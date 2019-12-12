ФЭИ – его судьба. В Обнинске отмечают столетний юбилей со дня рождения Валерия Субботина

Сегодня обнинский Физико-энергетический институт - это не просто научное учреждение, а часть истории города. Здесь разработано более 120 проектов различных реакторных установок, и за каждым из них стояли яркие личности ученых и инженеров. 12 декабря столетний юбилей отмечает один из таких ученых - Валерий Иванович СУББОТИН.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ

Валерий Иванович прошел большой и интересный путь в науке. И значительный его отрезок связан с ФЭИ. Субботин был переведен в обнинский институт в 1953 году, в рамках привлечения лучших специалистов к работам по советскому атомному проекту. Исторически сложилось так, что центр теплофизических исследований для атомной энергетики был сформирован именно в этом научном учреждении. И Валерий Иванович вошел в его историю как один из главных создателей уникального в своем роде Теплофизического отделения ФЭИ.

Родился он в Баку, в семье военного моряка. В 1937 году окончил школу и поступил в Азербайджанский индустриальный институт на энергетический факультет. В марте 1942 года, сразу после окончания вуза, он был призван в Красную Армию и направлен в Артиллерийскую академию имени Дзержинского, эвакуированную из Москвы в Самарканд. Потом он заболел, и учебу там пришлось прервать. До декабря 1942 года молодой человек находился на лечении в госпиталях. Потом работал в монтажном управлении «Кавказэнергомонтаж» в должности инженера, затем прораба. В возрасте 26 лет был назначен начальником монтажа Ткварчельской ТЭС в Абхазии. Таланты и способности в столь молодом возрасте не остались незамеченными. Но Валерий Иванович грезил наукой. И в 1948 году поступил в аспирантуру при Энергетическом институте Азербайджанской академии наук. Позже защитил кандидатскую диссертацию и прошел путь от младшего научного сотрудника до ученого секретаря.

В 1953 году жизнь Валерия Субботина кардинально изменилась: ученый был направлен в распоряжение Первого Главного управления при Совете Министров СССР - для работы в Лаборатории «В». Так до 1969 года назывался Физико-энергетический институт. О качественном составе прибывших туда специалистов говорит хотя бы то, что двое из них, в том числе и сам Субботин, стали впоследствии действительными членами АН СССР. Жизнь показала, что приход туда Валерия Ивановича был достойным вкладом в фундамент научной школы, создаваемой А.И. Лейпунским.

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙ

На новом рабочем месте Субботин принял под свое руководство теплофизическую лабораторию из 30 человек. К этому времени у него был уже небольшой опыт по проектированию, сооружению и эксплуатации промышленных реакторов - наработчиков оружейного плутония. На его основе по инициативе Игоря КУРЧАТОВА уже было принято решение о строительстве в Обнинске Первой атомной станции и прототипа ядерной энергетической установки для атомных подводных лодок с теплоносителем «вода». Молодой энергичный ученый с первых дней работы включился в решение сложнейших теплофизических и технологических проблем по созданию новых ядерных энергетических установок (ЯЭУ), разрабатываемых под руководством И.В. Курчатова и А.И. Лейпунского.

Развитие ядерной энергетики, в первую очередь разработка транспортных атомных силовых установок для подводных лодок, самолетов и ракет, связаны с созданием малогабаритных ядерных реакторов, работающих в напряженных условиях. Одной из важнейших проблем при создании таких реакторов всегда являлись вопросы теплофизики - выбор и освоение теплоносителей, изучение теплообмена и гидродинамики. Работы по теплофизике водоохлаждаемых реакторов были начаты в Лаборатории «В» в 1952 году для обеспечения пуска Первой в мире АЭС. В 1954 году на специально созданном в Лаборатории «В» первом водяном стенде высокого давления были испытаны все партии твэлов реактора АМ Первой АЭС. Испытания позволили внести необходимые изменения в технологию изготовления твэлов, что обеспечило успешный пуск Первой АЭС. В дальнейшем работы по воде получили развитие в связи с созданием реактора для атомной подводной лодки.

Для обеспечения строящихся и проектируемых реакторов с необходимыми данными потребовалось резко повысить объем и качество теплофизических исследований. Это лучше всех понимали И.В. Курчатов, Д.И. Блохинцев и А.И. Лейпунский, по инициативе которых для решения теплофизических задач ядерной энергетики через месяц после пуска Первой АЭС в июле 1954 года в Лаборатории «В» был создан теплофизический отдел № 7 под руководством В.И. Субботина.

С этого времени начал складываться стиль работы Валерия Ивановича как руководителя научного коллектива. Для него были характерны достаточная жесткость и высокая требовательность к себе и к подчиненным, стремление опираться в решении научных и технических задач на мнение научного коллектива. Многим памятны обсуждения научных проблем, в результате которых рождались новые идеи, новые подходы к решению сложнейших задач. Валерий Иванович привлекал к этим обсуждениям широкую аудиторию.

