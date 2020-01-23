В Обнинск пригласят родственников воинов, захороненных в местной братской могиле

В этом году все мы будем отмечать большое и значимое событие - 75-летие Великой Победы. Подготовка к празднованию этой даты в Обнинске началась еще в прошлом году - с реконструкции мемориального комплекса «Вечный огонь». После ремонта пламя памяти было зажжено от частицы огня, привезенного из Москвы, куда отправилась обнинская делегация в составе ветеранов, кадетов, сотрудников администрации и журналистов в конце декабря прошлого года.

О том, как Обнинск готовится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказала заместитель главы администрации города по социальным вопросам Татьяна ПОПОВА.

По ее словам, создан оргкомитет под председательством мэра Владислава ШАПШИ, утвержден план подготовки и проведения юбилейных мероприятий.

В наукоград планируется пригласить родственников тех трехсот солдат, которые покоятся в братской могиле - у обнинского Вечного огня.

Также будет организована тематическая выставка («Герои в лицах») фотографий участников ВОВ, проживающих или проживавших в Обнинске. На сегодняшний день в живых осталось 74 ветерана.

- Еще четыре года назад у нас было около 200 ветеранов, - с грустью подчеркнул мэр Владислав ШАПША.

28 января в обнинском Городском Дворце культуры пройдет встреча ветеранов и участников ВОВ, посвященная 77 годовщине прорыва блокады Ленинграда. Мероприятие также приурочено к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. По разным подсчетам, в городе погибло от 692 000 до 1 500 000 человек - и почти все из них умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний день был паек. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек - именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена для жителей блокадного Ленинграда.

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» нацелена на то, чтобы все мы, в том числе и подрастающее поколение, помнили и чтили свою историю - людей, которым волею судьбы выпала тяжелая участь.

Акция стартовала 18 января и продлится около десяти дней. В этот период в городах, присоединившихся к этой акции, будут проходить тематические мероприятия и уроки памяти.

Не так давно мы рассказывали о музее «Судьба солдата», созданном по инициативе единственной в России женщины- сапера Галины СЛЕСАРЕВОЙ. В музее собраны исторические артефакты времен Великой Отечественной войны, в том числе вещи и оружие, принадлежавшие немецким солдатам.

Несколько лет музей располагался на базе центра «Эврика». Однако в конце прошлого года учреждение было вынуждено покинуть занимаемую площадь ввиду грядущего ремонта «Эврики», где планируется открытие «Кванториума».

Неравнодушные горожане искренне переживали за «Судьбу солдата», поскольку это учреждение является уникальным для нашего города.

Но, к счастью, данная история закончилась благополучно. Теперь известно, что музей откроется по новому адресу - Энгельса 2А.

Дарья ГУМЕРОВА