Директор УК «Быт-Сервис» Вадим Кац: «Чтобы грамотно строить работу, нужно знать, чего хотят люди!»

2019 год подходит к концу. Самое время подводить итоги, делать выводы и строить планы на будущее. Этим сегодня занимаются все, в том числе и коммунальщики. На этой неделе мы встретились с директором управляющей компании «Быт-Сервис» Вадимом КАЦЕМ, который рассказал нам, почему коммунальщики радуются затянувшейся осени, как найти понимание с собственниками и каким запомнился уходящий год.

«ПОДНЯТИЕ ТАРИФА - МЕРА НЕПРИЯТНАЯ, НО ОБОСНОВАННАЯ»

- Вадим Львович, давайте начнем с главного. Расскажите, пожалуйста, каким был этот год для вашей управляющей компании? Много ли было проблем, и какие масштабные работы удалось провести?

- К счастью, серьезных проблем у нас в этом году не было. Обращения, конечно, поступают всегда, но мы решаем их в рабочем порядке. Из масштабных работ могу отметить замену лифтового оборудования в четырех домах - на Ленина, 134, 174, 176 и 200. На монтаж каждого подъемника было затрачено около двух миллионов рублей. Весь процесс прошел, в принципе, безболезненно. Конечно, некоторые неудобства жители ощущали, поскольку им приходилось подниматься пешком на верхние этажи, но мы работу не затягивали, все сделали настолько оперативно, насколько это возможно.

В целом год прошел ровно. Не было серьезных проблем с холодным или горячим водоснабжением. Отопительный сезон тоже встретили довольно безболезненно, так как готовиться к нему начали еще в мае.

- То есть правильно ли я понимаю, что работы по капитальному ремонту в этом году вас миновали?

- Да, капремонта не было. Но мы проводили много мероприятий по текущему ремонту, некоторые работы по объему и затратам можно было бы даже приравнять к капитальному ремонту. На многих домах заделывали межпанельные швы - не поверите, но только на эти нужды мы потратили около полумиллиона рублей! Большая работа проведена по ремонту кровли. Также занимались теплоизоляцией трубопроводов в нескольких домах на проспекте Ленина (174, 176, 200). Это огромный труд, который потребовал немало физических и финансовых затрат. Кое-где эта работа еще не до конца завершена. Также мы сделали ремонт в пяти подъездах на Любого, 11. Еще по одному подъезду отремонтировали на Ленина, 200 и Ленина, 2/4. В настоящее время ремонтируем парадное на Калужской, 24.

- Вадим Львович, не секрет, что на тот же самый текущий ремонт требуется немало средств. Именно поэтому многие управляющие компании поднимают тарифы. И не всегда удается найти понимание у жителей. Как у вас проходит этот процесс? Приходится ли поднимать тарифы?

- Конечно, приходится. А что делать? Естественно, это проходит не безболезненно для собственников. И их можно понять - что уж греха таить - доходы сейчас у людей небольшие. Но мы всегда приводим им свои обоснования. Объясняем, сколько денег на те или иные мероприятия требуется. Поднятие тарифа - это неприятная мера, но обоснованная.

- Как раз хотела спросить у вас относительно взаимопонимания. Есть ли оно у вас с вашими жителями?

- Я считаю, что есть. По крайней мере, мы всегда пытаемся найти общий язык, идем на компромиссы. А иначе никак. На все жалобы стараемся реагировать вовремя, всегда на контакт идем и во встречах собственникам не отказываем. Ну, наверное, все-таки есть у нас понимание. Сами подумайте, за 15 лет деятельности ООО «Быт-Сервис» из-под его управления ушли только три дома. И то, мы отчасти переживаем, поскольку в каждом доме есть наша энергия, наша кровь, так сказать. Но я стараюсь с пониманием относиться к тому, что люди переходят в другую управляющую компанию. Это право собственников. Может, так для них будет лучше.

«ЗА 15 ЛЕТ ОТ НАС УШЛО ТОЛЬКО ТРИ ДОМА!»

- Вадим Львович, одна из самых животрепещущих коммунальных тем в этом году была установка ТРЖ в многоквартирных домах. Ваша управляющая компания справилась с этой задачей?

- Да, этому направлению тоже уделили немало сил и внимания. За лето мы установили 10 терморегуляторов. Осталось еще шесть. Но мы эту работу пока отложили до конца отопительного сезона, дабы не доставлять дискомфорт жителям. Еще в этом году мы получили в управление дом № 49 на проспекте Маркса. Там предстоит решить глобальную проблему с теплоснабжением, в том числе и с установкой ТРЖ. Люди жалуются, что не видели тепла очень давно.

- Как проходит процесс «принятия» того или иного дома? Это тяжелая процедура? И сколько сегодня домов находится под управлением «Быт-Сервис»?

- В принципе, ничего сложного нет в том, чтобы принять дом. Но кое-какие нюансы все-таки есть. К примеру, прежде чем взять под свое крыло тот или иной жилой объект, мы его изучаем, чтобы понимать, на что нам рассчитывать и хватит ли у нас сил и ресурсов. В случае необходимости сразу обговариваем с собственниками увеличение тарифа, объясняем, с чем это связано. А там уже дело самих жителей - соглашаться или нет. В этом году под наше крыло перешло три дома. Всего на данный момент у нас в управлении 52 дома.

- То есть жилой фонд ООО «Быт-Сервис» растет. А это значит, что и объем работы тоже увеличивается. Тем более если учесть то разделение территорий, за которые должны отвечать управляющие компании. Вы справитесь с новым объемом?

- Действительно, территорий у нас много новых добавилось. Летом там нужно косить траву, зимой - убирать снег, долбить лед. Но, к нашему счастью, зима пока радует (смеется) - снега нет. Ну а если говорить серьезно, то, конечно, объем работы увеличился. Приходится либо зарплаты дворникам поднимать, либо людей дополнительных нанимать. Но наша управляющая компания пошла по другому пути. Мы заключили договор с клининговой компанией, которая занимается уборкой подъездов и дворов. Еще с двумя организациями подписали контракт на уборку снега.

- Вадим Львович, какие планы у вашей управляющей компании на будущий год? Какими первостепенными задачами планируете заняться?

- Каких-либо грандиозных планов пока не строю. Из уже известных целей - это восстановление системы теплоснабжения на Маркса, 49, о чем я говорил выше. Также планируем включить в план капитального ремонта дом № 6/48 на улице Блохинцева. Этот вопрос уже находится на стадии разрешения. В остальном же начать года планируем с общения с собственниками. Чтобы грамотно строить дальнейшую работу, нужно сначала выяснить, какие проблемы есть у людей, чего они хотят, в чем нуждаются. Ведь, как я уже говорил, понимание и доверие в нашей работе играют важную роль.

Беседовала

Дарья ГУМЕРОВА

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