12.12.2019

Руководитель ФМБА Владимир Уйба рассказал о перспективах развития КБ № 8



На этой неделе в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы, в рамках которой глава ФМБА подвел итоги уходящего года и рассказал о достижениях науки в области космической, спортивной, ядерной медицины и об уникальных операциях подведомственных учреждений ФМБА России.

Также Владимир Уйба затронул тему модернизации первичного звена здравоохранения, борьбы с онкологическими заболеваниями и рассказал о достижениях науки в области космической, спортивной, ядерной медицины, а также о вакцинации от аллергии и об уникальных операциях, которые сегодня проводятся в том числе и в Клинической больнице № 8. Впрочем, эта тема стала не единственным поводом поговорить о развитии обнинского медучреждения.

Последнее время деятельность Клинической больницы № 8 привлекает к себе очень много внимания. Буквально летом этого года в учреждении сменилось руководство - после громкого увольнения Эдуарда ИВАНОВА кресло главврача занял молодой, но перспективный Михаил СЕРГЕЕВ. Новый руководитель направил все силы на то, чтобы поднять с колен больницу. Огромную поддержку КБ № 8 оказал (и продолжает это делать) именно руководитель ФМБА Владимир УЙБА, который обратил свое внимание на проблемы обнинской медицины после ряда критических публикаций издательского дома «Мак-Медиа». После чего в Обнинске была проведена масштабная диспансеризация, в которой были задействованы столичные врачи.  В результате консультацию специалистов получили более 15000 человек взрослого населения и около 5000 детей. Заболевания были выявлены у нескольких тысяч человек. Самые распространенные - это болезни мочеполовой системы, сердечно-сосудистые заболевания, костные и заболевания глаз. В результате более тысячи человек, прошедших диспансеризацию в Обнинске, получили направления на дальнейшее обследование непосредственно в ФМБА.

К слову, такой проект, как диспансеризация, который с успехом был реализован в Обнинске, лишь часть того, что произойдет в сфере местного здравоохранения в ближайшем будущем. И в этом заинтересован непосредственно Уйба.

В ходе конференции руководитель Федерального Медико-Биологического Агентства  в очередной раз подтвердил свои намерения.

В частности, он заявил, что к концу года ожидается выход приказа Минздрава о присоединении клинической больницы к ФНКЦ, о чем ведутся разговоры уже несколько месяцев. Однако даже до вхождения в данную структуру в обнинском медучреждении уже прошла перезагрузка. Закуплены и установлены аппараты КТ и МРТ, которые сейчас находятся на стадии лицензирования. До конца года здесь планируют установить ангиографический комплекс, пройдет ремонт ряда помещений, порядка 120 миллионов выделено на дополнительное оснащение оборудованием реанимации, операционного отделения и многое другое.

Как отметил Владимир Викторович, следующая диспансеризация пройдет в Обнинске уже в марте 2020 года, и более того, ФМБА приложит все усилия, чтобы повторить ее еще и осенью. В планах - сделать комплексное обследование плановым и ежегодным.

Кристина ЗВОН

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