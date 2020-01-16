Жалеть нельзя отстреливать?

Боксер Алексей Егоров не подозревал, что правое дело охотника обернется скандалом в соцсетях.



Помните историю с лисой, которая появилась в городе в сентябре прошлого года? Потом ее снова видели возле одного из магазинов уже в ноябре. Тогда в обществе появилось подозрение, что зверь бешеный, потому как не боится «выходить в люди». Однако ветеринары поспешили успокоить горожан, пояснив, что появление лисицы в городе еще не говорит о том, что она бешеная, поскольку на прямой контакт с человеком она не идет, а в свет выходит лишь для того, чтобы найти еду. А живет плутовка, скорее всего, в Гурьяновском лесу.

Правы ли были ветеринарные эксперты или нет, но более рыжего зверя пока в городе замечено не было. Однако недавно появилась новая «лисиная» история, которая вызвала большой общественный резонанс.

Охота на диких животных сегодня разрешена на законодательном уровне. Правда, на осуществление этой деятельности нужно иметь определенный документ - охотничий билет. Есть он и у известного обнинского боксера Алексея ЕГОРОВА, который, не скрывая своего увлечения, недавно выложил фото с охоты в социальные сети, даже не подозревая, что привлечет этим столько внимания к своей персоне.

ПОСТ ПРО ШУБУ - ВСЕГО ЛИШЬ НЕУДАЧНАЯ ШУТКА

Влад ПОЛУШКИН: - Больная лисица и выглядит паршиво. А на фото - «няшка» пушистая - явно здоровая. Убийство всех существ одного вида называется «геноцид». Святослав ВАСИЛЬКОВ: - Вы все воспринимаете близко к сердцу. Придрались к шутке с шубой, так что вы не просто высказали свое мнение, вы конкретно придрались к Алексею! Роман ГОЛДЫРЕВ: - Если вы удосужитесь почитать, зачем существует охота, то будете удивлены, что все делается для контроля численности особей. Если выдается лицензия, то человек не бесконтрольно убивает все подряд, а по прописанному плану. Возможно, да, с ними ничего не сделают и просто захоронят. Но без охоты во всех городах бы бегали бешеные лисы! Иван БЫКОВ: - В Боровском районе уже были случаи нападения бешеных собак на людей, как думаете, откуда бешенство у собак? Если не отстреливать животных, они полезут к вам в дома! Если он охотится и афиширует это, значит, у него есть охотничий билет.

Настоящий скандал разгорелся в соцсетях после того, как Алексей Егоров выложил фото, на котором изображены он в роли охотника и его жертва - застреленная лиса. При этом спортсмен написал, что ради шубы для жены ему необходимо убить еще несколько лис.

Этот пост вызвал большой общественный резонанс. Интернет-пользователи разделились на два лагеря: одни высказали свои возмущения, другие, наоборот, поддержали Егорова, заявив, что охота - это дело вполне нормальное и даже легализованное.

- Человек обычный. Ничего он вам не должен. На его месте вообще не оправдывался бы. Псевдолюбители животных. Небось, шуба-то есть? И мясо кушаете? - написал в комментариях в поддержку Егорова пользователь Алексей СКУРАТОВ.

Сам спортсмен тоже прокомментировал свой пост.

- Дорогие друзья, данная охота происходила по просьбе егерей, так как сейчас огромное количество лис, которые наносят огромный вред естественной цепочке питания всего леса, - пояснил боксер.

В беседе с журналистами нашего еженедельника Алексей признался, что его заявление относительно шубы - это не что иное, как неудачная шутка.

- Конечно, я пошутил. Меня не так поняли, - заявил спортсмен.

Однако факт увлечения охотой Алексей Егоров отрицать не стал, пояснив, что делает он это на законных основаниях.

КОГДА И В КОГО МОЖНО СТРЕЛЯТЬ?

Мы в свою очередь решили выяснить, действительно ли мир дикой природы нуждается во вмешательстве человека ради сохранения определенного баланса. Свои пояснения на сей счет дала председатель обнинского Комитета по охране окружающей среды и контролю в сферах благоустройства и экологии Ирина ОНУФРИЕВА.

Эксперт рассказала, что проводить охоту на диких зверей можно только при наличии определенного разрешения, которое выдается охотничьими структурами, контролирующими ту или иную лесную территорию. И в таком билете, который получает охотник, указано, в какой период, где именно, каких животных и в каких количествах можно отстреливать. Поскольку число зверей также контролируется. И если, например, тех же самых лис действительно становится больше, чем положено, и за счет этого нарушается природный баланс, тогда разрешается производить отстрел. Также происходит в ситуации с кабанами и лосями.

При этом Онуфриева пояснила, что за соблюдением охотниками определенных требований следят ответственные лица - а именно, егеря. Впрочем, боксер Алексей Егоров пояснил, что за той же самой лисой, которая изображена на фото, он тоже охотился под наблюдением, а значит, никакого нарушения с его стороны не было.

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «Резонанс»