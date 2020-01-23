Аферисты с большой дороги

В Обнинске пешеходы имитируют ДТП и вымогают деньги с водителей.



В последнее время средства массовой информации, в том числе и наш еженедельник, все чаще рассказывают о любителях легкой наживы - об аферистах, разрабатывающих самые разные схемы обмана. И, несмотря на всеобщую огласку, жертвы у мошенников по-прежнему есть.

«Разводилы» заполонили абсолютно все пространства - на них можно наткнуться в банке, на улице, в магазине, в интернете и даже, сидя дома.

Существует еще одно поле, на котором мошенники «зарабатывают» неплохие деньги, - это дороги. Дорожные подставы сегодня особенно популярны. Участились они и в Обнинске.

«15 ТЫСЯЧ, И РАСХОДИМСЯ»

Эту истории нам рассказал Дмитрий, чей сын едва не попался на крючок дорожных аферистов.

Молодой человек собрался в магазин за мясом. Взял с собой лишь пару тысяч рублей, сел за руль и отправился в торговый центр.

- Он миновал кольцо (на пересечении Маркса и Королева) и поехал далее по проспекту в сторону «Триумф Плазы», - рассказывает мужчина. - Почти уже проехал пешеходный переход (часть машины была за пределами «зебры»), как почувствовал какой-то удар со стороны левой задней части автомобиля. Припарковался, вышел и увидел лежащего на переходе мужчину, который начал утверждать, что мой сын его сбил.

Молодой человек сразу же предложил отвезти пострадавшего в больницу, но тот, как рассказывает Дмитрий, категорически отказался от визита к медикам, заявив, что с ним все в порядке, и выдвинул свой вариант решения проблемы.

- «Как решать будем?» - так он начал «деловой» разговор, - рассказывает Дмитрий. - У сына с собой было всего две тысячи рублей - на них он должен был купить мясо. Он предложил пострадавшему тысячу - ну раз человек уверял, что чувствует себя нормально, и тем более отказывался ехать к врачам. Но тот затребовал 15 тысяч рублей!

Как правило, жертвами таких схем становятся наивные, доверчивые водители, не имеющие большого опыта вождения, и уже тем более, никогда не сталкивавшиеся с такого рода обманом. Именно таким и оказался сын Дмитрия, который уже было почти согласился на условия своей «жертвы», решив, что отправится на поиски денег. Но в этот момент появился свидетель случившегося.

- Водитель, который ехал позади моего сына, видел все происходящее. Он припарковался, подошел и рассказал, как все произошло. Мужчина пояснил, что пострадавший сам выскочил на дорогу, ударил ногой по машине и упал, - уверяет Дмитрий.

Тогда парень все-таки позвонил отцу.

НЕСКОЛЬКО СЛУЧАЕВ ЗА МЕСЯЦ

- Я приехал на место и начал говорить с мужчиной, которого якобы сбил мой сын, - вспоминает Дмитрий. - Вел он себя очень странно - практически все время молчал и делал вид, что кому-то звонит. Я ему пытался объяснить, что автомобиль, двигающийся вперед, никак не может сбить человека, идущего позади. Мой сын не выезжал с парковки, не сдавал назад, не поворачивал - он просто ехал вперед. Ситуация глупая, и очевидно, что пешеход просто имитировал ДТП.

Участники происшествия все-таки вызвали ГИБДД и скорую, которая забрала сбитого пешехода.

- После того как был составлен протокол, я поехал в больницу, чтобы выяснить, как состояние пострадавшего оценили медики. И они мне сказали, что у мужчины были обнаружена царапина и небольшая шишка на голове - от предложенной госпитализации он сам отказался.

На следующий день Дмитрий решил показать свою машину независимому эксперту по оценке автомобилей.

