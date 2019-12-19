Юных жителей Обнинска ждет настоящий праздник

Новый год все мы ждем как какое-то волшебство. И в этот праздник хочется доставить какую-то особенную радость детям. У обнинских родителей есть такая возможность. Традиционная городская Елка в Обнинске ежегодно проходит в Доме ученых. И каждый раз зрителям дарят новое яркое представление. В этом году их ждет интересный и красочный спектакль-мюзикл по мотивам сказки «Маша и Медведь».
ТАНЦЫ, ИГРА АКТЕРОВ И ЯРКИЕ КОСТЮМЫ
Режиссер мюзикла - Заслуженный работник культуры Калужской области, балетмейстер, педагог дополнительного образования, руководитель Хореографических театров «Улыбка» и «С.О. Л.Н.Ц.Е» Александр Валентинович РАЧКОВСКИЙ. Подобные новогодние (и не только) спектакли он ставит в наукограде уже на протяжении 15 лет. И сценарий ни разу не повторялся - каждый раз он новый. А иначе, как считает Александр Валентинович, это уже будет не праздник и не сюрприз.
- Главными героями 45-минутного представления будут, конечно же, Маша и Медведь, но в нем задействовано еще очень много персонажей. В том числе Дед Мороз и Снегурочка, - пояснил режиссер.
Одно из главных достоинств спектакля - это то, что он музыкальный. Александр Валентинович - хореограф, поэтому герои его постановки и поют, и танцуют. Ребята изучают на занятиях многие виды танцев - народный, эстрадный, классический, бальный. И все эти навыки потом успешно применяют уже в серьезной работе.
Но и драматургии Александр Валентинович уделяет большое значение. Игра актеров заставляет зрителей сопереживать, волноваться и ликовать. Положительные эмоции - это самый важный подарок, которые необходимо дарить детям. А спектакли Рачковского при этом несут еще и воспитательную нагрузку.
- У нас есть сцена, когда все вместе выходят родители героев, а потом к ним присоединяются дети. Это такая философская идея, призванная подчеркнуть мысль о том, что дети - это наше продолжение. Когда я пишу сценарий очередного спектакля, я советуюсь с коллегами-педагогами. Сказка должна быть не только интересной, но и современной. Она должна учить добру. Дети ведь с каждым поколением меняются, и мы должны меняться в соответствии с их уровнем интеллекта, с их возможностями восприятия, - считает Александр Валентинович.
По его признанию, найти тему для очередного сценария бывает непросто. И заниматься этой работой режиссер начинает еще летом. Потом придумываются и шьются костюмы. В театрах Рачковского трудятся четыре швеи и свободного времени у них практически нет. Как бы мастерски не играли актеры, они должны быть яркими. Без этого не будет настоящей сказки. А, кроме того, хороший костюм, отражающий характер персонажа, поможет лучше вжиться в роль, почувствовать правду и даже создаст требуемое эмоциональное состояние.
ГРЯДЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
Александр Валентинович гордится тем, что многие его бывшие ученики теперь приводят к нему в театр уже своих детей.
- Наши взрослые актеры занимаются в ГДК, а дети - в Центре развития творчества детей и юношества «Эврика». Занятия проходит обычно пять раз в неделю. А возраст юных актеров начинается с семи лет, - уточнил Рачковский.
Он также рассказал, что спектакль будет проходить в Доме ученых всего два дня: 27 и 28 декабря. Потому что потом артисты уедут. А программа праздничного мероприятия включает в себя не только представление, но и традиционные танцы вокруг елки, игры, викторины. Все то, что так любит ребятня. Разумеется, развлекать детей будут Дед Мороз со Снегурочкой.
- С какого возраста Вы рекомендуете приводить на спектакль малышей? - поинтересовались мы у Александра Валентиновича.
- С трех - трех с половиной лет, - ответил он. - Даже таким маленьким деткам скучно не будет.
Есть у театров Рачковского и свои поклонники. Постоянные зрители стараются успеть приобрести билеты на все спектакли. Но это и неудивительно, ведь Александр Валентинович выдает только высококачественную продукцию.
- Мы все живем в Обнинске, мы не приезжие. Поэтому нам не должно быть стыдно за то, что мы делаем и показываем в своем родном городе, - считает режиссер.
Именно поэтому в 2018 году коллектив его детского театра стал лауреатом и победителем в 12 конкурсах разного уровня - международного, всероссийского и регионального. Одним из самых престижных был ХV Международный молодежный фольклорный фестиваль-конкурс «Приморско-2018» в Болгарии, в котором приняли участие 34 коллектива из 12 стран Европы. Театр-студия «Улыбка» представлял от имени нашей страны русские народные танцы.
Кроме того, в прошлом году воспитанники этого театра представили красочные концертные программы на семи городских праздниках. Их выступления востребованы и очень любимы зрителями.
А следующий - 2020 год - станет для театров «Улыбка» и «С.О.Л.Н.Ц.Е» юбилейным: им исполняется 35 лет. Ведь оба театра создавались Александром Рачковским одновременно.
Как будет праздноваться эта дата, коллектив пока не решил. Но думаем, что горожан наверняка будет ждать очередной праздник.