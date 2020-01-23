На что могут рассчитывать семьи, решившие повысить демографию?

Положительные коррективы внесены в программу «Материнский капитал» - его наконец-то проиндексировали. Кроме того, теперь рассчитывать на финансовую поддержку со стороны государства могут и семьи, родившие первого ребенка, - им также полагаются денежные выплаты.

Об изменениях нам рассказал начальник управления соцзащиты в Обнинске Владимир ЖАРСКИЙ.

Материнский капитал увеличился практически в 2 раз с 2007 года, когда он еще был равен 250 000 рублям. Индексация происходила постепенно. Но в этом году его увеличили почти сразу на 200 тысяч рублей - теперь за рождение второго ребенка (с первого января 2020 года) государство дает 616 тысяч рублей.

Но самое главное, что теперь сертификат полагается и при рождении первого ребенка, и он предполагает помощь в размере 466 с копейками тысяч рублей. В случае если уже потом в семье появляется второй малыш, она имеет права на увеличение материнского капитала на 150 тысяч рублей. Важно понимать, что речь идет именно о детях, рожденных после первого января текущего года.

Есть некоторые приятные финансовые перспективы и у семей, где появится третий (и более) ребенок. В данном случае государство обещает выплатить часть ипотеки на сумму в 450 тысяч рублей.

Программу «Материнского капитала» продлили до 2026 года.

Также напомним, что семьи с детьми могут претендовать и на ежемесячные выплаты до тех пор, пока малышу не исполнится три года (подавать документы необходимо ежегодно).

В частности, право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года. Он должен обязательно иметь российское гражданство, а размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума (23 834 рубля).

Если семья обращается в 2020 году, размер пособия составит 10 839 рублей.

Важно понимать, что ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня его рождения. В остальных случаях пособие будет назначено со дня обращения.

Кроме того, согласно посланию президента Владимира ПУТИНА, будут введены еще некоторые изменения, ориентированные на поддержку семей с детьми.

В частности, всех учащихся начальных классов будут обеспечивать бесплатными горячими обедами в школах. Многодетным семьям ипотеку будут давать под 6% годовых. А семьям, чей доход на каждого члена семьи составляет меньше прожиточного минимума, на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет тоже полагаются ежемесячные выплаты - в этом году они составят 5 500 тысяч рублей.

Как сегодня можно распорядиться сертификатом:

1. приобрести, реконструировать или построить жилье. Разрешается оплачивать услуги специальных строительных организаций либо строить своими силами. Построенное или приобретенное жилье оформляется на всех имеющихся детей и родителей;

2. перечислить МСК на создание накопительной пенсии матери;

3. оплачивать газ, свет, другие коммунальные услуги и комнату в общежитии, которое предоставляет образовательное учреждение для ребенка;

4. внести в качестве первого взноса по кредиту. Кредит или займ должен быть целевым - выдаваться только на строительство жилья;

5. погашать долг или проценты по целевому жилищному кредиту;

6. израсходовать на образование ребенка;

7. купить мебель, приборы, предметы, устройства, которые необходимы, чтобы ребенок-инвалид адаптировался в обществе. В него входят специальные ванны, велосипеды с ножным приводом, тактильные компьютерные мониторы, игры, клавиатуры и многое другое. В качестве специализированных услуг предлагаются услуги чтеца-секретаря;

8. получать ежемесячные выплаты из фонда материнского капитала.

Дарья ГУМЕРОВА

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