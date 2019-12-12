Повторные браки - фишка наукограда

Завершается год, и в обнинском отделе ЗАГС уже начинают подводить его итоги. О цифрах говорить пока рано - впереди еще две с половиной недели декабря. Поэтому мы попросили руководителя этого структурного подразделения городской администрации Лидию СИНЕЦКИНУ рассказать нам о самых интересных бракосочетаниях, имевших место в этом году.

ОБНИНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ ПРЕКРАСНЫ

Со слов Лидии Алексеевны, в Обнинске сохраняется тенденция браков, в которых жены старше своих мужей. К примеру, недавно заявления подали девять таких пар. Разница в возрасте у них варьировалась от года до 17.

- Но это неудивительно, ведь в наукограде женщины выглядят просто великолепно. Отсюда и такая тенденция, - считает заведующая отделом ЗАГС. - Глядя на таких супругов, бывает даже сложно поверить в то, что жены старше. Настолько эти женщины свежи, красивы и молоды.

По-прежнему не сокращается в Обнинске и число так называемых повторных браков. Это когда вторично женятся те супруги, которые когда-то уже были в браке и развелись. По утверждению специалистов ЗАГСа у этих брачующихся самые счастливые лица.

Ранее мы уже писали, что в Обнинске проживают две пары, расставшиеся в довольно молодом возрасте и вновь решившие пожениться уже в зрелые годы. У одной из пар имеются даже совместные дети, которым было особенно обидно, что столько лет мама с папой жили не вместе. Только подумать, люди развелись, когда им не было еще и 30, а поженились снова, когда возраст приблизился к 60.

И ведь что примечательно, мужчина все это время жил в Воронеже, а его бывшая (теперь уже настоящая) супруга - в Обнинске. И встретились они случайно, в Городском парке, где когда-то любили гулять вместе.

НАСТОЙЧИВОСТЬ ПОБЕДИЛА!

Интересен и другой случай. 45-летний бизнесмен, следуя моде, решил жениться на более молодой, чем его жена, даме. Супруга истерик по этому поводу закатывать не стала. Развод дала без промедления и тоже через полгода вышла замуж за вполне успешного мужчину. А вот у бизнесмена жизнь не заладилась. Страсть к новой жене вскоре остыла, и он понял, что потерял гораздо больше, чем приобрел. И тогда мужчина решил вновь завоевать свою «бывшую». Но это оказалось непросто: женщина уже вполне счастливо жила с новым мужем и разводиться не собиралась. Однако первый муж оказался более чем настойчивым. Он уговаривал, умолял, дарил цветы, поджидал любимую после работы. И настойчивость (а может, и любовь) победила.

- Почему решил снова жениться на «бывшей»? Да все просто. Лежу на диване: тот же телевизор, такой же ужин, новая жена так же ворчит, а дети меня окружают уже чужие, - без тени смущения объяснял мужчина сотрудникам отдела ЗАГС, когда они с экс-супругой снова пришли подавать заявление на регистрацию брака.

В НОВЫЙ ГОД ПАРЫ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НЕ ХОТЯТ

А буквально на этой неделе в обнинском отделе ЗАГС зарегистрировали еще один аналогичный брак. Супруги развелись несколько лет назад, и мужчина уехал на ПМЖ в Америку. Там он повторно женился. И прошло немало времени, прежде чем он осознал, что любит все-таки первую супругу. Та, кстати, замуж не торопилась, хотя предложения поступали. А вот «бывшему» отказать не смогла. Тем более что и их общие взрослые дети были за то, чтобы родители снова воссоединились.

Случаются во время регистрации бракосочетаний и курьезные случаи. Недавно Лидия Синецкина лично регистрировала одну молодую пару (обоим чуть больше двадцати лет), и когда настал момент для обмена обручальными кольцами, молодой человек на полном серьезе спросил: «А разве не вы должны выдавать здесь кольца?».

Ситуацию удалось уладить благодаря корректности и вежливости сотрудников ЗАГС. Перед молодыми людьми даже извинились и очень тактично и коротко пояснили им, что кольца приобретают сами будущие супруги.

В итоге в обиде никто не остался. Пару зарегистрировали без колец, которые они пообещали приобрести чуть позже.

- А в этом году 31 декабря в обнинском ЗАГСе будут регистрировать браки? - поинтересовались мы у Синецкиной.

- В этом году последний день регистрации выпал на 28 декабря. Мы не стали назначать регистрацию на 31-е. И на это есть веская причина. Как-то в один год мы объявили, что брак можно будет оформить в Новый год. Но не нашлось ни одной пары, желающей жениться и выходить замуж в такой праздничный день. Все-таки люди хотят Новый год отмечать как самостоятельный праздник, - считает Лидия Алексеевна.

Но в какой бы день это не происходило, парам хочется традиционно пожелать счастья и здоровья!

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Общество»