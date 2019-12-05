Руководитель управления потребительского рынка Анна Еремина подвела итоги

Управление потребительского рынка, транспорта и связи администрации Обнинска охватывает одно из основных направлений работы городской администрации . В этом году данную структуру возглавила Анна ЕРЕМИНА, и поэтому подводить итоги реализованных планов предстоит ей. О чем наша корреспондент и побеседовала с Анной Валерьевной.

«НАША ЗАДАЧА - ПОМОГАТЬ ВСЕМ»

- Анна Валерьевна, трудным ли уходящий год стал для Вашего управления? С какими сложностями пришлось столкнуться?

- Итоги подводить еще рано, впереди месяц работы. Не скрою, год был тяжелым, но очень интересным, а для меня тем более, поскольку сфера для меня новая. Конечно, без моего коллектива он был бы значительно тяжелее, поддержку ощутила сразу, и это ощущение только усиливается. Самое главное направление, в которое законодатель внес много изменений, это, конечно, пассажирские перевозки. Об этих нововведениях мы в течение года много говорили, было немало обсуждений и с жителями. Но еще больше предстоит сделать, и эту работу мы продолжим и в первом полугодии наступающего 2020 года. Спешить нельзя, необходимо учесть все нюансы и преодолеть новый этап. Не упускаем мы и остальные направления.

- С какими жалобами в этом году чаще всего обращались потребители?

- Обращения, поступающие в наше управление, самые разнообразные. Начиная от вопросов, связанных с приобретением товара или оказанием услуги, до тем, касающихся пассажирских перевозок. Так, за 1 полугодие 2019 года в управление поступило около 100 писем граждан по поводу качества товаров и услуг. А устных жалоб за этот же период поступило более 900. Все они были рассмотрены в установленные законодательством сроки и практически все - в досудебном порядке. В целом же в 1 полугодии обращений поступило на 28% меньше, чем за этот же период прошлого года. 2019 год еще не закончился, но могу сказать, что во втором полугодии ориентировочно столько же жалоб, как и в первом полугодии. Если брать структуру обращений и их характер, то лидируют те, что связаны с приобретением некачественных технически сложных товаров (бытовой техники, телефонов и так далее) - таковых 36,7%. Далее в списке стоят вопросы, касающиеся приобретения мебели, - их 14,7%, одежды и обуви - 6%, остальное - прочие товары. В списке жалоб на скверное оказание услуг лидируют бытовые - их 55%. Обращения по поводу работы транспорта составляют около 41%, по поводу услуг в сфере туризма - более 2%.

- Многим ли удалось помочь?

- Задача управления - помогать всем потребителям, без исключения. Помощь наши сотрудники оказывают в рамках действующего законодательства. Скажу лишь, что из всех поступивших жалоб около 10% по результатам экспертизы признаны необоснованными.

- Приходилось ли управлению в этом году обращаться в суд по каким-либо проблемам граждан?

- Практически все обоснованные обращения граждан рассмотрены и удовлетворены в досудебном порядке. Приводить примеры не буду, но отмечу, что иногда приходится прикладывать немалые усилия в разрешении споров между потребителем и организацией. И тут, конечно, играют большую роль профессионализм коллектива и желание помочь в решении проблемы в досудебном порядке. Суд - это крайняя мера.

НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ ПОСТЕПЕННО ИСКОРЕНЯЕТСЯ

- Анна Валерьевна, часто ли приходилось в этом году сталкиваться с нарушениями в общепитах: кафе, ресторанах? И какой характер они носили?

- Таких жалоб поступает мало. И в перовом полугодии было несколько подобных обращений, но связаны они не с качеством той или иной услуги, а с организацией работы самих предприятий. Речь шла о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время, о продаже алкогольной продукции на вынос без оказания услуги общественного питания. Но такие факты носят единичный характер.

- Ваши специалисты совместно с сотрудниками полиции регулярно проводят рейды по установлению фактов несанкционированной торговли и довольно часто выявляют нарушителей. Почему не удается совсем искоренить это явления? Может, стоит применять к ним более жесткие меры?

- Плановые рейды по обследованию территории города на предмет стихийной незаконной торговли действительно проводятся часто. Такого рода «точки продаж» портят внешний облик Обнинска, а товар, как правило, разложен на земле, газонах, развешен на кустарниках и продается без документов, подтверждающих его качество и безопасность.

Благодаря совместным с ОМВД усилиям удалось пресечь на территории наукограда массовую стихийную торговлю. И сейчас у нас можно встретить лишь единичные подобные случаи - в районе Центральной библиотеки либо на Привокзальной площади. Ведь в городе имеется достаточно торговых площадей в стационарных торговых центрах, комплексах, где можно цивилизованно осуществлять эту деятельность.

- Часто ли ваши сотрудники проверяют рынки? И почему продавцы рынков не устанавливают на товарах ценники? Законно ли это?

- Независимо от того, где осуществляется торговля, - в магазине, на лотке, в торговом центре или комплексе, на ярмарке, - на выставленный на продажу товар должен быть прикреплен ценник с указанием стоимости. Отсутствие такового или неверное его оформление является нарушением пункта 19 Правил торговли. За это нарушение Кодексом РФ «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность. В случае если кто-то зафиксировал такой факт, ему необходимо сообщить об этом нам, без внимания данная информация не останется.

- Что бы вы хотели пожелать жителям Обнинска в новом году?

- Очень хочется пожелать поменьше проблем нашим жителям в сфере услуг. Пусть все услуги и товары будут качественными. Также побольше времени - на общение с близкими, а не на урегулирование споров. И, конечно, здоровья и счастья. Ну а если все-таки возникли проблемы, касающиеся нашей сферы деятельности, мы постараемся их решить.

- Спасибо за беседу!

Беседовала

Инна ЕМЕЛИНА

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