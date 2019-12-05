Жители Аксенова, 7 считают, что их УК решила им мстить

Сегодня муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» взяла на себя тяжелое бремя по обслуживанию проблемных жилых домов города. В том числе и бывших общежитий, которые находятся в очень плачевном состоянии. Оно и понятно, предприятие это муниципальное и, в отличие от частных компаний, добровольно отказаться от лишних сложностей не может. Но даже этот факт не является панацеей от жалоб недовольных жильцов. Так, на днях в редакцию обратилась жительница дома № 7 по улице Аксенова Татьяна Орлова (имя изменено - Прим. авт.), у которой масса претензий к МП «УЖКХ». Мы стали разбираться в сложившейся ситуации, и выяснилось, что претензии эти взаимные.

«НАМ ГРОЗЯТ СУДОМ И ВЫСЕЛЕНИЕМ»

Татьяна рассказала нам, что квартиру в данном доме они с мужем купили совсем недавно - в июне текущего года. И сразу у них возникло множество вопросов к УК. В частности, не понравилось им состояние двора и подъезда, отсутствие вытяжки на кухне - был забетонирован вытяжной канал - и низкая тяга вытяжки в ванной, отчего там очень сыро.

- Ввиду неудовлетворительного состояния прилегающей территории и подъезда нами были сделаны обращения в УК с просьбой привести имущество в надлежащий вид в соответствии с правилами эксплуатации жилфонда. На что нам ответили, что не будут ничего делать без предписаний ГЖИ, - сообщила в своем письме Татьяна.

С началом отопительного сезона, как рассказывает женщина, обнаружилось, что в каких-то комнатах холодно. По всем этим вопросам супруги Орловы написали не одно обращение в ГЖИ. А далее, как рассказывает Татьяна, представители управляющей компании предъявили им претензию по поводу «незаконно установленной лоджии и ее остекления».

- Я считаю, что наши жалобы стали комом в горле УК и нас решили проучить, - пишет Татьяна. - Застекленная лоджия послужила зацепкой в этой истории. А реакция со стороны УК, на мой взгляд, последовала достаточно агрессивная. И хорошо еще, что у меня достаточный опыт в изучении Жилищного кодекса и законодательства, но что делать людям, которые в этом не разбираются, но при этом хотят получать те услуги, которые им полагаются. Хотят иметь ухоженную территорию, красивый подъезд, нормальный уровень коммунальных услуг?

Как выразилась Татьяна, сотрудники МП «УЖКХ» грозят им судом с дальнейшим выселением из квартиры.

ОТАПЛИВАТЬ ПРИХОДИТСЯ И ЛОДЖИЮ

Разумеется, мы попросили прокомментировать ситуацию директора МП «УЖКХ» Сергея ВОЛОТОВСКОГО, и он нам рассказал свою версию происходящего. От него мы узнали, что дело вовсе не в «незаконной установке лоджии и ее остеклении», а в том, что новые собственники объединили это помещение с комнатой, убрав разделяющие их окно и дверь.

- Теперь там образовался сквозной проем, а по проекту должны стоять дверь и окно. Во-первых, они выполняли функцию несущей опоры, из-за отсутствия которой может самым негативным образом нарушиться конструкция квартиры. Такие самовольные действия жильцов противоречат нормам безопасности. А, во-вторых, в результате этого отапливаемое помещение стало больше. Ведь теперь получается, что обогревается еще и лоджия, и поэтому потери тепла тоже увеличились. Стоит ли тогда удивляться, что в квартире стало холоднее?! - пояснил Сергей Васильевич.

С его слов, жильцы этой квартиры за недолгое время своего проживания в вышеуказанном доме написали жалоб больше, чем все их соседи за все время. И, как отметил руководитель МП «УЖКХ, большая их часть необоснованная.

- Где-то наша вина была, но в основном обращения неоправданные, - считает Сергей Васильевич. - К примеру, они потребовали, чтобы мы установили возле каждого подъезда этой многоэтажки лавочки. Мы начали проводить эту работу, и тут на нас обрушились другие жильцы, которые были против этой идеи. Одни даже нам заявили: «Хотите, чтобы мы эту лавочку с корнем выдернули, устанавливайте. Предыдущую мы уже выдернули и выбросили на помойку. С этой будет то же самое». С вентиляцией там тоже не все просто было. Мы стали ее ремонтировать, и оказалось, что по проекту там должен быть установлен вентилятор, а его, видимо, сняли предыдущие хозяева квартиры.

- А на каком основании вы грозите людям судом и выселением? - поинтересовались мы у Сергея Волотовского.

Он искренне удивился нашему вопросу:

- О чем вы вообще говорите?! Это же приватизированная квартира, частная собственность. И никто не имеет права выселить оттуда собственников.

КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ

Дабы уяснить все до конца и поставить все точки над «и», мы снова связались с Татьяной Орловой и попросили ее рассказать, что же все-таки случилось с лоджией. Куда пропали окно и дверь? Оказалось, что сняли их временно - в рамках ремонта. А в ближайшее время привезут новые окно и дверь и все установят на прежнее место.

В завершение жительница Аксенова, 7 напомнила всем, что чем меньше мы требуем от УК то, что нам положено по закону, тем большее количество денежных средств она экономит, что в конце года идет в прибыль компании. И таким образом инертные жители просто дарят ей деньги.

Требовать, конечно, нужно. И контролировать работу УК необходимо. Но только сначала жителям не мешало бы найти согласие между собой. Потому что в противном случае пока одни станут требовать установку лавочек, другие будут их ломать и выбрасывать на помойку. А оплачивать весь этот цирк будут и те, и другие.

Инна ЕМЕЛИНА

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