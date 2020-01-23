Жители Обнинска и Жуковского района по сей день страдают от последствий неудачного капремонта

В прошлом году капитальный ремонт многоквартирных домов в нашем регионе проходил с множеством проблем. В ряде случаев наказали подрядчиков и субподрядчиков, а жители Жуковского района даже подали на нерадивую подрядную организацию в суд и выиграли его. Состоялся процесс еще в конце 2019 года. Вот только свои деньги пострадавшие собственники получить так и не могут.

«БЕЗ КРЫШИ ДОМА МОЕГО...»

Напомним, что речь идет о ситуации с капитальным ремонтом крыш трех четырехэтажных домов в селе Чаусово Жуковского района. Еще в июне текущего года в редакцию нашего еженедельника обратились жители дома № 1 по улице Мира данного населенного пункта. Они рассказали, что по программе капремонта в их доме начали ремонтировать крышу, а работы проводила субподрядная организация из Калуги - ООО «Строй Плюс».

- Как выяснилось, в мае 2019 года кровлю демонтировали, но новую вместо прежней так и не установили. В связи с чем каждый раз во время дождя квартиры, расположенные на верхнем этаже, заливало. А дождей, как известно, летом прошлого года было предостаточно. В итоге люди просто утопали в воде.

Одна из собственниц - Ольга Владимировна - рассказала нам, что до этого у них в доме никаких проблем с крышей никогда не было, а после начавшегося капремонта они столкнулись с настоящим кошмаром.

Как она отметила, снимали кровлю без применения специального оборудования, прямо кувалдами. Грохот стоял страшный. Весь громоздкий мусор скидывали прямо под окна жильцов. Каркас, который обычно устанавливают на крышах перед тем, как производить их ремонт, в этом доме установлен не был. В итоге, когда 14 июня пошел первый дождь, квартиры залило до второго этажа. Длительное время на доме вместо полноценной кровли оставались голые бетонные плиты, сквозь швы которых свободно протекает вода. В результате в ряде квартир замкнула электропроводка. Об испорченных стенах, потолке и личном имуществе даже говорить не приходится. В ходе разбирательства выяснилось, что во всем виноват нерадивый субподрядчик, и вскоре с ним расторгли договор.

Работы по кровле завершала уже другая субподрядная организация - ООО «Артстрой». Но понесенные убытки людям так и не возместили. Пострадавшие жильцы до сих пор не могут получить компенсацию за тот ущерб, который им был нанесен. Более того, они вынуждены по сей день проживать в квартирах без электричества и без ремонта.

- Живем, как после бомбежки, - горько шутит другая жительница - Анастасия.

ТАКОЙ КАПРЕМОНТ НАМ НЕ НУЖЕН

К сожалению, и состоявшийся суд не принес людям облегчения. Ни морального, ни материального.

- Адвокат порекомендовал нам согласиться «на мировую», которую предложил ответчик. Наш защитник нам пояснил, что получить какую-либо материальную компенсацию с Фонда капремонта у нас все равно не получится, и мы, уступив в ряде требований, дали согласие на то, чтобы нам выплатили компенсацию в сумме 400 тысяч рублей. Правда, поставили условие, что эти деньги нам перечислят не позднее 31 декабря 2019 года. Подрядчики на это согласились, но и только. Денег мы по сей день так и не увидели, - рассказала Анастасия.

А теперь люди опасаются, что ООО «Строй Плюс» объявит себя банкротом. Они не утверждают, что именно так и будет, но вероятность такого поворота событий все-таки есть. И тогда ремонт жильцам придется делать уже за свой счет.

И вот ведь что интересно: если у какого-то собственника накопятся долги за капремонт и он, как должник, проиграет суд, то на него тут же найдут управу: арестуют имущество, счета, ограничат в праве управлять автомобилем. А в пользу другой стороны никак не получается взыскать средства. Так что ситуация в Чаусово пока остается тупиковой.

