Чтобы зажечь Вечный огонь, в Обнинск привезли пламя из Москвы

В следующем году мы отметим 75-ю годовщину Великой Победы. Это значимое событие, готовиться к которому начинают уже сейчас.

К примеру, в Обнинске было решено провести реконструкцию мемориального комплекса «Вечный огонь», который был зажжен 9 мая 1972 года. Тогда сделал это ветеран ВОВ Иван Васильевич НОВИКОВ, который в то время являлся первым секретарем Горкома партии. А пламя, подарившее жизнь обнинскому огню, было привезено из Москвы - с того самого мемориального комплекса из Александровского сада.

Обнинский Вечный огонь полыхал 47 лет. В этом году его потушили специально, чтобы провести реконструкцию мемориала, которую он не видел с момента постройки. Важно отметить, что ломать первозданную архитектурную концепцию не стали. Изменены только облицовочные мемориалы, в частности, и покрытие прилегающей к комплексу территории - она вымощена гранитом.

Также было принято решение не менять бордовую стенку, которая выполнена в виде знамени. Стену немного реконструировали и провели термообработку. Также была почищена сама латунная звезда.

А на этой неделе, в пятницу, состоится поистине важное историческое событие - Вечный огонь зажгут снова - сделать это решено в День освобождения обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков.

А самое интересное, что наш Вечный огонь зажгут от московского пламени, за которым в минувший четверг отправилась в Москву специальная делегация, в состав которой вошли ветераны, представители администрации, школьники и журналисты.

Обнинцы организованно отправились к могиле Неизвестного солдата, чтобы зажечь факел от главного мемориального комплекса, привезти его в Обнинск и снова зажечь наш Вечный огонь!

В Обнинск пламя доставили в специальной лампадке, которая примерно в течение суток должна его сохранить, чтобы после зажечь огонь памяти в первом наукограде.

Дарья ГУМЕРОВА