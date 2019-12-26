Результативность газеты «Вы и Мы» удостоена Всероссийской премии журналистов «Золотой Гонг»

Конец года - время подведения итогов. Журналисты в этом плане не исключение. И, без сомнения, самой запоминающейся публицистической историей для издательского дома «Мак Медиа» и большинства жителей Обнинска стала серия публикаций о КБ№8 ФМБА России. В результате скандального обсуждения необходимости диспансеризации в КБ№8 на должность главврача был назначен новый руководитель, а в наукоград приехал медицинский десант.

ОБНИНСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА В БИТВЕ ЗА ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ РЕСУРС

Это сегодня деятельность журналистов издательского дома «Мак Медиа» оценена Всероссийской премией «Золотой Гонг» - 2019 и руководителем ФМБА Владимиром УЙБОЙ. Но чтобы о ситуации в обнинской медицине узнали в Москве на самом высоком уровне, а критика не осталась пустым звуком, от многих участников этой истории потребовались недюжинная смелость и выдержка. Начиная с главного редактора газеты «Вы и Мы» Евгения СЕРКИНА, занявшего принципиальную и жесткую позицию относительно некомпетентности главного врача, и заканчивая главной героиней статьи о диспансеризации, обнинской учительницей Эльвиной МОЖАРСКОЙ, которая не побоялась назвать свое имя и открыто рассказать о том, как она проходила диспансеризацию.

Это не позволило критикуемым лицам заявить, что журналисты просто нагнетают ситуацию и все выдумывают. Абстрактная история о диспансеризации обрела лицо реального человека, одного из многих жителей наукограда, которым не удалось достучаться до врачей.

- Создается ощущение, что медицина стала недоступным жизненным ресурсом для учителей, бюджетников, пенсионеров, - подытожила учительница обществознания. - Нас просто вынуждают биться за жизненно важные ресурсы.

И в этой битве никто не дрогнул.

ВСЕ В ШОКЕ!

Статья о порядке проведения диспансеризации, напечатанная на сайте Obninsk.name, вызвала негодование врио главврача КБ№8 Эдуaрда ИВAНОВА. И именно в адрес учительницы и ее детей прозвучали угрозы из уст чиновника. Досталось и главному редактору.

Возможно, это были эмоции, но, судя по высказываниям экс-главврача, диспансеризацию он искренне считал совершенно бессмысленным делом. Детский стационар, врачи-специалисты, электронная очередь и прочие атрибуты современного здравоохранения, вероятно, тоже стали лишними для здоровья обнинцев.

- А это мнение только коренного жителя наукограда Эдуарда Анатольевича или всего ФМБА? - поинтересовались журналисты в очередной статье о медицине.

И главе ФМБА Владимиру Уйба потребовались профессиональная мудрость и выдержка, чтобы доказать, что подобные высказывания из уст врача несовместимы с работой в ФМБА.

Слова Эдуарда Иванова возмутили не только журналистов, но и врачей клинической больницы, да и руководитель ФМБА пребывал в легком шоке от того, каким видится его подчиненному медицинское обслуживание граждан.

- Мне пишут коллеги со всей страны и спрашивают, как такое можно было сказать, - говорил Владимир Викторович на встрече с журналистами.

И это в то время, когда медики ФМБА самоотверженно работают в проблемных регионах без выходных месяцами, спасая жизни россиян.

Ответ ФМБА не заставил себя долго ждать.

ПРИЯТНЫЕ НЕОЖИДАННОСТИ

Для срочного исправления ситуации был составлен план помощи обнинской клинической больнице. Большинство обещаний Владимир Уйба уже выполнил и останавливаться не собирается.

Не всем пациентам удалось попасть на прием к врачам из десанта ФМБА, но те, кому повезло, были удивлены высоким профессионализмом и доброжелательностью приезжих врачей.

У пациентов Обнинска выявлено 4622 заболеваний. Оказана экстренная помощь и госпитализированы 13 пациентов. 1159 взрослых человек направлено в клиники ФМБА России для оказания специализированной и высокотехнологичной медпомощи.

Ожидается выход приказа Минздрава о присоединении клинической больницы к ФНКЦ (Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России). Но и без того в обнинском медучреждении уже прошла перезагрузка. Закуплены и установлены аппараты КТ и МРТ. Новый современный ангиографический комплекс позволит экстренно лечить острые сосудистые патологии - инфаркты и инсульты. Работать он начнет в начале следующего года.

В больнице отремонтированы некоторые помещения, порядка 120 миллионов выделено на дополнительное оснащение оборудованием реанимации, операционного отделения, и многое другое.

«САМАЯ ГЛАВНАЯ НОМИНАЦИЯ»

Плодотворное сотрудничество ФМБА и обнинских журналистов высоко оценили коллеги из других регионов страны.

Всероссийский конкурс журналистов «Золотой Гонг» и газета «Вы и Мы» - ровесники. В нынешнем году им исполнилось 25 лет. Около 4 тысяч российских изданий приняли участие в конкурсе прессы и сорок редакторов со всей страны назвали лучшие материалы и проекты.

Согласно решению жюри Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг»-2019, генеральный директор издательства, главный редактор еженедельника «Вы и Мы» Евгений СЕРКИН признан победителем в номинации «Результативность публикации» - ему вручили диплом победителя и приз - статуэтку богини Ириды.

- Я считаю, что мы победили в самой важной номинации, потому что главное в работе журналиста - это результат, - сказал Евгений Александрович, получая высокую награду.

«ПРИЯТНО, КОГДА ПРЕССА ПОДХОДИТ К ПРОБЛЕМЕ СЕРЬЕЗНО»

Руководитель ФМБА России Владимир УЙБА высоко оценил работу журналистов издательского дома «Мак Медиа» и тепло поздравил с получением Всероссийской премии:

«Серия статей о КБ№8 ФМБА России заслужила первое место в номинации «Результативность публикаций». Эта награда является заслуженным признанием вклада журналистов Обнинска в общее дело - улучшение социальной сферы и, соответственно, качества жизни жителей города. Очень приятно, когда пресса подходит к проблеме серьезно, разбирается в ситуации глубоко и всесторонне, имеет цель не просто указать на пробелы, а принимает активное участие в поисках решения. ФМБА России со своей стороны всегда готово к конструктивному диалогу с людьми, искренне болеющими душой за свой город. Уверен, что наше взаимодействие будет эффективным и результативным. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Желаю дальнейших успехов в профессиональной деятельности, энергии, пытливости и объективности в публикациях. Всего самого доброго вам, вашим родным и близким».

«ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ЖУРНАЛИСТСКОЙ РАБОТЫ»

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег КАЛУГИН :

«Поздравляю вас с победой во Всероссийском журналистском конкурсе «Золотой гонг».

Главный приз в номинации «Результативность публикации» стал заслуженной наградой всего творческого коллектива. Это не первое признание заслуг обнинских журналистов на федеральном уровне.

Профессионализм сотрудников, современные направления деятельности, темы, волнующие каждого жителя области, и доверительный стиль общения с читателями - главные составляющие такого успеха.

Уверен, что вы и впредь будете поддерживать высокие стандарты качества журналистской и репортерской работы.

Удачи в реализации намеченных планов, благодарных читателей и новых, интересных проектов».

Юрий РАСТОРГУЕВ, глава регионального отделения Союза журналистов России, поздравил с победой в конкурсе, признав при этом важность результативности в работе журналистов. Мы благодарим всех за поддержку и теплые слова и поздравляем наших читателей. Вместе мы сможем сделать жизнь в Обнинске лучше. И это будет лучшей наградой всем обнинским журналистам.

Рената БЕЛИЧ

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