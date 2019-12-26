ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» завершает год с хорошими показателями

В этом году многие жители Обнинска обратили внимание на одну положительную тенденцию: проблем с вывозом мусора в наукограде практически не было. Как известно, с первого января текущего года ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» начало работать напрямую с Калужским Региональным экологическим оператором - КРЭО. И такое взаимодействие помогло организовать данную работу максимально эффективно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРАВДАЛИ ОЖИДАНИЯ

По словам одного из учредителей ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» Сергея КЛИМЕНКО, с КРЭО был налажен конструктивный контакт. Конечно, в процессе вывоза ТКО имели место отдельные незначительные недоработки, но все они устранялись оперативно. В целом предприятие в полном объеме справилось с поставленной задачей и даже приступило к обновлению автопарка.

Недавно ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» закупило шесть новых спецмашин - мусоровозов с задней загрузкой и мультилифтов для транспортирования большегрузных контейнеров. Увеличилось и количество работников до 200 человек. В основном это водители и рабочие линии сортировки. Напомним, что в августе здесь был запущен мусоросортировочный комплекс, рассчитанный на мощность 150 тысяч тонн в год, и он подтвердил свою высокую эффективность, в 2020 году предприятие планирует выйти на проектную мощность.

Вырос и объем вторичного сырья - так называемых полезных фракций, которые в дальнейшем направляются на переработку. Изначально на предприятии планировали собрать в месяц сто тонн стекла, а реально вышли на показатель 200 тонн в месяц.

- С вводом мусоросортировочной линии мы стали отбирать фракции, которые ранее вообще никогда не использовались как полезные. К ним добавились разные виды пластика и жестяные банки. И сегодня предприятие отбирает уже всевозможные виды вторичных ресурсов, на которые рассчитана такая линия. Общий их объем составит в этом году больше четырех тысяч тонн. А ранее данный показатель не переходил за одну тысячу 800 тонн, - рассказал Сергей Владимирович.

Весь персонал мусоросортировочной линии прошел обучение. В ноябре здесь была открыта вторая рабочая смена, после чего стало понятно, что предприятие готово увеличить поступающий объем отходов. Если план на 2019 год составлял 103 тысячи тонн ТКО, то план 2020 года - уже 123 тысячи тонн.

- Но мы думаем, что мусора будет еще больше. Рассчитываем в следующем году выйти на показатель проектной мощности линии - 150 тысяч тонн, - отметил Клименко.

В ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» готовы к повсеместному внедрению системы раздельного сбора мусора. И если возникнет необходимость, то могут установить и вторую линию сортировки.

ПРОСЬБА К ЖИТЕЛЯМ: НЕ ЗАГРОМОЖДАТЬ ПРОЕЗДЫ МАШИНАМИ

Правда, с первого января 2020 года вывозить обнинский мусор ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» уже не будет. Торги выиграла калужская компания «Прогресс». Но, как бы там ни было, а все ТКО наукограда все равно будут свозиться на площадку «Спецавтохозяйства», расположенную на Киевской трассе. Сортировать все обнинские отходы тоже будут здесь.

Накануне Нового года мы задали Сергею Владимировичу самый распространенный вопрос от жителей: куда следует выбрасывать использованные елки? Он пояснил, что их утилизируют так же, как и весь крупногабаритный мусор, - в специальные контейнеры, которые должны стоять на площадках рядом с обычными.

Но вообще, Новый год - это сложная пора для компаний, занимающихся вывозом мусора. Во-первых, в этот период его становится больше. А, во-вторых, заезжать во дворы, заставленные автомобилями отдыхающих на каникулах жильцов, тоже становится тяжелее. В связи с чем Клименко обратился к горожанам с просьбой не загораживать машинами проезды во дворы.

В прошлом году, как он рассказал, подобные проблемы уже имели место.

- Конечно, тут дело и в особенностях наукограда, где немало многоэтажных домов, большинство из которых оборудованы мусоропроводами. В связи с чем спецтехнике приходится подъезжать как можно ближе к подъездам. Вот в Калуге все иначе: там контейнеры расположены вдоль дорог и проездов, и работать там проще. Но надеюсь, что горожане откликнутся на нашу просьбу, - сказал Сергей Владимирович.

В завершение он поздравил всех жителей Обнинска и соседних районов с наступающим Новым годом и Рождеством. И пожелал им как можно меньше проблем в сфере ЖКХ.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «ЖКХ»