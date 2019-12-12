Авось пронесет? Жители Ленина, 223 рискуют задохнуться в своих лифтах

Мы уже неоднократно писали о проблемах жителей двух новых домов ЖК «Олимп»: №№ 221 и 223 по проспекту Ленина. Здания на вид респектабельные, микрорайон перспективный. Казалось бы, живи да радуйся! Только вот радоваться у тех, кто приобрел там квартиры, пока не получается.

СИРЕНА ВЫЛА ДВОЕ СУТОК!

Как нам рассказали жители 223-го дома, в апреле текущего года у них беспричинно сработала система пожарной безопасности. Отключить ее было некому, и жильцы целых двое суток слушали оглушительный вой, рев и грохот. Позже стало ясно, что в результате того, что данное мощное оборудование вхолостую функционировало столько времени, вышла из строя система обеспечения подпора воздуха. Сломались важные детали противопожарной системы дымоудаления стоимостью 180 тысяч рублей. Жители обратились в Отдел надзорной деятельности (ОНД), и специалисты этого ведомства приезжали туда с проверкой.

- Результаты оказались неутешительными, - рассказала нам представитель инициативной группы собственников Галина ЯШИНА. - Проверка показала, что в случае пожара люди, находящиеся в лифте, просто задохнутся.

Далее активистка рассказала, что она и ее соседи написали огромное количество жалоб в разные инстанции: в Государственную жилищную инспекцию, в свою управляющую компанию УК «Сервис-24», в ОНД и другие, но новое оборудование им так и не установили. Воз, как говорится, и ныне там.

Получается, что проблема возникла по вине управляющей компании, а та никаких мер не принимает. Хотя, как пояснила нам юрист Олеся АНТОНОВА, в данном жилом доме предусмотрен пост консьержа. И именно консьерж должен был вовремя отключить ложную сигнализацию. Либо пульты данной системы необходимо было вывести на пожарную охрану. И уже там могли принять соответствующие меры: примчаться тушить пожар или вырубить сигнализацию. Но ничего этого сделано не было.

БЕЗ ОТВЕТА

Олеся Викторовна отметила, что дом № 223 был передан застройщиком в московскую управляющую компанию. УК «Сервис-24» входит в крупный холдинг, но в рейтинге ГЖИ среди худших компаний занимает одно из первых мест.

- Я считаю, что в данном случае УК действует более в интересах застройщика ФСК «Лидер», чем в интересах собственников. Дело в том, что в соответствии с законодательством, гарантийный срок на объект долевого строительства, коим является многоквартирный дом, составляет пять лет. А гарантия на отдельные элементы оборудования - один год. Если в выявленных недостатках виноват застройщик, он обязан устранить их безвозмездно. Предположительно, на гарантийный период застройщикам очень удобно передавать объект аффилированной управляющей организации, чтобы проблемы были просто завуалированы. Потом, по истечению пяти лет, недоработки все равно всплывут, но устранять их жителям придется уже за свои собственные средства, - считает юрист.

А иначе как объяснить факт нежелания данной УК общаться с жильцами?! Со слов Галины Яшиной, дозвониться в компанию люди не могут. На их письма ответа оттуда тоже не последовало.

- Непонятно также, почему УК «Сервис-24» не заменит вышедшее из строя оборудование на средства страховки?! Ведь в соответствии с условиями конкурса имущество собственников застраховано, - удивляется Олеся Викторовна.

При этом оплату за обслуживание системы пожарной безопасности с жильцов берут исправно на протяжении всего периода времени, пока она находится в нерабочем состоянии. И, со слов активистки Галины Яшиной, представители ОНД уже неоднократно продлевали срок на устранение этих недоработок.

Время идет, а дело не двигается. Конечно, не хочется думать о плохом, но ведь от беды никто не застрахован. А если, не дай бог, случится пожар! Как потом объяснять пострадавшим и их родным, что управляющей компании продлили сроки устранения неполадок. Кому это потом интересно будет слушать? Но у нас, как всегда, ответственные лица надеются на русский «авось». Авось пронесет.

Только вот не всегда проносит. К примеру, в доме № 19 по улице Победы в прошлом году не пронесло, и там рухнул балкон с жителями. Руководитель УК стала фигурантом уголовного дела и получила условный срок. Только вот погибших людей уже не вернешь.

Инна ЕМЕЛИНА

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