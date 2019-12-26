Программа городских мероприятий, посвящённых Новому 2020 году и Рождеству Христову

23-27 декабря, 17-00 - 19-00 Встреча гостей в Резиденции Деда Мороза 6+;

28, 29 декабря, 2 и 6 января 12-00 - 14-00 Встреча гостей в Резиденции Деда Мороза 6+;

1 и 7 января, 15-00 - 17-00 Встреча гостей в Резиденции Деда Мороза 6+;

29 декабря, 5 января, 12-00 Развлекательная танцевально-игровая программа для детей «В гостях у Красной Шапочки» 0+;

30 декабря, 17-00 - 19-00; 31 декабря, 16-00 - 18-00; 28-29 декабря, 1-8 января, 11-00 - 16-00 Ярмарка рукодельниц 6+;

28 декабря, 12-00 В рамках проекта «Барбарисовна ищет друзей!» Праздник новогодней игрушки 6+;

1 января, 16-00 «Новый год отметим вместе - танцем, юмором и песней!» 6+;

2 января, 12-00 - 14-00 Зимние забавы и новогодняя дискотека 0+;

3 января, 12-00 - 14-00 Праздник новогодней игрушки. Дискотека 0+;

4 января, 12-00 «Барбарисовна ищет друзей!» 6+;

6, 8 января, 11-00 Оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе, клубное объединение «Гармония» 18+;

7 января, 15-00 Творческий вечер Евтюхова Вячеслава «Рождество - это время надежд и Любви торжество!» 6+;

7 января, 16-00 - 17-00 Танцевальный рождественский вечер «Снег кружится» 6+;

11 января, 12-00 «Рождественские гуляния» Театрализованная праздничная программа с участием Лауреата и Дипломанта Международных, Всероссийских и областных конкурсов, народного коллектива фольклорного ансамбля «Друженька» МБУ «ГКВ» 6+



Центр «Милосердие», пр. Ленина, д.170:

31 декабря Благотворительная акция «Здравствуй, Новый год!». Поздравление воспитанников центра благодетелями в рамках акции «Письмо Деду Морозу» 0+



Городской Дворец Культуры, пр. Ленина, д. 126:

2 января, 12-00 Театрально-концертная компания «Гранат» и ОАО «СТС» представляют уникальный интерактивный спектакль с любимыми героями «Три кота: С новым годом»! 0+;

3 января, 12-00 Новогодний утренник. В фойе-игры и конкурсы у ёлки. «Новогодние мечты» спектакль театральной студии «Мечта» МБУ «ГДК» 0+;



6 января, 12-00 Московский Губернский театр представляет детский спектакль «Щелкунчик» 6+;

6 января, 18-00 Театральная компания «Маскарад» представляет спектакль «Муж моей жены». В ролях: И.Скляр, О.Прокофьева, С.Стругачёв 16+;

8 января, 12-00 XXII областной фестиваль «Рождественская звезда». Театрализованное представление «Звезды Рождественской сиянье» 0+



Дом культуры ФЭИ, пр. Ленина, д.15:

28 декабря, 12-00, 14-30, 17-00 Новогодний праздник для детей. Спектакль «Новогодние приключения Ивана Стрельца» Московского театра «Империя», игровая программа у Новогодней елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями. Вход по пригласительным билетам 0+;



5 января, 16-00 Новогодний вечер клуба ветеранов «Старый город». Праздничная концертная программа солистов, творческих коллективов МАУ «ДК ФЭИ» и города. Танцы под музыку духового оркестра (дирижер - П.Дронов). Вход свободный 16+;

7 января, 15-00 Творческое объединение «ОАЗИС» приглашает всех любителей авторской песни и поэзии на традиционные «Бард-святки». Вход свободный 6+;

8 января, 16-00 ХХII Областной открытый фестиваль «Рождественская звезда». Концерт «Продлись, очарованье Рождества!». Вход свободный 6+



Дом учёных, пр. Ленина, д. 129:

4 января, 12-00 Дни семейного посещения «Семейный выходной». Познавательная беседа «История ёлочной игрушки». Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек из бумаги 0+;

5 января, 12-00 - Экскурсия по выставке «Анри Матисс. Взгляд». Выставочный проект компании Артгит (г. Москва) 12+



3 января, 13-00 «Хоровод зимних праздников» Диалог у книжной выставки, чтение стихов для 5 - 7 классов 12+

3 января, 14-00 «Новогодние приключения литературных героев». Игра-путешествие, викторина, загадки 6+;

4 января, 12-00 День детского кино. Библиомикс - ретро-показ фрагментов из детских х/фильмов 6+;

5 января, 14-00 «Новогодняя кругосветка!». Виртуальное путешествие для 5-6 классов 12+;

5 января «В Новый год с новой книгой» Литературные новинки для 5-11 классов 12+;

6 января, 12-00 «Рождества волшебные мгновения». Книжная мозаика, викторина для 2-4 классов 6+;

8 января, 13-00 «Что вы знаете о святках?» Блиц-беседа у книжной выставки для 5 - 7 классов 12+;

8 января, 14-00 «Наступило Рождество - зимних сказок торжество». Сказочный караван, прослушивание аудиозаписей рождественских сказок 6+;

9 января, 12-00 «Кабы не было зимы...» Новогодний мультфейерверк: «Зима в Простоквашино», «Снегурочка», др. 6+



4 января, 13-00«Зима в творчестве писателей и поэтов» Литературное ассорти для 3-5 классов 6+;

8 января, 13-00«Под чистым небом Рождества» Рождественские посиделки для 3-6 классов 6+



Городская детская библиотека №4, пр.Ленина, д.74:

9 января, 14-00 «Святочные истории» Устный журнал для 1-4 классов 6+



28 декабря, 15-00 «Новогодние приключения в Тридевятом Царстве». Театрализованный праздник для 1-4 классов 6+

