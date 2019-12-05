«Судьба солдата» под угрозой ликвидации?

Куда переедет уникальный музей военных артефактов?

Как ни странно, но о существовании в Обнинске музея с говорящим названием «Судьба солдата» знают немногие. А тот, кому хоть раз посчастливилось в нем побывать, наверняка остался под глубоким впечатлением.

Музей представляет собой экспозицию артефактов времен Второй мировой войны, найденных на территории Калужской области. Его (музей) не один десяток лет буквально по крупицам собирали неравнодушные люди из поискового отряда «Обнинские следопыты» во главе с Галиной СЛЕСАРЕВОЙ. А сегодня над учреждением исторического наследия нависла угроза ликвидации. В настоящее время экспонаты готовят к переезду - куда - пока неизвестно.



Отряд «Обнинские следопыты» существует уже более 40 лет. Все это время поисковики ищут то, что может помочь нам узнать еще больше о Второй мировой войне и сохранить память о наших предках. Более того, следопыты занимаются не только артефактами, но и розыском останков пропавших без вести солдат - таким образом они помогли уже многим людям узнать, где нашел свое пристанище их родственник.

- В прошлом году, например, на территории Калужской области были обнаружены останки советского летчика, который во время войны направил свой самолет на немецкий штаб, чтобы его уничтожить. Все эти годы герой считался пропавшим без вести. А «Обнинские следопыты» его нашли и смогли установить личность и найти родню, - рассказывает директор фотостудии «Автограф», сотрудничающий с поисковым отрядом, Евгений ИСАКОВ. - Всего следопытами было найдено более 300 медальонов солдат, считавшихся пропавшими без вести.

А около 20 лет назад в Обнинске был организован музей «Судьба солдата». Учреждение некоторое время кочевало и даже располагалось на базе дачи Морозовой. Но спустя время переехало в центр детского творчества «Эврика».

В музее представлены артефакты времен Великой Отечественной войны, которые были найдены поисковиками на территории Калужской области: оружие, предметы быта и гигиены, военная форма, фотографии и многое другое. Примечательно, что среди экспонатов можно было найти вещи, принадлежавшие как советским солдатам, так и немецким.

Музей по своей сути оказался уникальным для Обнинска.

Однако недавно появилась информация, что он прекратил свое существование. По городу поползли слухи, что экспонаты переехали в Москву, поскольку в нашем городе подходящих площадей для их размещения не нашлось.

Мы решили разобраться в ситуации и выяснить, действительно ли музей может быть ликвидирован и почему.

Сама руководитель музея Галина Слесарева от комментариев отказалась - вероятно, она переживает за судьбу своего детища и просто боится строить планы относительно дальнейшего существования учреждения. Единственное, она пояснила, что данный вопрос в настоящее время находится на контроле городской администрации.

Вице-мэр по вопросам управления делами Карина БАШКАТОВА пояснила, что сейчас деятельность музея действительно приостановлена. Причиной тому послужила перспектива создания детского «Кванториума» на базе «Эврики» - это довольно масштабный и значимый проект для Обнинска, средства на реализацию которого выделяются из федерального бюджета, а в роли координатора выступает региональное министерство образования и науки.

Реализация данного проекта подразумевает реконструкцию всего здания «Эврики». Именно по этой причине музею «Судьба солдата» приходится покинуть площадь, занимаемую долгие годы.

В данный момент все экспонаты готовятся к переезду. Сейчас, по словам Башкатовой, как раз решается вопрос с выбором подходящей площади. Рассматривается несколько вариантов - каких именно, в мэрии пока не говорят. Правда, Карина Сергеевна пообещала, что музей однозначно продолжит свое существование именно в Обнинске.

Дарья ГУМЕРОВА

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