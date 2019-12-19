Прокурор Обнинска Павел Гульчак поблагодарил горожан и журналистов за сотрудничество

Непросто, но заработала программа капремонта. Как результат - хорошо выполненные работы (в большинстве) и довольные жители. Во многих подъездах поменяли лифты, в домах качественно отремонтировали крышу.

Но вряд ли положительный опыт других утешит тех, кто пострадал от работы недобросовестных подрядчиков. Если дом стоит без крыши с мая по ноябрь, сомнительно, что жильцы такого дома будут в восторге от реализации программы капремонта. Однако подобные случаи не остаются без внимания прокуратуры.

Прокурор города Обнинска Павел ГУЛЬЧАК поблагодарил жителей наукограда, а также журналистов газет «Вы и Мы» и «Неделя Обнинска» за острые публикации, рассказывающие о проблемах в коммунальном хозяйстве, и особенно за материал о скандальном капремонте трех обнинских крыш.

- Павел Михайлович, справляется ли программа капремонта с поставленной целью? - поинтересовались мы у прокурора Обнинска после семинара сотрудников прокуратуры по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

- Программа работает, конечно, не без замечаний.

- Насколько эти замечания существенны?

- Когда течет крыша, это очень существенно.

- А в чем проблема?

- В исполнителях. И решена она в том числе благодаря вашим публикациям. Люди в колокола забили, и мы сделали все, чтобы не спустить это на тормозах, и в кратчайшие сроки постарались исправить положение. Недобросовестные подрядчики нам не нужны: любая работа в Обнинске проводится под жесточайшим контролем как жителей, так и прокуратуры.

Сотрудники надзорного органа Обнинска провели проверку по факту затопления квартир и мест общего пользования при проведении работ по капитальному ремонту кровли домов. В ходе проверки факты затопления нашли свое подтверждение, в том числе и в актах, составленных управляющими компаниями города, представителями Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области.

По результатам проверки внесены два представления об устранении нарушений закона. В отношении виновных должностных лиц возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ.

В Обнинске по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования постановлениями Управления Роспотребнадзора по Калужской области лица привлечены к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в общей сумме 23 000 рублей. Решениями Арбитражного суда Калужской области указанные акты оставлены без изменения.

Рената БЕЛИЧ