Анатолий Артамонов оценил качество строительства жилья в Обнинске

А также дал несколько советов застройщикам и покупателям.

За последние несколько лет в нашем регионе наблюдается существенная динамика в строительной отрасли, в том числе и в сфере жилого строительства.

- С каждым годом, я бы даже сказал с полугодием, мы видим существенные перемены в подходе к жилищному строительству. Это заслуживает внимания. И я говорю не только об областном центре - новые микрорайоны строятся во многих муниципалитетах Калужской области. Главное, что застройщик при строительстве встает в позицию приобретателя, что сказывается в дальнейшем на качестве жилья, - говорит Артамонов.

В целом наш регион сегодня находится на 8 месте по объемам строительства. В одном только Обнинске за последние пять лет было построено больше 500 тысяч квадратных метров жилья, в этом году запланировано возвести 123 000. И, по словам мэра Владислава ШАПШИ, наукоград с поставленной задачей успешно справляется.

Один за другим в Обнинске появляются новые микрорайоны. Надо отдать должное, что такого выбора недвижимости в первом наукограде еще не было никогда. «Солнечная долина», «Циолковский», «Борисоглебский», «Белорусский квартал», «Новый город» - это лишь часть микрорайонов, появившихся в Обнинске за последние несколько лет. Это мы еще не назвали те кварталы, которые находятся на стадии строительства или его завершения - «Репинка», «Парковый центр», «Московский квартал» и другие.

В рамках выездного заседания глава региона посетил два жилых комплекса - «Скандинавия» и «Звездный городок», которые расположились в центре Обнинска.

Оба микрорайона отличаются высоким качеством и развитым благоустройством. К примеру, застройщик «Скандинавии», в роли которого выступает известный обнинский предприниматель Андрей БУРЛЮК, предпочел индивидуальный подход к своим клиентам. Это значит, что каждый потенциальный обладатель уникальных квадратных метров может выбрать собственную планировку. Здесь также можно приобрести квартиру с готовой отделкой. Кстати, Анатолий Артамонов считает, что покупать нужно именно готовое жилье.

- Люди, которые сами делают ремонт, где будут жить весь этот период? В съемной квартире, скорее всего. Сколько еще денег они отдадут за аренду? И сколько потратят времени и нервов, прежде чем сделают ремонт? - заявил губернатор.

В «Звездном городке» квартиры представлены абсолютно разноплановые - от студий и до двухуровневых. Главная отличительная черта этого жилья - большая площадь. Планировка квартир - отдельная тема. Все помещения правильной формы. В этих квартирах нет узких длинных коридоров или непонятного формата комнат. Одна из отличительных черт этого жилого комплекса - это строительные материалы - дома построены из кирпича.

После небольшой экскурсии заседание Совета по жилью продолжилось в Доме Ученых, где были подведены итоги по развитию строительной отрасли как в регионе в целом, так и в Обнинске в частности.

Анатолий Дмитриевич отметил, что на сегодняшний день большую роль на рынке недвижимости играет далеко не только цена. В первую очередь важно качество и концепция.

- Сегодня простаивает только несовременное жилье. Люди сравнивают - у них сегодня есть такая возможность. Покупатели хотят себя уважать, хотят жить в комфортных и красивых домах - чтобы адрес не стыдно было назвать, - прокомментировал глава региона.

Дарья ГУМЕРОВА

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