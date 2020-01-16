Депутаты подвели итоги и дали совет коммунальщикам

На этой неделе депутаты Обнинского городского Собрания возобновили свою работу после новогодних праздников. Состоялись заседания комитетов, на которых народные избранник рассмотрели целый ряд важных для города вопросов.

ЗАЯВКИ ОДОБРИЛИ НЕ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ

Так, в ходе комитета по социальной политике обсудили итоги заявочной кампании на выплату денежных компенсаций за поднаем жилья, которая проходила в ноябре прошлого года. Отчитался по этому вопросу начальник управления соцзащиты населения администрации города Владимир ЖАРСКИЙ.

Как он проинформировал, всего было подано 59 заявок от медицинских работников и работников системы образования. Но комиссия утвердила только 52. Из них 13 заявок - от сотрудников КБ №8, 14 заявок - от сотрудников дошкольных образовательных учреждений, 25 заявителей работают в общеобразовательных учреждениях наукограда.

Председатель комитета Владимир СВЕТЛАКОВ поинтересовался, почему было отказано семи заявителям. Оказалось, что их обращения были отклонены из-за превышения размера заработной платы.

Депутат Марина ХОМЕНКО поинтересовалась, достаточно ли средств заложено в городском бюджете на выплаты компенсаций. По словам Владимира Алексеевича, на эти цели заложено 9 миллионов 310 тысяч рублей, и этой суммы хватит до конца текущего года.

Владимир Светлаков спросил, имеют ли право участвовать в этой программе недавно приехавшие в Обнинск молодые специалисты. Жарский пояснил, что, несмотря на окончание заявочной кампании, представители данной категории тоже могут подать заявку. Выяснилось, что в Положении о порядке выплаты денежной компенсации имеется исключение, согласно которому, молодой специалист может подать заявление о назначении ему этой выплаты со дня поступления на первое место работы.

ЖИТЕЛЕЙ НАУКОГРАДА ПОХВАЛИЛИ ЗА АКТИВНОСТЬ

А на заседание комитета по жилищно-коммунальным услугам опять же обсудили тему вывоза ТКО с генеральным директором ООО «Экопромсервис» Юрием БОЛОТОВЫМ.

Информируя о том, что в последнее время участились жалобы жителей на скапливающийся на контейнерных площадках мусор, депутат Иван ГАЛКИН порекомендовал руководителям коммунальных служб увеличить частоту его вывозов в выходные и праздничные дни. Поддержал коллегу Евгений ХАЛЕЦКИЙ, отметивший, что сотрудники выездных бригад должны также убирать ТКО, расположенные рядом с накопителями, и следить за исправностью и правильным расположением контейнеров.

Исполняющий обязанности директора ГП КРЭО Вадим ДАВЛЕТШИН подчеркнул, что Обнинск отличается активностью жителей, которые живо реагируют в социальных сетях на возникающие недоработки. Он напомнил, что у предприятия существует диспетчерская служба, в которую горожане могут обращаться. А также имеется совместный с обнинской администрацией чат, дающий возможность оперативно решать возникающие вопросы. Кроме того, чтобы улучшить доступность для граждан, офис предприятия переехал по новому адресу. Теперь он расположен в Обнинске в доме № 12 по улице Калужской.

А при возникновении вопросов, связанных с обращением с отходами, можно позвонить по телефонам: 8 (910) 910-11-47, 8 (910) 910-10-83, номер телефона «горячей линии» для обращений граждан: 8-800-707-56-63.

Инна ЕМЕЛИНА