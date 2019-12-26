Снюс! Табачная отрава в виде жвачек и леденцов теперь и в Обнинске

Чего только не придумывают продавцы табака, чтобы продвигать свой опасный для здоровья товар. А наивные граждане,

дети и подростки ведутся на все эти рекламные трюки.

Не успели запретить курительные смеси, как страну накрыла новая напасть - снюс. Под непонятным названием скрывается банальный табак, который производители теперь предлагают жевать, а не вдыхать. А уж что еще решат запихать в никотиновую жвачку - это вообще предугадать невозможно. Общество взволновали несчастные случаи с подростками, решившими пожевать снюс. Теперь эта беда пришла и в Обнинск. Закон бессилен? - Попробуем разобраться.

В ЗОНЕ РИСКА ДАЖЕ ПЕРВОКЛАССНИКИ

Шестиклассница одной из обнинских школ, придя домой, сообщила родителям, мол, у них в школе мальчики употребляют то, что нынче называют снюсом, - в виде жвачек, и в виде леденцов, и даже зубочисток.

- Один мальчик нажевался так, что ему стало плохо, - рассказывает девочка.

- И что он сделал? - спрашивает мать.

- Сказал учительнице, что у него голова болит, и пошел домой, - отвечает дочь.

- Откуда они его берут? - интересуется родительница.

- Ну, я-то откуда знаю! - всплеснула руками шестиклассница. - Знаю, что какой-то мальчик даже первоклассникам предлагал. Сейчас разбираются учителя.

Мы позвонили замдиректору по воспитательной работе. Она сообщила, что информация несколько искажена. В реальности два шестиклассника отправились в туалет пробовать табачную смесь в виде обычного чайного пакетика. Мальчик лизнул, ему не понравилось, тогда он предложил находящимся там второклассникам. Однако ребята оказались умнее шестиклассников, от «угощения» отказались и сообщили учителю.

- Мы проводили беседы во всех классах, поэтому даже малыши знают об опасности этих смесей, - рассказывает завуч по воспитательной работе. - Ребят, предлагавших попробовать, мы вычислили и провели работу с учениками и родителям. Проблему эту не замалчиваем и знаем, что она существует во всех школах.

Номер учреждения называть не будем, потому что это затрагивает права и интересы детей, а беда с табачными смесями стоит перед всеми образовательными учреждениями города.

Откуда у ребенка табачные пакетики? Где купил? Мальчик отвечает, что во дворе дали ребята.

Как мы видим, некоторые школьники оказались не готовы к предложению попробовать непонятную дрянь, а другие оказались падки на сомнительное угощение. Так что меры профилактики не прошли даром для детей, они хотя бы понимают грозящую им опасность - причем второклассники осознают это лучше, чем шестиклассники.

ДИРЕКТОР ОБНИНСКОЙ ШКОЛЫ НЕ СМОГЛА ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ТОРГОВЦЕВ СНЮСОМ

Директор одной из обнинских школ рассказывает о своей борьбе с продавцами жевательного табака:

- Я несколько раз пыталась достучаться до продавцов одной из точек на проспекте Ленина, продающих табак. Говорила и с продавщицей, и с владелицей киоска. Женщины отвечают: «Мы продаем только восемнадцатилетним, детям не продаем». На этом разговор заканчивается. Все эти пластинки и коробочки, даже самые страшные и опасные, там стоят прямо на витрине. Закона, запрещающего продажу жевательного табака, нет, но должна же быть гражданская ответственность людей не только за своих детей, но и за чужих!

Директора обнинских школ, конечно, читали интервью, которое дала по этому вопросу директор школы Балабаново Людмила КНЯЗЕВА. И больше всего их шокировало не интервью, а то, что писали отдельные граждане по этому поводу.

- Я даже не думала, что все так можно извратить! - удивляется директор школы.

Именно для того чтобы заинтересованные в продаже снюсов граждане не устроили травлю обнинских педагогов, мы не называем имени директора школы. К сожалению, защитить от оскорблений людей, которые болеют душой за здоровье наших детей, закон тоже не может. Поэтому предлагаем любителям травли обсуждать проблему продажи снюсов, а не личности педагогов.

КАК ОБНИНСКИЕ УЧИТЕЛЯ НАРУШАЛИ ПРАВА И СВОБОДЫ

Некоторое время назад обнинские школьники, наслушавшись песен о безопасности электронных сигарет, попытались доказать учителям, что в законе нет пункта, запрещающего «вдыхать водяной пар, даже если этот пар выходит из стеклянной трубочки, напоминающей сигарету».

- Ваше требование убрать стеклянную трубочку незаконно! - заявляли учителям несовершеннолетние борцы за свободу.

- Курить в школе и общественных местах запрещено! - объясняли педагоги.

- Запрещено курить табак, а мы просто вдыхаем пары, - настаивали детки.

- Пары чего?

- Листьев яблони и вишни, - уверенно отвечали школьники. - Это нарушение наших свобод и моральное давление! Что не запрещено, то можно!

