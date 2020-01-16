Пациенты благодарят главврача КБ № 8 ФМБА Михаила Сергеева за оперативную реакцию и неравнодушие

Есть ли в стране больницы, в которых пациенты полностью удовлетворены лечением, и есть ли страны, где все граждане довольны своей системой здравоохранения. Наверное, нет. Но это не повод не стремиться улучшать медицинское обслуживание в отдельно взятой стране для отдельно взятого человека.

Позитивный опыт сотен и тысяч людей, получивших достойную помощь, вряд ли утешит тех, кому пришлось столкнуться с равнодушием и недоработками врачей.

К счастью, вмешательство и. о. главврача Михаила СЕРГЕЕВА позволяет исправить ситуацию к всеобщему удовольствию пациентов и их родственников.

КОГДА ЛУЧШЕ ЛЕЧЬ В БОЛЬНИЦУ: ДО НОВОГО ГОДА ИЛИ ПОСЛЕ?

4 января на сайте Obninsk.name, в статье «Госпитализируют ли 78-летнего пациента с неясным диагнозом?», мы рассказали о проблемах обнинского пенсионера. Новогодние каникулы на третий день празднований в Обнинске омрачились скандалом с пожилым пациентом в клинической больнице № 8.

В приемном покое дедушке 78 лет отказали в госпитализации в отделение урологии. Родственники обратились к властям через соцсети: «Состояние больного плохое, но в больнице нас не оставили. Сделали ЭКГ, снимок легких, кровь взяли, и там все хорошо, но ему плохо: дышит тяжело, вялый, не ел три дня».

Как нам объяснил и. о. главврача Михаил СЕРГЕЕВ, пациент накануне Нового года был доставлен на Скорой в приемный покой и ему предложили госпитализацию, от которой он отказался.

Желание любого человека встретить праздник в кругу семьи вполне понятно, но и рисковать здоровьем в таком возрасте весьма опасно. Лучше дедушке не стало, но когда родственники снова привезли его в больницу, пациента в стационар не положили.

НУЖЕН ЛИ УРОЛОГ, ЕСЛИ АНАЛИЗЫ ХОРОШИЕ?

«Терапевт, которая не приняла отца, сказала, что уролога до 6 января не будет и вызывать его бесполезно, - рассказывают родственники и добавляют, - и этот уролог, которого нельзя вызвать, работает в двух платных клиниках, и завтра у него прием в одной из них».

В принципе, возмущение родных понятно: когда отцу плохо, дети обязаны предпринять все возможные действия, чтобы его спасти. Однако стоит ли обвинять уролога в том, что его нет в больнице? Тот факт, что в новогодние каникулы он работает в частных клиниках вместо того, чтобы отдыхать, заслуживает только уважения, не говоря уж о том, что работать без выходных врачу приходится не от хорошей жизни.

Впрочем, родственники правы в том, что если человеку плохо, и ему требуется медицинская помощь, непонятно, почему его не госпитализируют. Тем более что в 78 лет у большинства людей есть повод требовать лечения или хотя бы обследования. Естественно, медики не боги и не всегда могут помочь. Тем не менее, если человеку плохо, а диагноз доктор поставить не может, значит ли это, что пациент здоров, и врач имеет право отправить его домой «бульон кушать»?

ПРИЕМ ВРАЧА ИЛИ ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ?

По сообщению то ли родных, то ли тех, к кому они обратились в соцсетях, принимавшая дедушку врач-терапевт на приеме сообщила, что «мэру города эта больница не нужна, поскольку у него есть платные клиники».

Вместо того чтобы выяснять, что с больным, врач ведет политические беседы? Доктор уверена, что таким образом она поможет пациенту?

Обычно обнинские терапевты ограничиваются разговорами о том, что у них маленькая зарплата, но в праздники они решили превратить прием пожилого пациента в митинг? Впрочем, фамилия врача в публикации не названа, да и аудиозаписи нет, так что верить или не верить на слово родным и автору публикации - решать тем, кто будет официально разбираться в этой истории.

Глава администрации Владислав ШАПША так прокомментировал это заявление:

- Никогда и нигде ничего подобного я не говорил. Более того, весь год мы занимались КБ № 8.

«ОН ВСЕ ДЕЛАЕТ ИСКРЕННЕ»

В общем, врач-терапевт слишком активно встречала Новый год, а в результате проблемами пожилого человека придется заниматься лично и. о. главврача Михаилу Сергееву. Пациента госпитализировали, и, как оказалось, это были не пустые капризы дедушки, а реальная болезнь.

«Хочу поделиться продолжением истории, - пишут дети пациента, - папа мой преобразился, прямо помолодел, кардинальные изменения. Перевели его в урологию, проблема с почками, в остальном все нормально. Сегодня мне звонил главврач и интересовался состоянием папы, он до сих пор все держит под контролем. Большое ему огромное «СПАСИБО!», верится, что он все делает искренне, по-человечески».

Сегодня родные благодарят врачей, но следует признать, что госпитализировать пенсионера нужно было в момент его обращения в больницу. Если врач-терапевт, отказавшая в госпитализации, считает иначе, мы с удовольствием выслушаем ее соображения по этому вопросу.

В СПИСКАХ НАПРАВЛЕНИЙ В ХИМКИНСКУЮ БОЛЬНИЦУ НЕ НАШЛИ ПАЦИЕНТКУ ИЗ ОБНИНСКА

Однако не всегда наш и. о. главврача Михаил Сергеев может быстро помочь пациентам. Например, жительница Обнинска Наталья К. во время работы десанта ФМБА получила от хирурга направление на лечение в химкинской больнице.

Госпитализацию в «травму» ожидали еще 26 октября, пациентке сказали: «Ждите вызова из Москвы». Прошли месяцы. В январе Наталья позвонила в химкинскую больницу:

- Я позвонила по телефону, который указан в выданной мне памятке, и спросила, когда планируется моя госпитализация, чтобы начать сдавать необходимые анализы, - рассказывает пациентка. - У меня спросили фамилию, имя, отчество и сказали, что меня нет в списке на госпитализацию. Спросили, город какой, и, видно, в компьютере не нашли мои данные. А я жду. Мне нужна операция на ноге. И не знаю, начинать обследование или нет? Там сроки небольшие у анализов.

Разобраться в ситуации пообещал и. о. Михаил Сергеев, он уже связался с больницей в Химках, и там пообещали решить вопрос в предельно быстрые сроки. О том, чем закончится история Натальи К., мы обязательно расскажем нашим читателям.

Рената БЕЛИЧ