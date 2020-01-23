«Взяли подписку о неразглашении и отправили в Обнинск»

История моряка-подводника, который запускал атомный реактор.



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Сегодня хотелось бы вспомнить Николая Ивановича СОСНИНА - значимого человека для Обнинска и для всего военно-морского флота. Сегодня ему было бы 90 лет. Уже больше 10 лет его нет, однако память о нем жива во многих людях и делах.

В последние годы жизни Николай Иванович активно сотрудничал с музеем Обнинска, оставил много материалов и записей о своей жизни, о становлении атомного подводного флота. Эти материалы могут быть интересны не только людям, знакомым с Николаем Ивановичем, но и всем неравнодушным к истории города и к истории мирового атомного подводного флота, роль которого в мире тогда и сейчас трудно переоценить.

МЕЧТАЛ О «ГРАЖДАНСКОЙ» ПРОФЕССИИ

Больше месяца в музее истории Обнинска проходила выставка, приуроченная к 90-летию Николая Ивановича Соснина, под названием «Мама, я иду в моряки». Именно так сам Николай Иванович назвал свою автобиографическую статью, написанную в 2000 годы.

Родился Соснин в 1929 году в поселке Пролетарий Новгородской области. На момент начала Великой Отечественной войны Николаю было 12 лет. Семью (отца, по состоянию здоровья освобожденного от службы в армии, мать и младшего брата) эвакуировали в Архангельскую область в 1941 году, где работали на лесозаготовках. Маленький Соснин пропустил несколько лет в школе, закончив ее уже после войны в 1948 году в родном поселке. Что интересно, школу тогда одновременно заканчивали ребята разного возраста - от 18 до 23 лет, в зависимости от того, кто сколько школьных лет пропустил во время войны.

Несмотря на это, все выпускники средней школы были хорошо подготовлены и стремились поступать в вузы. Николай Иванович изначально выбрал Ленинградский военно-механический институт, так как имел склонность к инженерным наукам. Однако в 1948 году молодых людей направляли поступать лишь в военные училища. Таким образом, сдав успешно все 8 вступительных экзаменов, он поступил в Высшее Военно-Морское училище им. Дзержинского, хотя изначально мечтал поступить в «гражданский» институт.

Первый курс разделили на две роты: паросиловая для подготовки инженеров-механиков на корабли с паротурбинными энергетическими установками и рота дизельная для подготовки на корабли с дизельными установками. Николай Иванович попал в первую роту. Эта рота базировалась не в Ленинграде, а в Пушкине, где курсанты жили в императорских дворцах. Он часто вспоминал, как необычно было учиться и жить в больших и красивых помещениях, полных картин. Молодой Николай увлекался спортом, состоял в сборных училища по хоккею с мячом, футболу, лыжам, волейболу. Ледяной каток заливался с тыльной стороны Екатерининского (еще не восстановленного) дворца.

ТОТ САМЫЙ 1956­Й

По окончании училища в марте 1954 года со своими однокурсниками Николай был направлен на 1 год обучения в Военно-Морскую академию кораблестроения и вооружения им. А.Н. Крылова. Выпускники полагали, что будут там изучать новые типы газовых турбин и служить на кораблях с новыми паротурбинными установками. Однако молодые выпускники не могли предположить, что их собираются готовить для другой сферы военно-морского флота.

10 сентября 1952 года Совет Министров СССР принял секретное постановление о строительстве первой отечественной атомной подводной лодки. В это время американцы уже приступили к созданию ПЛА «Наутилус» (она была спущена на воду в 1954 году), и СССР предстояло преодолеть отставание в строительстве атомных подводных кораблей.

В 1953 году началось проектирование советских атомных энергетических установок для подводных лодок. Одновременно было принято решение о создании на базе Лаборатории «В» (Обнинск) наземного полномасштабного прототипа атомной энергетической установки для первой опытной подводной лодки. Осенью 1954 года в будущий наукоград прибыла первая группа офицеров, членов экипажей первых АПЛ К-3 и К-5. Весной 1955 года в Обнинск командировали вторую группу офицеров, в составе которых был и Николай Соснин (в академии им читали курс атомной физики - впервые в истории СССР).

