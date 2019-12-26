Директор УК «РУК» Инга Ефимова: «Год был сложным»

Зима в самом разгаре, а снега как не было, так и нет. Но тем не менееобнинская управляющая компания ООО «РУК» к его уборке готова во всеоружии. На сегодняшний день это одно из самых эффективных в городе предприятий данного направления, что подтверждают и результаты его работы за 2019 год.

К СНЕГОПАДУ ГОТОВЫ!

В УК «РУК» твердо заверили своих жителей, что аномальных снегопадов им бояться не стоит. У компании большой автопарк снегоуборочной техники, и со всеми поставленными задачами она успешно справится.

Также многих волнует проблема текущего ремонта. Так вот, данное предприятие провело его в этом году во всех жилых домах, которые стоят у него на балансе. Ни одно из запланированных мероприятий проигнорировано не было. Да и предписания Государственной жилищной инспекции по Калужской области выполнены в полном объеме. Они, правда, были незначительные, но тем не менее.

Как рассказала юрист, сопровождающий деятельность УК «РУК», Олеся АНТОНОВА, за весь год данная организация ни разу не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами. А это один из важных факторов, по которым оценивается работа управляющей компании.

В уходящем году были проведены большие работы по восстановлению систем электроснабжения и пожарной безопасности по целому ряду домов. Самые масштабные из них выполнены в ЖК «Рассвет» - на улице Курчатова. Как пояснила Олеся Викторовна, проблемы там возникли не по вине УК, а из-за недоработок застройщика. Данные жилые здания относительно новые, но в управление их передали в уже далеко не идеальном состоянии.

ПРОБЛЕМЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Удалось решить проблему с отоплением в так называемом сложном жилом фонде: в домах № 2, 4 и 6 по улице Поленова. На этой неделе там по заявлению собственников была проведена проверка в 69 жилых помещениях. Нарушение температурного норматива выявили лишь в двух из них. Хотя ранее проблема носила куда более масштабный характер. И устранить ее удалось благодаря усиленной работе управляющей компании.

- В квартирах было холодно тоже по вине застройщика. Имели место разнообразные проблемы с отопительными системами домов, - рассказала Олеся Антонова.

В настоящее время в большинстве квартир на Поленова температурный режим восстановлен. Отдельные недоработки все еще устраняются, и эта деятельность будет продолжена до тех пор, пока вопрос не будет решен до конца.

Еще одна болевая точка УК «РУК» - дом № 118 по проспекту Маркса. А здесь проблема возникла из-за того, что здание слишком старое - семидесятых годов постройки. Соответственно, инженерные коммуникации здесь тоже оставляют желать лучшего - трубы напрочь проржавевшие. И текущий ремонт ситуацию, конечно, не исправит, а капитальный неизвестно сколько ждать. Да и хватит ли накопленных средств на столь масштабные работы, ведь дом двенадцатиэтажный, а износ коммуникаций составляет от 70 до 90 процентов. Поэтому управляющая компания решает здесь проблемы по мере их возникновения.

В этом году одну трубу, расположенную внутри стены, прорвало, и залило три квартиры. Были испорчены стены, потолки, мебель и другое имущество собственников. Но УК за свой счет пригласила экспертов, которые оценили нанесенный ущерб. И компания готова досконально его возместить. Последствия аварии уже устранены, и в настоящее время решается вопрос с собственниками о выплате им денежных средств.

- На моей практике это пока первая управляющая организация, которая сама поставила вопрос об оплате экспертизы и готова идти на уступки жильцам, - отметила Олеся Антонова.

Именно из-за таких вот проблемных жилых домов год для УК «РУК» оказался трудным. Все силы предприятия были направлены на решение подобных вопросов, возникших не по его вине. Но 2019 год компания провожает с чувством удовлетворения. Потому что все заявки собственников выполнены, жалобы рассмотрены и удовлетворены. А взаимодействие с жильцами налажено на очень хорошем уровне.

Директор УК «РУК» Инга ЕФИМОВА через нашу газету передает своим жителям поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! С пожеланиями крепкого здоровья и семейного благополучия.

- Я желаю всем нам, чтобы в новом году было как можно меньше коммунальных аварий. Но со своей стороны обещаю, что все они будут оперативно устранены. У нас все получится! - сказала в завершение Инга Олеговна.

Инна ЕМЕЛИНА