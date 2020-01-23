Обнинские экоактивисты выступили за раздельный сбор мусора

На днях для представителей обнинских СМИ была организована экскурсия на Тимашовский полигон бытовых отходов. Главной целью этого мероприятия стала демонстрация работы мусоросортировочного комплекса, на котором в настоящее время сортируется раздельно собранный в наукограде мусор. Полигон посетили представители СМИ, блогеры, экоактивисты, депутаты Обнинского городского Собрания и сотрудники администрации города. Провел экскурсию главный инженер ГП «Калужский региональный экологический оператор» Олег ЛЕБЕДЬ.

МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ПОЕДЕТ» В МИХАЛИ

Как известно, до января 2020 года весь обнинский мусор, в том числе и раздельно собранный, вывозило ООО «Спецавтохозяйство Обнинск». Теперь перевозчик сменился, а функция по вывозу раздельно собранных ТКО легла на ГП «КРЭО». Причем если в прошлом году «Спецавтохозяйство» доставляло эти отходы на площадку своего предприятия, то теперь их везут на сортировочную линию в Тимашово.

Признаться, жителей наукограда такая идея не очень вдохновила. Многих горожан весьма беспокоит близость к этому полигону, но, отвечая на вопросы журналистов, Олег Лебедь сразу же отметил, что 1 июля текущего года данный объект будет закрыт для приема мусора. Полигон будут рекультивировать, а ТКО повезут в Михали. Туда же переместят и мусоросортировочный комплекс.

Олег Васильевич рассказал собравшимся о деятельности предприятия, о процессах сортировки и обработки раздельно собранных отходов, наглядно продемонстрировал работу конвейерной линии и ответил на все интересующие вопросы.

Как он проинформировал, на данной линии сортируется примерно четвертая часть всего раздельно собранного в Обнинске мусора. График его вывоза уточняется и в скором времени будет оптимальным. Мощность комплекса сегодня составляет 50 тысяч тонн мусора в год и 600 тонн - в месяц. Рабочим удается отобрать из общей массы порядка 10 полезных фракций вторсырья с объемом 8 процентов. И все собранные отходы затем отправляются на вторичную переработку предприятиям-партнерам.

Присутствующие поинтересовались, куда вывозят оставшиеся три четверти раздельно собранного мусора наукограда. Оказалось, что в ООО «Спецавтохозяйство», а уже оттуда в Тимашово поступают лишь те отходы, которые невозможно отсортировать.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УРОКИ И «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ»

Многие спрашивали Олега Лебедя, планируется ли модернизация данного мусоросортировочного комплекса. С его слов, все будет зависеть от того, как организуют потоки движения мусора после 1 июля текущего года и какие будут внесены изменения в территориальную схему в апреле.

- На 1 июля назначено закрытие Тимашовского полигона, территориальная схема будет меняться с учетом этого факта. Поэтому в апреле мы будем точно знать, закроется ли эта сортировочная линия, - пояснил Олег Васильевич.

Как стало известно, в настоящее время в собственности КРЭО находится не только полигон, но и земельный участок рядом с ним. Еще год назад планировалось, что там будет новая карта полигона. Но, как уточнил Олег Лебедь, руководство области решило, что вторая карта, где планировали сделать поля компостирования, использоваться не будет. Рекультивация же самого этого объекта займет около шести лет. Проводить ее будут за счет федеральных средств.

А в Обнинске в ближайшее время продолжат работу по раздельному сбору мусора. Уже в этом месяце в городе планируется установить для этих целей около 50 новых контейнеров. Рассуждая на эту тему с гостями, Олег Васильевич отметил, что в текущем году впервые весь мусор Калужской области проходит через сортировку. И в регионе планируют ввести повсеместную практику раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

О необходимости такого цивилизованного подхода к утилизации ТКО говорили и волонтеры-экоактивисты, принявшие участие в данном мероприятии. В частности, куратор всероссийского проекта «Добрые крышечки» в Обнинске Мария САВУШКИНА призвала жителей нашего города к раздельному сбору мусора. При этом она сделала упор на необходимость снимать крышки с пластиковых бутылок и сдавать в специальные пункты сбора, которых в нашем городе 17. К примеру, имеются они в Городском парке, на детской площадке возле ТЦ «Триумф Плаза», в Центральной библиотеке на улице Энгельса, в музее истории на проспекте Ленина и в ряде других мест.

Как пояснила Мария, целью эколого-благотворительного проекта по сбору пластиковых крышек является покупка реабилитационной техники детям-инвалидам, которых взял под свою опеку фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

А другая экоактивистка Евгения СИМОНОВА воодушевленно рассказала о том, как она и ее единомышленники регулярно проводят экологические уроки в школах наукограда. Все согласились с ее посылом о том, что воспитывать у детей культуру поведения на природе и в быту необходимо с самых ранних лет. И если малышей уже сегодня учить раздельному сбору мусора, то через 20 лет нам не нужно будет спасать планету от загрязнения.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Экология»