Еще в Москве с офицеров взяли подписку «о неразглашении», переодели в штатское и поездом направили до станции Обнинское. Здесь шел активный монтаж реактора, турбин и других частей будущего стенда. В феврале 1956 года молодые офицеры, в том числе и Соснин, сдали экзамен, который принимала комиссия во главе с академиком Анатолием АЛЕКСАНДРОВЫМ.

В 1956 году был осуществлен физический пуск реактора. Николай Иванович был в смене, которая принимала в этом непосредственное участие. Произошло это вечером в 23:17 в международный женский день. 10 апреля состоялся энергетический пуск установки 27 ВМ. Эксплуатировать реактор было сложно, он часто выходил из строя. Из-за высокого давления в первом контуре трудно было сохранять герметичность. 29 декабря (Николай Иванович находился в той смене) произошла крупная авария - разгерметизация первого контура с расплавлением активной зоны реактора. Радиационная обстановка была повышенной, но поскольку строгого дозиметрического контроля еще не было, какую дозу облучения тогда получили, никто не узнал. Активную зону выгрузили (часть топливных каналов активной зоны разрушились, их доставали вручную), поменяли часть оборудования, сделали практически новый реактор и в середине 1957 года его снова запустили. Вспоминая те события, Николай Иванович отмечал, что страха перед опасностью радиации у него не было. И дело не в том, что они бравировали своей смелостью. Просто главным для всех было выполнение поставленной задачи. «Мы просто работали, выполняя порученное дело», - вспоминал 50 лет спустя Николай Иванович.

ОБНИНСК СТАЛ ЕГО СУДЬБОЙ

Весной 1957 года экипаж АПЛ К-3 убыл в Северодвинск, там шло к завершению строительство лодки, она готовилась к спуску на воду. Экипаж К-5 уехал позднее, осенью. В пуске и в швартовых испытаниях первого в мире атомного подводного корабля участвовали все офицеры БЧ-5 с обеих лодок, так как заводских специалистов еще не было. Команде, в которой был Николай Соснин, пришлось участвовать и в ликвидации аварии, случившейся на реакторной установке ПЛА К-3.

Позднее в своих воспоминаниях главный конструктор реакторной установки академик Н.А. Доллежаль напишет: «Мне хотелось бы особенно подчеркнуть мужество, героизм и удивительную работоспособность всех офицеров и моряков, которые имели непосредственное отношение к созданию и эксплуатации первого отечественного атомохода».

Соснин был оставлен для дальнейшего прохождения службы в обнинском Учебном центре ВМФ. До 1986 года он обучал подводников работе на ядерных реакторных установках (в их числе был и экипаж АПЛ К-19, потерпевшей аварию в 1961 году). Николай Иванович неоднократно принимал участие в государственной приемке новых подводных кораблей. Капитан первого ранга Н.И. Соснин был награжден орденами Мужества и «За службу Отечеству» III степени.

С 1986 года до самой смерти (2008 год) он работал в Физико-энергетическом институте имени А.И. Лейпунского над проектированием атомных станций малых мощностей, включая и плавучие АЭС.

Николаем Ивановичем написаны два учебника:

- «Устройство и эксплуатация ППУ с реакторами ВМ-А»,

- «Устройство и эксплуатация ППУ с реакторами типа ВМ-4».

Им были разработаны более 20 учебных пособий по устройству и эксплуатации ППУ 1-го, 2-го и 3-го поколений, авариям и поломкам ППУ (до 1986 г.) и водоподготовке.

Николай Иванович для всех без исключения остался в памяти светлым, отзывчивым человеком с необычайным чувством юмора. Помимо своей основной деятельности, всегда активно участвовал в спортивной жизни города Обнинска, в котором начал жить еще до его основания.

С 1982 по 1991 годы возглавлял Федерацию хоккея города Обнинска. В разные годы тренировал сборную СК «Квант» по хоккею.

Всегда вел активный образ жизни, работал, ходил на лыжах, ездил на велосипеде вплоть до самых последних дней жизни. Прожил со своей супругой Ириной Викторовной более 50 лет вместе, вырастил сына Александра, который в прошлом году отметил 60-летний юбилей.

Кристина ЗВОН

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