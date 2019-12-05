Мусорный полигон в Михалях начнёт свою работу в следующем году

Вокруг строительства мусорного полигона («ЭкоТехноПарка «Калуга») в Михалях Износковского района было много разговоров, в том числе и негативного характера. Многих пугали перспективы появления предприятия, предназначенного для переработки бытовых отходов. Люди были озабочены тем, что от деятельности полигона пострадает экология. Однако эксперты, в том числе и экологи, уверяют, никакого вреда окружающей среде нанесено не будет.

А на днях для представителей региональных СМИ был организован пресс-тур на территорию «ЭкоТехноПарка», в рамках которого журналистам не только рассказали о технологиях, но и провели специальную экскурсию.

ОБСЛУЖИВАТЬ ПОЛИГОН БУДЕТ НЕСКОЛЬКО РАЙОНОВ

Журналисты нашего еженедельника побывали в селе Михали Износковского района, где в настоящее время уже завершился первый этап строительства «ЭкоТехноПарка «Калуга», в состав которого входит мусорный полигон. Начало эксплуатации запланировано на первую половину 2020 года.

Экскурсия стартовала с обзора рабочего городка (вспомогательный комплекс), предназначенного для проживания сотрудников предприятия. Стоит отметить, что там предусмотрено все для того, чтобы работники чувствовали себя комфортно. Вспомогательный комплекс представлен современными общежитиями для рабочих, в которых имеются все необходимые условия для проживания. Оборудованы спортивная площадка, столовая. Рядом с жилым комплексом расположены парк спецтехники, вертолетная площадка, генератор резервного питания, станция водоподготовки.

Но самой главной частью экскурсии стал, конечно, сам полигон. Система контроля исключает несанкционированный проезд на его территорию. На всех КПП установлены камеры слежения, которые фиксируют номера автомобилей, автоматически сравниваемые с базой данных, в соответствии с заключенными договорами. Также установлены датчики радиационного контроля. При повышении допустимых значений они срабатывают, и автомобиль не допускается на территорию. Те же защитные системы имеются на автовесовых пунктах. На каждого перевозчика заполняются электронные карты со всеми необходимыми данными.

Допущенные на территорию машины следуют на завод мусоросортировки. В каждом из корпусов завода находятся по две линии.

В ходе работы «ЭкоТехноПарк» будет принимать как отсортированные отходы, из которых будут извлекаться пригодные для вторичного использования компоненты - верные и цветные металлы, стекло, бумага, пластик и электронный лом.

А неподлежащие переработке отходы будут размещаться в специальных картах, изолированных от окружающей среды с помощью специальных технологий и материалов. Годовая мощность объекта составляет 1,8 миллионов тонн ТКО, мощность каждого из двух сортировочных комплексов - 500 000 тонн в год. Предполагается, что обслуживать полигон будет несколько районов, в том числе и город Обнинск.

ЧТО ДУМАЮТ ЭКОЛОГИ?

Интеллектуальная система управления технологическими процессами и инженерной инфраструктурой обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта для окружающей среды. Впрочем, слова представителей «ЭкоТехноПарка» подтвердили и экологи, также побывавшие на предприятии. К примеру, свою положительную оценку технологиям полигона дала и председатель комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и экологии Ирина ОНУФРИЕВА.

- В рамках экскурсии нам было представлено оборудование, которое занимается очисткой и подготовкой воды как для технологических нужд, так и для питья. Предприятие полностью автоматизированное. Кроме того, мы увидели очистные сооружения, которые очищают стоки с самого тела полигона - нефильтрат. Стоит отметить, что для этих целей используется австрийское оборудование, отличающееся высоким качеством. Также на территории имеются очистные, ориентированные на ливневую и хозфекальную канализации. Процесс практически замкнутый. Вред от переработки непосредственно самих отходов минимизирован, поскольку устройство самого котлована для захоронения мусора включает в себя несколько специальных слоев с использованием определенных материалов: бентонитовый, толстый слой геомембраны, который не пропускает в почву все жидкие фракции, третий слой - специальный фильтр, - объясняет Онуфриева.

Очищенная вода собирается в пруд и специальные резервуары, а вредные вещества (концентрат) - удаляются. В пруду уже разводят линя, карпа, белого амура, толстолобика, несколько видов карасей, которые являются еще одним показателем чистоты воды. Аэраторы насыщают пруд кислородом и не позволяют ему замерзнуть. Также имеются очистные сооружения ливневых и хозбытовых стоков. Рядом находятся станция пожаротушения и дизельные электростанции. Пожарным предприятия уже удалось помочь местным жителям в тушении пожаров.

Кроме того, нельзя не сказать о том, что сам «ЭкоТехноПарк» расположен в удаленности от населенных пунктов, так что жители района не будут испытывать какой-либо дискомфорт.

Вся территория комплекса находится под строгим контролем. Установлено более 500 камер по периметру и в цехах. Имеется возможность наблюдать в режиме реального времени за работой всех очистных сооружений. Автоматизированная система экомониторинга позволяет получать данные о состоянии окружающей среды.

«ЭкоТехноПарк» позволит не только осуществить переход к современной индустрии переработки отходов за счет применения инновационных технологий обращения с отходами. Предприятие уже помогло развитию сельского поселения «Деревня Михали» и Износковского района. На сегодняшний день в бюджете сельского поселения наблюдается существенный рост дохода в связи с поступлением земельного налога. Уже получено 20 миллионов рублей. Это дало возможность построить дороги, установить освещение, вложить средства в социальную сферу. Ожидается открытие школы и детского сада. Планируется улучшить благоустройство поселения. «ЭкоТехноПарк» скоро предоставит новые рабочие места - залог дальнейшего процветания Михалей. Износковский район тоже ощутил существенную поддержку предприятия. От дотационного района он постепенно выходит на средний уровень. Району удалось войти во все федеральные и областные программы. Свыше 100 человек Износковского района уже трудоустроены и принимают участие в подготовительных работах на предприятии.

Дарья ГУМЕРОВА

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