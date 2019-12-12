Это событие войдет в историю!

Чтобы зажечь Вечный огонь заново, обнинцы преклонят колени перед Могилой Неизвестного Солдата.



В Обнинске завершилась реконструкция мемориального комплекса «Вечный огонь». Инициатива по его реставрации принадлежит местному Совету ветеранов.

Благоустройство комплекса длилось несколько месяцев и вот, наконец, завершилось. Теперь осталось самое главное - зажечь Вечный огонь. И это событие, которое заслуживает отдельного внимания, войдет в историю! Как и когда огонь памяти загорится в Обнинске вновь, нам рассказал председатель Совета ветеранов Николай КАПУСТИН.

Первый в СССР «Вечный огонь» был зажжен в поселке Первомайский Щекинского района Тульской области 9 мая 1957 года о павших в Великой Отечественной войне. Однако Вечным в полном смысле этих слов его назвать нельзя, поскольку его горение регулярно прекращалось. А вот первым официально зажженным Вечным огнем в СССР считается огонь, зажженный 6 ноября 1957 года на Марсовом поле в Ленинграде у памятника «Борцам революции». 22 февраля 1958 года в честь 40-летия Советской армии и Военно-морского флота зажжен вечный огонь на Малаховом кургане в Севастополе. Через 5 месяцев - 8 мая 1967 года - зажжен огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы. Факел с огнем был доставлен из Ленинграда всего за один день по эстафете. У Манежной площади ценный груз принял знаменитый летчик, Герой СССР Алексей МАРЕСЬЕВ, а саму церемонию зажжения провел Генеральный секретарь КПСС Леонид БРЕЖНЕВ.

В Обнинске же Вечный огонь зажгли 9 мая 1972 года. И сделал это ветеран ВОВ Иван Васильевич НОВИКОВ, который в то время являлся первым секретарем Горкома партии. А пламя, подарившее жизнь обнинскому огню, было привезено из Москвы - с того самого мемориального комплекса из Александровского сада.

С тех пор Вечный огонь горел, практически не угасая.

- Если я не ошибаюсь, то он потух однажды - несколько лет назад из-за суровых климатических условий, - рассказывает Николай Капустин.

А так, несмотря на время года, дождь, снег и град, Вечный огонь полыхал 47 лет!

Потушили его лишь недавно, преднамеренно. Сделали это для того чтобы провести реконструкцию в канун 75-й годовщины Великой Победы, встретить которую нужно достойно. А мемориальный комплекс «Вечный огонь», к слову, не реконструировали с момента его открытия!

Реконструкция завершена. Важно отметить, что комплекс сохранил свою архитектурную первозданность. Изменены только облицовочные мемориалы, в частности, и покрытие прилегающей к комплексу территории - она вымощена гранитом.

Также было принято решение не менять бордовую стенку, которая выполнена в виде знамени. Стену немного реконструировали и провели термообработку. Также была почищена сама латунная звезда. Впрочем, вы сами можете посетить мемориальный комплекс и увидеть все изменения.

Совсем скоро Обнинск ждет поистине историческое событие, которое обязательно войдет в историю, а его свидетелями посчастливится стать нам с вами.

26 декабря обнинская делегация в составе ветеранов и школьников отправится в Москву, к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы зажечь факел от столичного пламени, привезти его в Обнинск и снова зажечь наш Вечный огонь!

- Это очень значимое событие для нашего города, для ветеранов, для подрастающего поколения, - комментирует Николай Валентинович. - Мы поедем в Москву, чтобы привезти пламя Вечного огня с Красной площади. Оно будет помещено в специальную лампадку, которую доставят в Обнинск.

Уже на следующий день, 27 декабря, в день освобождения обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков, у мемориального комплекса пройдет торжественная церемония зажжения Вечного огня. Имя ветерана, которому выпадет честь сделать это, пока сохраняется в тайне. И умалять значимость данного события никак нельзя, ведь для многих ветеранов эта церемония и предстоящая 75-я годовщина Великой Победы, увы, могут стать последними. Как бы печально это не звучало, но время не стоит на месте, и с каждым годом становится все меньше и меньше тех, кто подарил нам чистое небо над головой.

Сегодня в Обнинске проживает 80 ветеранов-участников Великой Отечественной войны...

Дарья ГУМЕРОВА

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