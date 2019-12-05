В КБ № 8 динамика положительная

Москва не сразу строилась, и Клиническая больница № 8 берет пример именно со столицы. Может, и не сразу, но динамика по многим направлениям наблюдается явно положительная.

На самые острые вопросы горожан ответил врио главврача КБ № 8 Михаил СЕРГЕЕВ.

НЕТ ПЕДИАТРА - ВЫЗЫВАЙТЕ СКОРУЮ

- Молодая мама вызвала педиатра к затемпературившему ребенку, однако в поликлинике ответили, что на дом врач прийти не может.

- Действительно, на одном из участков один педиатр заболел, а другой находился в отпуске. В таких случаях нужно вызывать Скорую помощь.

- Когда родителям вообще не стоит ждать врача, а нужно сразу вызывать Скорую?

- Если у ребенка начались судороги или он теряет сознание, маленького пациента нужно как можно быстрее доставить в больницу.

КАЛУЖСКИЙ МИНЗДРАВ ОБЕЩАЛ ПООЩРИТЬ ПРИТОК КАДРОВ В КБ № 8

- Выдержит ли такую нагрузку обнинская Скорая? Сколько сейчас работает бригад?

- На сегодняшний день в Обнинске работает 6 полностью укомплектованных бригад. На Новый год дежурить будут 7 бригад. Далее мы планируем оставить 7 бригад.

- На Скорой проблем с кадрами нет?

- Нет. Более того, в КБ № 8 наблюдается приток кадров. С августа этого года в коллектив пришли 19 врачей: три участковых терапевта, два врача УЗИ, два рентгенолога, три оториноларинголога, два акушера-гинеколога, два врача приемного отделения, два педиатра, хирург, провизор и дерматовенеролог. Реанимационное отделение укомплектовано кадрами полностью. Региональный Минздрав обратил внимание на то, что впервые за много лет произошел приток кадров, и даже пообещал поощрить КБ № 8.

- Материально поощрят?

- Материально.

БУДУТ И ТАБЛИЧКИ, БУДЕТ И ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ

- Как Вы относитесь к критике?

- Нормально. К некоторым вещам мы просто привыкли и не обращаем на это внимание. Например, на таблички на этажах. А когда вышла статья, посмотрели - действительно, облезшие надписи выглядят безобразно. Мы посмотрели и увидели, что такие информационные вывески не только в поликлинике. Сейчас этот вопрос проработали, деньги выделены, таблички скоро обновим.

- После выхода статьи особо взбудораженные граждане предлагали журналистам самим номера этажей нарисовать. Неужели даже помощь волонтеров не понадобилась?

- Нет, не понадобилась. Владимир Уйба очень внимательно относится ко всем нашим проблемам, так что скоро будут новые таблички. Все проблемы сразу решить нельзя, но уже выполнен ремонт фасада поликлиники Центра профпатологии, заменены окна в приемном и операционном отделениях. Ведется работа и по другим направлениям. Вы писали об отвратительном качестве дорог в больничном городке, сейчас мы пробуем получить деньги на их ремонт. Мы очень хотим, чтобы с медициной в Обнинске все было хорошо.

- А как с электронной записью в поликлинику? Вроде бы ее давно прорекламировали, в рекламных статьях про Госуслуги мы предлагаем записываться к врачу по интернету, а это, оказывается, невозможно.

- Буквально перед вашим приходом мы обсуждали этот вопрос. За обновление старой системы, обеспечивающей работу электронной записи, с нас потребовали столько же денег, сколько стоит новая. Мы рассмотрели коммерческие предложения, сейчас выбираем оптимальный вариант. Предполагается, что электронной записью готовы пользоваться около 60% пациентов. А это значит, что очереди у окна регистратуры уменьшаться вдвое.

УРОЛОГУ КУПЯТ ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ УЗИ

- А как с оборудованием? Современная медицина невозможна без современной техники.

- Завершен монтаж СКТ И МРТ. Готовим документацию на лицензирование. Проводится закупка высокотехнологического медицинского оборудования для оснащения операционного отделения и реанимации. Скоро состоится монтаж ангиографического комплекса.

- Во время работы десанта диспансеризации выяснилось, что больше всего заболеваний выявил уролог. Естественно, не все смогли попасть на прием к столичному специалисту, который привез с собой портативный аппарат УЗИ. Как эта проблема будет решаться? Не могут же пациенты жить от десанта до десанта.

- В ближайшее время мы планируем приобрести нужную аппаратуру и отправить нашего врача-уролога на переобучение. Для этого требуется время, но проблема решается.

- В былые времена приезжающие из других городов врачи очень удивлялись тому, что в некоторых отделениях стационара мало пациентов. Мол, рассчитана больница на 770 коек, а занята только половина. Все здоровы?

- В августе в стационаре было 450 пациентов, а сейчас 580 человек. Поток увеличился. Поликлиника и стационар тесно связаны, и если пациенту нужна госпитализация, то он ее получит. Новый год мы надеемся начать в новых условиях с новыми силами и новыми надеждами.

- Спасибо за честные ответы на вопросы. Долгий путь начинается с первого шага. В новом году желаем, чтобы сбылись все самые смелые надежды и медиков, и пациентов.

Рената БЕЛИЧ