В Обнинске наблюдается спад рождаемости, который эксперты считают естественным и оправданным

Интересные факты о том, какое количество пар поженились в прошлом году в Обнинске, сколько малышей появилось на свет, какие имена оказались самыми популярными и почему уровень рождаемости пошел на спад.

ОТГОЛОСОК 90­Х

В 2019 году специалистами отдела зарегистрировано 4150 актов гражданского состояния, исполнено около 8 тысяч юридически значимых действий, в том числе выдано справок - 3629, повторных свидетельств из архива - 1198, исполнено около 2 тысяч запросов организаций и других органов ЗАГС.

К слову, в прошлом году в первом наукограде родилось несколько больше малышей. Впрочем, нынешнюю тенденцию к спаду рождаемости сотрудники ЗАГСа называют естественной. Более того, эксперты уверены, что эту статистику нельзя считать печальной или негативной.

Все дело в том, что сейчас пришло время, когда начинают вступать в брак и рожать детей люди, родившиеся в годы, когда в нашей стране был сильный спад рождаемости из-за общего кризиса. Это, как многие, наверно, помнят, конец 90-х годов прошлого века. И, соответственно, сейчас в этих цифрах рождаемости мы видим отражение той ситуации в стране.

Как пример, в 1987 году в Обнинске было зарегистрировано 1747 рождений детей, а в 1999 году - всего 737 рождений. А далее рождаемость начала понемногу повышаться. В 2015 году зарегистрировано уже 1754 новорожденных, и были побиты все рекорды прошлых лет. А сейчас идет естественный спад рождаемости. Кстати, сотрудники ЗАГС уже заранее могут предвидеть подобные колебания статистики рождаемости, опираясь на данные о предыдущих годах.

«МАШИ» СНОВА В ТРЕНДЕ

Еще некоторое время назад родители, стараясь выделиться из общей массы, все чаще называли своих чад необычными именами - такими, чтоб не как у всех. Однако сегодня все больше людей возвращаются к традиционным именам, которые уже даже можно считать классическими. Вспоминать начали про Маш, Анют, Вань и Александров.

Но спрос на редкие имена все-таки тоже еще присутствует. Например, в прошлом году в Обнинске были зарегистрированы новорожденные девочки со следующими необычными именами: Эрика, Серафима, Мелисса, Есения, Вита, Марта, Зарина, Лира, Элла, и мальчики: Эммануил, Серафим, Гавриил, Дарий.

Кстати, новая услуга, которую не так давно начал оказывать ЗАГС, - регистрация деток непосредственно в стенах роддома, пришлась современным мамам очень даже по вкусу. Родители однозначно отмечают удобство такого «сервиса».

Хотелось бы отметить, что рожают сегодня как совсем молодые родители, так и семейные пары весьма почтенного возраста. Например, самым взрослым папой новорожденного в прошлом году стал 61-летний мужчина, а самой взрослой матери на момент появления ребенка на свет было 42 года. Возраст самого молодого отца составляет 18 лет, а самой юной матери - 16 лет.

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Брачными узами в 2019 году соединились 811 пар. Стоит отметить, что в большинстве случаев регистрация проходила в торжественной обстановке.

Не может не радовать и тот факт, что увеличилось и количество повторных браков между бывшими супругами, которые, вероятно, осознав, что все-таки созданы друг для друга, решили вновь узаконить свои отношения. Причем к алтарю идут не только молодые влюбленные, но и пожилые пары. Возраст самого взрослого жениха составляет 80 лет, возраст самой взрослой невесты - 78 лет. Самым молодым мужем по итогам прошлого года стал восемнадцатилетний «Ромео», а самой молодой женой оказалась шестнадцатилетняя девушка.

Иностранных граждан, зарегистрировавших свой брак в Обнинске, в 2019 году было меньше, чем в 2018. Чаще всего это граждане ближнего зарубежья: Украины, Республики Беларусь, Армении, Таджикистана. Вступали в брак в нашем отделе ЗАГС также граждане из США, Германии, Турции, Египта.

Пришли к решению расторгнуть брак 558 семей. 36% браков распалось, не просуществовав и 10 лет. 50% мужчин и женщин разводятся в возрасте от 25 до 40 лет. Из общего числа расторгнувших брак около 70% - это семьи, где есть дети, не достигшие совершеннолетия. Но, несмотря на некоторое увеличение разводов в 2019 году, в Обнинске есть много супружеских пар, проживших в браке много лет.

В отделе ЗАГС по-прежнему продолжают отмечать юбилеи супружеской жизни наших горожан. По заявлениям граждан отдел ЗАГС чествовал семейные пары в Салоне бракосочетания. Поздравительные открытки от имени губернатора Калужской области юбилярам супружеской жизни вручались лично, а также направлялись по почте.

Смертей в 2019 году было зарегистрировано 1345, это меньше, чем в 2018 году. Что, безусловно, не может не радовать.

Кристина ЗВОН

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