Субботин всегда поддерживал молодых научных сотрудников. Он всячески поощрял их намерение защитить диссертацию, а зачастую инициировал эту работу и жестко требовал, чтобы в ней не было задержек. В результате в теплофизическом коллективе, как ни в каком другом подразделении института, молодые специалисты быстро росли и становились учеными, имеющими высокий авторитет в научных кругах. Эти традиции сохранились и после ухода Валерия Ивановича из ФЭИ. Достаточно сказать, что в 2007 году теплофизиками были защищены четыре докторские диссертации.

Валерий Иванович всегда уделял большое внимание подготовке молодых специалистов. В 1969-87 годах он заведовал кафедрой теплофизики в МИФИ по совместительству, далее это стало его основной работой.

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

Годы упорных трудов дали свои результаты. В 1960-е годы пришло всесоюзное признание работ ФЭИ по теплофизике ядерных реакторов, выполненных под руководством Валерия Ивановича. В периодической печати появилась статья академика А.П. Александрова, в которой высоко оценивались работы по исследованию температурных полей и турбулентной структуры потока жидкого металла. По результатам этих работ в 1959 году Валерий Иванович защитил докторскую диссертацию, а через год ему было присвоено звание профессора. В конце шестидесятых он в соавторстве с сотрудниками теплофизического коллектива издал первую монографию. Впоследствии им лично и в соавторстве было написано 15 монографий.

В 1964 году на базе отдела был сформирован Теплофизический сектор под руководством Валерия Субботина. Еще через три года ФЭИ стал исполнять функции головной организации Министерства среднего машиностроения СССР по теплофизике реакторов с жидкометаллическим и водяным охлаждением. На этот сектор была возложена координация исследований по теплофизике ядерных энергетических установок, выполняемых в организациях атомной отрасли и других ведомствах.

Признанием высокого авторитета Субботина в научных кругах страны и мира было его избрание в 1968 году членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1987 году - действительным членом Академии наук СССР. В 1969 году Валерия Ивановича назначили заместителем директора ФЭИ по научной работе.

За участие в создании атомной подводной лодки с водо-водяным реактором В.И. Субботин был награжден орденом «Знак Почета». За разработку корабельной с ЯЭУ на промежуточных нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем, создаваемой под научным руководством ФЭИ и академика А.И. Лейпунского, ему в числе других была присуждена Ленинская премия. При проведении этих исследований Субботин отвечал за комплекс работ по обоснованию теплогидравлики. Следует отметить, что, несмотря на непростую судьбу лодок со свинцово-висмутовым теплоносителем, Субботин всегда оставался последовательным приверженцем этого направления. К военно-морскому флоту у Валерия Ивановича было особое отношение, все-таки отец его был военным моряком, а отец жены - командиром тральщика еще Императорского Черноморского флота и капитаном 2 ранга советского.

В числе других наград Субботина - ордена Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции.

БОРОЛСЯ ЗА НАУКУ ДО ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

Но карьерный рост ученого-руководителя не всегда усыпан розами. Были и у В.И. Субботина конфликты с партийными и административными органами. Но в самые трудные моменты своей жизни он всегда находил поддержку жены и друга - Ирины Сергеевны. Именно она помогала переживать Валерию Ивановичу все невзгоды.

В середине семидесятых был окончен обнинский этап жизни Валерия Субботина. Этап, на котором им была создана школа теплофизиков ФЭИ, которая сформировалась благодаря редкой способности ученого правильно задать вопрос природе, явлению, исследователю и с целеустремленностью, энергией добиваться ответа на него.

В 1975 году Валерий Иванович был переведен на работу в Москву - директором вновь образуемой широкопрофильной организации НПО «Энергия» Министерства энергетики и электрификации. Находясь на этой должности, он приложил много сил для создания принципиально нового института в атомной энергетической отрасли, занимающегося научным и техническим сопровождением эксплуатации атомных электростанций - ВНИИ АЭС.

За время его работы заведующим кафедрой теплофизики в МИФИ состав кафедры вырос с 39 до 120 человек. При этом три сотрудника защитили докторские диссертации, более 30 - кандидатские, и один получил Государственную премию. Кафедра стала одной из наиболее крупных и значимых в МИФИ.

В начале девяностых, когда Субботин вернулся в ФЭИ, страна стремительно входила в системный кризис, больно ударивший и по науке, и по ученым. Два года Валерий Иванович настойчиво боролся за выживание науки в родном институте. Многие помнят его встречи с коллективом, продолжительные обсуждения состояния и перспектив исследований, вдохнувшие надежду на перемены к лучшему. Коллеги эти встречи уважительно называли «субботниками».

До последних дней своей жизни Валерий Иванович являлся советником Президиума РАН и начальником лаборатории, а последние два года - ее научным руководителем в институте машиноведения РАН и главным научным сотрудником института прикладной математики РАН. В.И. Субботин был членом разных научных советов академии наук, Минатома и редколлегий нескольких научных журналов. Его научно-производственный стаж превышает 64 года.

Перевернута страница истории. Валерия Ивановича нет с нами. Но осталось созданные им Теплофизическое отделение и научная школа теплофизиков ФЭИ. Лучшие ее традиции в настоящее, все еще трудное для науки время сохраняются и развиваются учениками, соратниками и последователями Валерия Ивановича Субботина.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Люди»