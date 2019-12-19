Возрождение престижа научных профессий

Татьяна Волнистова рассказала, чем будут заниматься дети на базе «Кванториума».

В последнее время Обнинск часто принимает участие в разного рода проектах, в том числе и федерального масштаба. Благодаря этому, к примеру, в нашем городе уже завершается строительство детского сада на Пирогова, а на стадионе «Труд» не так давно появилось новое футбольное поле с подогревом.

Совсем скоро на базе центра «Эврика» откроется еще и детский технопарк «Кванториум». Раньше подобное учреждение именовалось бы как «Станция юных техников».

Более подробно о ходе реализации проекта и о том, что он собой представляет, нам рассказала начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА.



«Кванториум» - уникальный проект для нашего города. Детского учреждения такого масштаба и такого формата в Обнинске еще не было. Это будет современный центр для развития образования. К победе в данном конкурсе Обнинск шел два года. Координатором реализации проекта выступило региональное министерство образования и науки.

На реализацию данного проекта в общей сложности будет потрачено около 120 миллионов рублей (преимущественно средства федерального и регионального бюджетов). Эти деньги пойдут на ремонт площадей «Эврики» и на приобретение непосредственно самого оборудования.

- Это будет учреждение дополнительного образования, главным профилем которого станет научно-исследовательская деятельность. Также на базе «Кванториума» дети смогут заниматься техническими разработками, - рассказывает Волнистова. - В настоящее время идет процесс согласования проекта - окончательный вариант утвердят после 20 декабря. К ремонтным работам подрядчик приступит в начале следующего года. В «Эврике» будет произведена полная замена всех инженерных сетей и окон. Также проведем перепланировку помещений. Особое внимание уделим фасаду здания. Времени на все у нас немного, так как открыть «Кванториум» мы должны уже к началу следующего учебного года.

Технопарк будет работать по нескольким направлениям.

1. Хай-тек цех подразумевает наличие станков с числовым программным управлением, с помощью которых дети смогут изучать ядерные технологии и создавать определенные детали для космических машин.

2. Аэроквантум. Здесь воспитанники будут создавать летательные аппараты - от разработки проекта до запуска готового изделия.

3. Биоквантум подразумевает изучение биологических объектов с применением современных методов изучения. К примеру, здесь юные деятели будут заниматься выращиванием растений без применения почвы.

4. Айтиквантум ориентирован на детей, желающих получать и развивать знания в сфере информационных технологий. Для этого будут закуплены специальные компьютеры с мощным программным обеспечением.

5. Энерджиквантум. На его базе воспитанники смогут разрабатывать проекты в области атомной энергетики.

6. Космоквантум - направление с говорящим названием, ориентированное на изучение области космонавтики. Здесь дети займутся изучением полного цикла создания космических аппаратов, а также научатся создавать свои модели.

7. Робоквантум - класс робототехники и инженерных дисциплин, информатики и электроники.

8. Промдизайнквантум. На этом отделении подрастающее поколение сможет погрузиться в изучение мира промышленного дизайна. Это своего рода слияние двух направлений - инженерного и мира искусства. Здесь дети займутся разработкой собственных дизайн-проектов для предприятий.

Помимо этого, как рассказала Татьяна Валерьевна, на базе «Кванториума» будут полностью оборудованы места общего пользования - рекреации и зоны отдыха оборудуют специальной мебелью.

Как мы уже говорили, «Кванториум» распахнет свои двери уже в начале следующего года. Для первого наукограда это уникальный проект и первый опыт создания детского технопарка такого масштаба. Ведь сюда за знаниями в разных отраслях будут приходить дети, которые уже с детства смогут заниматься изучением научной сферы и разработкой собственных проектов. Основная цель работы «Кванториума» - это возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка будущих высококвалифицированных кадров, в которых Обнинск, как город науки, заинтересован был всегда.

Кристина ЗВОН

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