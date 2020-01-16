Ими гордится не только Обнинск!

Высоты, которых достигли спортсмены «Кванта».

Несмотря на то что наступил новый, 2020-й, год, мы продолжаем вспоминать, каким был ушедший 2019-й.

И, надо сказать, что тот год действительно был особенным и в какой-то степени даже выдающимся по многим параметрам. Но сегодня мы поговорим о спортивной его сфере, а именно - напомним о достижениях воспитанников обнинской спортивной школы олимпийского резерва «Квант».

Школа «Квант» уже многие годы воспитывает настоящих спортсменов - героев, которыми сегодня гордится Обнинск. Долгое время у руля этого учреждения стоял его бессменный руководитель Роальд ТОГАЕВ. После его смерти кресло директора занял Николай ПЛАТОШЕЧКИН, который начинал свою работу в «Кванте» еще в 2011 году. Однако летом прошлого года он покинул свой пост, передав эстафету новому руководителю - Владимиру КРАСНОЛОБОВУ.

Помнится, только заступив на новую должность, Владимир Васильевич в одном из интервью заявил, что одна из главных задач, которую он видит перед собой, а точнее перед школой, - это спортивные результаты. И, надо сказать, что по итогам прошлого года они есть. В этом заслуга, безусловно, и тренеров, и самих спортсменов. Итак, вот они - спортивные герои первого наукограда.

Спартак ДУБОВИК и Александр ЧУРИКОВ вошли в состав команды Калужской области по пулевой стрельбе и выиграли Всероссийские соревнования! Молодцы ребята!

А Галина ХАДЖИБЕКОВА и Софья РАБОЧАЯ на этих же соревнованиях взяли бронзу. Еще одна спортсменка великолепно отстрелялась на Всероссийских соревнованиях по стрельбе в Костроме и Глазове и стала призером.

Обнинская теннисистка Мария ТЭНАСЭ выиграла серебряную и бронзовую медали на Всероссийских соревнованиях по теннису. Теперь девушка будет включена в список кандидатов в сборную команду России на 2020 год. Пожелаем ей удачи!

Успешно выступали боксеры:

Никита СЕВАСТЬЯНОВ выиграл Всероссийские соревнования, выполнив при этом норматив мастера спорта, занял 4-е место на международных соревнованиях в Сербии, выиграл первенство ЦФО и бронзовую медаль первенства России среди юниоров.

Его коллега по секции бокса Владимир ШЕЛОПУГИН выиграл серебряную медаль первенства России, за что ему было присвоено звание «Мастер спорта России». Также парень отвоевал бронзовую медаль Всероссийских соревнований и занял 4-е место на международном турнире в Сербии.

Еще один боксер - Владимир ШТЕФАН - занял 3-е место на первенстве ЦФО по боксу среди юношей.

Воспитанники отделения самбо также порадовали высокими результатами на Всероссийском турнире в городе Великие Луки. Воспитанник «Кванта» Юрий ТАРАСОВ стал победителем, выполнив норматив мастера спорта. А Максим АНТОНЕНКО, Дмитрий ПЛАТОНОВ и Вадим ДЕРБЕНЕВ стали призерами первенств ЦФО и Всероссийских соревнований! Так держать, ребята!

Спортсменки отделения художественной гимнастики в составе сборной команды Калужской области участвовали в первенстве ЦФО и Всероссийских соревнованиях, 7 гимнасткам в 2019 году присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта».

Отдельного внимания заслуживает шахматистка, мастер ФИДЕ, обладательница невероятного количества наград, в том числе и мирового уровня, Анна АФОНАСЬЕВА. К примеру, накануне Нового года в Москве прошел Чемпионат мира по быстрым шахматам среди женщин. Анна в очередной раз достойно выступила в турнире. Набрав 6,5 очков из 12 возможных, спортсменка из Обнинска финишировала в верхней части турнирной таблицы, при этом сыграв во всех партиях с обладателями высших шахматных званий и прибавив к своему Международному рейтингу более 80 единиц.

Юношеская команда футболистов 2002-2003 годов рождения заняла 3-е место в финальной части первенства СФФ «Центр» по футболу. Команда 2004 года рождения выиграла первенство Калужской области, и еще 5 команд стали призерами первенства Калужской области по футболу в своих возрастных группах.

Немного расстроил нас, болельщиков, лишь взрослый состав футболистов, выступающих во Второй лиге. Ребята, так резво ворвавшиеся в этот дивизион, по итогам прошлого года оказались на самой нижней ступени турнирной таблицы.

Но не стоит забывать о том, что в спорте обязательно есть и взлеты, и падения. Поэтому мы уверены, что футболисты наукограда еще забьют свои победоносные мячи и заставят собой гордиться! Верим в команду!

Кстати, в первых числах января на стадионе «Труд» прошла первая в этом году тренировка футболистов «Кванта», в которой приняли участие как игроки основного состава, так и представители «молодежки».

Примечательно, что тренировка проходила на обновленном поле - в конце прошлого года было полностью заменено его покрытие. Старое полотно заменили на более современный ковер. Самое главное, что теперь поле на стадионе оснащено системой подогрева, что позволит спортсменам заниматься круглогодично.

Новое футбольное поле появилось в Обнинске благодаря реализации национального проекта «Спорт - норма жизни». На модернизированное покрытие первому наукограду было выделено из федерального бюджета 40 миллионов рублей.

Основные же матчи этого сезона начнутся в апреле. В целом, как пояснил Морозов, серьезных изменений в составе обнинской команды пока не предвидится. А вот в самой системе Второго дивизиона грядут некоторые перемены, которые заставят поднапрячься и футболистов наукограда, в настоящее время занимающих последнюю позицию в турнирной таблице зоны «Центр».

Олег Славиевич рассказал, что теперь из лиги уберут зону «Восток», в итоге Второй дивизион будет состоять из четырех зон по 16 команд в каждой.

В частности, в «Центр», где играет «Квант», добавятся еще две команды - «Сахалин» и «Сибирь» - весьма сильные соперники, по мнению Морозова, которые некогда играли даже в ФНЛ.

ОЛЕГ МОРОЗОВ: «НОВОЕ ПОЛЕ, КОНЕЧНО, ВЕЛИКОЛЕПНОЕ!»

- Тренировки мы на новом поле уже проводили, но только когда снега не было. В настоящее время, насколько мне известно, работы по монтажу системы подогрева только завершаются. А так, хочу сказать, что новое поле, конечно, великолепное. Это своего рода дефицит - таких по стране-то немного. Вот, в Новомосковске есть, нас как раз туда приглашает «Химик» 8 февраля на товарищеский матч, - рассказывает главный тренер ФК «Квант» Олег Морозов.

Дарья ГУМЕРОВА