- Отлично! Значит, придется начинать давить! Электронные сигареты и дневники на стол! Родителей в школу! - заканчивал дискуссию учитель.

- А родителей-то зачем? - начинали ныть любители водяных паров.

- А затем, что им нужно вернуть их собственность, изъятую у детей. Заодно спросить, что они думают по этому поводу.

После этого электронные сигареты из классов исчезали, плавно перемещаясь за территорию школы.

Нормальным учителям не понадобилось ждать закона, запрещающего посасывать стеклянные трубочки подросткам.

- Воспитание - это не всегда дискуссия, - объясняют учителя. - Чтобы не превратить школу в пристанище свободных от мозгов граждан, временами нужно быть диктатором. Сосущий стеклянную трубку ребенок такой же нонсенс, как и курящий трубку. И дети должны это знать.

Однако с жевательными табаками все еще сложнее, чем с электронными сигаретами.

ЕСЛИ НЕ НАРКОТИКИ, ТО МОЖНО?

Конечно, в школе запрещено жевать любую жвачку, хоть табачную, хоть вишневую, хоть яблочную. И случаев употребления снюса в образовательных учреждениях пока не зарегистрировано. Однако, выйдя за ворота школы, ребенок остается один на один с магазинами, предлагающими снюсы, сомнительными друзьями, подстрекающими «попробовать табачок», и прочими соблазнами современного мира.

Родители и учителя часто не успевают следить за тем, какая очередная опасность нависла над маленьким человеком. Поэтому можно только восхищаться той похвальной оперативностью, с которой директора школ из Балабаново и Боровска отреагировали на появление рядом с образовательными детскими учреждениями торговых точек, предлагающих снюс.

В Боровск даже вызвали из Калуги кинолога с собакой, чтобы определить, нет ли в составе табачной жвачки наркотика. Неизвестно, как несчастный песик мог вообще что-то унюхать в табачной лавке, но овчарка наркотиков не нашла. Что скажет по поводу табачных изделий экспертиза - пока неизвестно.

В Обнинске директора школ претензий к продавцам не предъявляли, но правоохранители сами отправились проверять состав сомнительных табаков. Впрочем, не факт, что там обнаружится что-то запрещенное. Но значит ли это, что если в составе жевательной смеси нет дури, то ее можно продавать детям?

ЧТО ТАКОЕ КЛАССИЧЕСКИЙ СНЮС?

Снюс - это вид табачного изделия, поэтому ни о какой законной продаже его подросткам речи не идет. Впрочем, когда подрастающее поколение останавливали запреты? Поэтому разъяснительная работа должна вестись, дети должны знать, что им предлагают «пожевать».

Что же скрывается под заимствованным словом «снюс»? Так называют измельченный увлажненный табак, который помещают между верхней (реже - нижней) губой и десной на длительное время. При этом никотин из табака поступает в организм.

В принципе, его даже жевать не надо, достаточно просто сосать. Производитель признает высокое содержание никотина, но уверяет, что содержание канцерогенов низкое.

В странах Европейского союза продажа снюса запрещена с 1992 года. Только в Норвегии и Швеции его продают легально. По виду упаковки он бывает двух видов: порционный - запакован в пакетики наподобие чайных разного веса (от 0,3 до 2 грамма) - и рассыпной (нефасованный). Так что если ваш ребенок носит в рюкзаке подозрительные чайные пакетики - есть повод насторожиться.

В РОССИИ ПРОДАЖА СНЮСА ЗАПРЕЩЕНА, А ЛЕДЕНЦОВ?

Запрет снюса в России введен в декабре 2015 года поправками к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и КоАП, предусматривающими штрафы за его продажу.

Но с февраля 2016 года снюс начинают ввозить в Россию под видом жевательного табака, соответственно, и запрет на его продажу не распространяется.

Значительная часть этой отравы выпускается без добавления ароматизаторов и имеет вкус и запах табака. Особенно циничны производство и продажа табачных леденцов с ароматизаторами эвкалипта, ментола, лакрицы, мяты, дыни, малины, лаванды.

Снюс вызывает никотиновую зависимость, и нет никаких оснований утверждать, что она меньше или больше, чем зависимость от курения.

Снюс вызывает неопухолевые поражения слизистой оболочки ротовой полости практически в 100% случаев. Возможно развитие заболеваний десен, чаще всего рецессия десны (то есть смещение уровня десны с обнажением корня зуба).

-Хотите остаться без зубов и с язвами во рту? Тогда жевательный табак - это то, что вам надо, - объясняет своим ученикам преподаватель биологии, уверенная, что детям нужно не запрещать, а разрешать. - Я не уверена, что употребление снюса не приведет к опухоли полости рта! Кстати, посмотрите фотографии, как это выглядит. Ученые пока только проверяют тревожные подозрения воздействия жевательных табачных смесей на организм, но если вы хотите быть бесплатными подопытными кроликами табачных магнатов - кто вам запретит?

Рената БЕЛИЧ