловых контактов, получить консультации экспертов-практиков по интересующим вопросам, расширить базу деловых контактов, а также найти новых клиентов или поставщиков как в России, так и за рубежом.

На мой взгляд, форум решает вопросы привлечения финансирования в промышленность и предоставляет возможности по кооперации между промышленниками. В форуме принимают участие руководители промышленных международных и российских предприятий, менеджеры высшего и среднего звена региональных компаний-производителей, инвесторы, владельцы бизнеса.

Кристина ЗВОН

Другие статьи из рубрики «Инновации»