- Мы разговорились, я рассказал ему о случившемся, и он мне заявил, что в декабре прошлого года к нему с аналогичной историей обратились пять человек, - говорит Дмитрий. - Три похожих случая были у «Триумф Плазы», еще два - у ТЦ «Атлас». Ситуации немного отличаются, но во всех историях фигурирует пешеход, которого якобы сбивает автомобиль. Один случай, например, мне рассказали: мужчина собирался выезжать с парковки и увидел в заднюю камеру, как молодой человек присел за его машиной. Водитель начал сигналить, но тот не реагировал. Тогда он вышел и прямо заявил, мол, что ты тут сидишь - я тебя в камеру вижу. И тот просто встал и убежал.

По факту, о котором рассказал нам Дмитрий, в настоящее время ведется следствие.

- Самое интересное, что теперь правоохранители не могут добиться показаний этого самого пострадавшего - у него постоянно находятся какие-то причины, чтобы не явиться, - объясняет мужчина.

К слову, как заявили стражи дорожного порядка, если факт мошенничества в данном случае не будет доказан, мнимая жертва ДТП отделается всего лишь штрафом в 500 рублей за нарушение Правил дорожного движения. Ну а как доказать тот факт, что пешеход вымогал деньги у водителя? Надо полагать, что здесь помочь могут либо свидетели конкретных слов, либо аудио или видеозапись, чего у сына Дмитрия, увы, нет...

ТОП САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ДОРОЖНЫХ АВТОПОДСТАВ

Тем временем мы пообщались с водителем одной из местных служб такси, который рассказал нам несколько схем, по которым действуют дорожные мошенники. С некоторыми ситуациями ему приходилось сталкиваться самому, еще о нескольких говорили коллеги .

Резкое снижение скорости после обгона

Вас обгоняет машина, водитель которой после чего сразу же нажимает на тормоз. Вы, не успев затормозить, врезаетесь в автомобиль преступника. Если свидетелей происшествия не найдется, а регистратор не зафиксирует ДТП, понятно, кто окажется «виноватым» в аварии.

Имитация столкновения

Преступники заранее готовятся к этой автоподставе на дороге. Как работают автомошенники? Они затирают наждачной бумагой краску на автомобиле. Затем аферисты изображают столкновение. Стук удара имитирует камень, например. А незадачливый водитель становится «виновником аварии», которой на самом деле не было.

Наезд на человека на дороге

Машина жертвы движется по дороге с небольшой скоростью. Стоящий на обочине человек вдруг падает на лобовое стекло машины.

Наезд на человека на парковке

Находясь на парковке, машина «жертвы» начинает сдавать назад, как вдруг водитель ощущает глухой удар и слышит ужасный крик. Выйдя из машины, он видит распростертого на асфальте пострадавшего. Очень часто в роли пострадавшего может быть ребенок. Жертва готова на все, только бы загладить свою вину.

Впереди стоящая машина резко откатывается назад

Обычно такая автоподстава на дороге происходит на светофоре, если полотно в этом месте имеет уклон. Аферисты, сидящие в автомобиле, который стоит перед вами, подают назад и сталкиваются с вашей машиной. После чего они начинают требовать с вас деньги. Мошенники будут утверждать, что это вы врезались в них, потому что не соблюдали дистанцию.

«Коробочка»

Вы едете между двумя авто, в которых сидят злоумышленники. Левая машина, подороже, делает резкое движение вправо. Вы, соответственно, тоже поворачиваете руль вправо, чтобы не столкнуться. И врезаетесь в автомобиль, который едет справа от вас. Причем тот водитель специально держался поближе к вам, чтобы столкновение наверняка произошло.

Активная просьба уступить дорогу

Водитель, который едет сзади, требует уступить дорогу. Вы перестраиваетесь и врезаетесь в автомобиль с мошенниками, который вы не видели. Их машина мчалась справа и находилась в «мертвой» зоне. Как несложно догадаться, настоящий виновник ДТП сразу же пропадает из виду, оставляя вас один на один с так называемой жертвой. Это самая распространенная автоподстава на дороге.

Дарья ГУМЕРОВА

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