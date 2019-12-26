В МП «Водоканал» помогут осуществить технологическое присоединение к сетям

В Обнинске один за другим возводятся новые дома. И кто-то из жителей наукограда будет встречать Новый год уже в новой квартире. Разумеется, со всеми удобствами. И в первую очередь с холодной водой и водоотведением. В нашем городе процесс подключения новых объектов к сетям проходит быстро и слаженно. Мы попросили рассказать о нюансах этой процедуры ведущего инженера отдела развития и экологии МП «Водоканал» Екатерину ГЕРАСИМОВИЧ.

НЕПРОСТАЯ, НО НЕОБХОДИМАЯ ПРОЦЕДУРА

Как рассказала Екатерина Сергеевна, подключение или технологическое присоединение объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании договоров. А для их заключения заявитель должен подать в МП «Водоканал» заявку с приложенным пакетом документов.

Следующим шагом будет разработка проектно-сметной документации на строительство сетей. После чего выполняются мероприятия по подключению объекта к коммуникациям. А заявителю (будущему абоненту) необходимо предоставить в МП «Водоканал» соответствующую исполнительно-техническую документацию.

И вот, когда врезка выполнена, пломбируют узел учета расхода воды (счетчик) и стоков и проводят санитарно-микробиологические исследования воды. А после предъявления в МП «Водоканал» указанных документов выдается справка о вводе наружных сетей водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию. В завершение МП «Водоканал» заключает уже с абонентом договор холодного водоснабжения и водоотведения.

НАРУШИТЕЛЕЙ ЗАКОНА ЖДЕТ НАКАЗАНИЕ

Для того чтобы этот процесс проходил более гладко и оперативно, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области разработало дорожную карту по внедрению целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения и к централизованным системам водоснабжения и водоотведения». В свою очередь МП «Водоканал» строго руководствуется принципом обеспечения доступности услуг для потребителей с учетом положений данной целевой модели.

Екатерина Сергеевна привела некоторые статистические данные. Так, за 2018 год в Обнинске было подключено 18 объектов. А за истекший период 2019 года - 17 объектов. А вот за самовольную врезку к сетям закон предусматривает ответственность. Однако это не останавливает многих людей от подобных действий, в результате которых они могут столкнуться с целым рядом неприятных последствий.

К примеру, на такого безответственного собственника будет наложено обязательство по оплате неучтенных ресурсов из расчета максимальной пропускной способности нелегально врезанных труб, умноженной на двадцатичетырехчасовое потребление. Сумма, скорее всего, превысит абонентскую плату за водопотребление на протяжении нескольких лет. Поэтому пользоваться ресурсами легально куда дешевле.

Также могут проявить себя и бытовые последствия нелегальной врезки - упадет давление воды в сети, может испортиться и ее качество, произойти разрушение системы водоснабжения и водоотведения.

- Стоит помнить о том, что нелегальная экономия не является эффективной, - напомнила Екатерина Герасимович.

А по всем интересующим вопросам присоединения она рекомендует обращаться в МП «Водоканал» по адресу: Пионерский проезд, 6, 3-й этаж, отдел развития и экологии. Или звонить по телефону: (484)399-52-86 с 08:00 до 11:30, с 13:30 до 16:30 по будням.

Инна ЕМЕЛИНА

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