Но ненамного лучше она обстоит и в Обнинске, где субподрядчики летом прошлого года неудачно отремонтировали две крыши, повредив расположенную там систему отопления, в результате чего залитыми оказались несколько квартир. По информации директора МП «УЖКХ» Сергея ВОЛОТОВСКОГО, проблемы возникли в домах № 88 и 90 по проспекту Ленина.

Как выяснилось, в чердачных помещениях этих жилых зданий были проведены инженерные коммуникации, и во время капремонта рабочие нарушили разводку отопления. Так что представителям данной УК и аварийно-диспетчерской службы города пришлось изрядно потрудиться, чтобы устранить все неполадки. Работы МП «УЖКХ» проводило за свой счет.

Факты затопления квартир и мест общего пользования при проведении работ в вышеуказанных многоэтажках на проспекте Ленина дошли до прокуратуры города, которая внесла представление об устранении нарушений закона и назначила штраф подрядчику - Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области. Представление уже рассмотрено и удовлетворено. Со слов Сергея Васильевича, в настоящее время подрядная организация подписала акт выполненных работ МП «УЖКХ» и возместила этой управляющей компании затраченные на ремонт средства в вышеуказанных домах по проспекту Ленина.

Но при этом Волотовский заметил, что аналогичная ситуация имела место и в доме № 51 по улице Гагарина. Однако по данному МКД акты выполненных работ подрядчики пока не подписали и затраченные средства муниципальной УК не компенсировали.

- Точно так же там во время капремонта повредили систему отопления, и точно так же залило квартиры и подъезд. С той только разницей, что в доме № 51 еще и замкнуло электропроводку: залило все поэтажные электрические щиты. Электрика была в нерабочем состоянии, и ремонтировали ее мы - своими силами, - уточнил Сергей Васильевич.

Подрядчики пока не оплатили работы МП «УЖКХ», но сейчас они, как рассказывает Волотовский, ремонтируют пострадавшие от воды подъезды дома на Гагарина.

Так что и в наукограде последствия некачественно проведенного капремонта устраняют по сей день.

ПОВЕЗЕТ ИЛИ НЕТ?

Можно ли каким-то образом избежать взаимодействия с нерадивыми подрядчиками? Этот вопрос мы задали главному специалисту по связям с общественностью Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нине БОРИСОВОЙ. И ее ответ нас несколько озадачил. Как пояснила Нина Митрофановна, к конкурсу на выполнение ремонтных работ по существующему федеральному закону допускаются все желающие.

- Мы обязаны выставить на торги всю поступившую к нам аукционную документацию - с целью обеспечения честной конкуренции, - проинформировала Борисова, - вот, к примеру, поначалу поступало мало заявок на ремонт лифтов, и в 2015 году стоимость работ по замене одного лифта достигала двух миллионов рублей. А сейчас желающих стало больше, и благодаря конкуренции эта цена снизилась до 1 миллиона 700 тысяч. Так что чем больше подрядных компаний приходит на аукцион, тем ниже в итоге цена их работ.

Но и в этой положительной тенденции, по мнению представителя Фонда капремонта, есть свой минус. Некоторые подрядчики сбивают цену, а затем нанимают для работы субподрядчиков, получая с прибыли определенные проценты. А субподрядчики не всегда способны оправдать ожидания. Как это и произошло в Чаусово. Да и не все подрядчики добросовестно контролируют нанятых ими людей. Отсюда и проблемы.

Конечно, в соответствии с условиями договора и существующим законодательством субподрядчики обязаны за свой счет устранять все допущенные недоработки. Но, как правило, это небольшие компании, и у них на счетах не всегда бывает достаточно средств на эти цели. Они, как утверждает Нина Борисова, даже сами работы по капремонту не всегда могут осилить. Однако почему-то берутся за них. И это тот самый случай, когда риск нельзя назвать благородным делом.

Сейчас уже идут торги по выбору подрядчиков на текущий год. И, как знать, повезет ли жителям Калужской области в этот раз...

Инна ЕМЕЛИНА

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