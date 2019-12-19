«Вспоминая лето. Продолжение»

В музее откроется выставка картин Натальи Иволгиной.



С обнинской художницей Натальей ИВОЛГИНОЙ ценители живописи «официально» познакомились пару лет назад, когда в городском музее состоялась первая выставка ее работ.

На самом деле, в мир искусства Наталья погрузилась уже давно. Просто до недавнего времени художница не проводила своих персональных выставок. Но дебют оказался просто ошеломляющим - картины Натальи не могли оставить посетителей равнодушными. Повторить экспозиционный опыт решили снова.

А в субботу, 21 декабря, в музее пройдет торжественная церемония открытия третьей выставки работ Натальи Иволгиной. Автор предлагает нам вспомнить лето.

Надо сказать, что культурная сторона жизни в первом наукограде всегда отличалась уникальностью и изысканностью. В Обнинске регулярно проводятся всевозможные концерты, творческие встречи, выставки и акции. При этом нельзя не отметить, что к культуре горожан приобщают не только заезжие деятели искусства, но и местные дарования, как, например, художница Наталья Иволгина.

Первая выставка Натальи проходила под названием «Настроение». Тогда выставочный зал музея наполнился настоящими эмоциями, которые в красках легли на холсты.

Спустя время ценители искусства увидели новую экспозицию под названием «Воспоминания о хорошем». На этой выставке были представлены работы, которые автор написала во время своих путешествий либо по воспоминаниям о них. Эти картины наполнены позитивом и спокойствием, потому как создавались они в атмосфере легкости и безмятежности.

Сегодня Наталья Иволгина предлагает нам снова немного поностальгировать. Правда, на этот раз о летней поре. Выставка под названием «Вспоминая лето» откроется в музее истории города Обнинска 21 декабря и продлится до 17 января.

Все, кто еще не знаком с творчеством этого художника и является ценителем настоящего искусства, должны обязательно побывать на этой выставке и лично познакомиться с автором.

Рисовать Наталья Иволгина начала еще в раннем детстве, с тех пор посвящая созданию картин все свое свободное время.

Специального художественного образования у нее нет. Хотя в юношеские годы Наталья окончила специализированную школу в Малоярославце. Иволгина имеет степень бакалавра политологии и юридическую квалификацию.

Работать художница предпочитает в стиле реализм, используя исключительно темперные краски. Именно с их помощью рождались росписи на саркофагах в Древнем Египте. В картинах Натальи Иволгиной, как правило, много ярких тонов и полутонов. А вдохновляет художницу море - теплое и таинственное.

На сегодняшний день в ее коллекции более сотни произведений. Наталья работает в жанре пейзажа, пишет портреты.

Дарья ГУМЕРОВА

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