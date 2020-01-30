Школьники полюбили химию и физику

Выпускники наукограда уже решили, какие экзамены будут сдавать в конце учебного года.

Несмотря на то что учебный год еще в самом разгаре, будущие выпускники уже определились, по каким предметам они будут сдавать ЕГЭ. Согласно действующей системе образования, сделать свой выбор старшеклассники должны до первого февраля. Такие требования существуют уже несколько лет.

О том, как проходит эта процедура и каким дисциплинам отдают предпочтение сегодняшние школьники, нам рассказала начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА.

ОДНА ОШИБКА = СЛУЖЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Единый государственный экзамен ввели уже давно. За время своего существования эта система претерпела немало критики, но, так или иначе, многие такой подход к экзаменации считают наиболее рациональным.

Для того чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, современные выпускники должны сдать три экзамена - два обязательных (русский и математику) и один на выбор - с ним то как раз школьники должны определиться до первого февраля.

Такой порядок проведения государственной аттестации, как рассказывает Татьяна Волнистова, действует уже много лет. До первого февраля все общеобразовательные учреждения должны подать соответствующие заявки. Сначала собираются письменные заявления от каждого ученика, затем формируются ведомости, с которыми знакомятся как выпускники, так и их родители, и ставят свои подписи. После этого ведомости по закрытым каналам связи направляются в Управление общего образования - оттуда в специальный региональный информационный центр и профильное Министерство.

Затем все ведомости вносятся в определенную базу данных, которая закрывается после первого февраля. И внести изменения в нее просто так невозможно. Это можно сделать только при наличии веских причин. Если, например, ученик просто передумал и захотел сдавать другой предмет, то это не будет являться основанием для корректировки базы данных.

К примеру, в Обнинске из-за одной такой ошибки однажды произошел настоящий скандал.

- Ученик в заявлении указал один предмет, а при составлении ведомости была допущена ошибка - туда вписали другую дисциплину. Но самое интересное, что ее проверяли как сам школьник с родителями, так и педагоги. В итоге было проведено служебное расследование. Исправление в базу данных все-таки внесли - сыграли в пользу ребенка, но вот взрослые, а именно педагоги, были наказаны - все виновные получили дисциплинарное взыскание, а также были наказаны рублем, - рассказывает Татьяна Валерьевна.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ПО­ПРЕЖНЕМУ В ТОПЕ

В этом году ЕГЭ будут сдавать более 700 обнинских выпускников. И все они уже решили. К слову, что касается такого обязательного предмета, как математика, то здесь у школьников тоже есть выбор. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Для успешной сдачи экзамена по математике на базовом уровне достаточно набрать 3 балла из 5 возможных. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов Участники ЕГЭ имеют право выбрать базовый или профильный уровень экзамена либо сдавать оба уровня. Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов из 100.

Третий экзамен школьники выбирают сами. Как правило, в ТОПе из года в год остаются одни и те же дисциплины. Вот уже много лет самым большим спросом пользуется обществознание - в этом году его выбрали 47% учащихся. На втором месте находится история - около 40%.

- Важно отметить, что в этом году порядка 25% обнинских школьников решили сдавать химию и физику. Это очень важно для города науки. Мы долго к этому шли, -комментирует Волнистова.

Немалой популярностью пользуются также информатика, английский язык и литература.

Экзаменационная пора начнется в мае, однако готовиться к ней выпускники начали давно - некоторые даже еще в прошлом году.

В 20-х числах июня, как правило, предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. Они рассчитаны на тех школьников, которые по уважительной причине не смогли явиться на экзамен в основной период проведения государственной итоговой аттестации.

Выпускники, «провалившие» экзамены по двум обязательным предметам либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов, как правило, получают шанс на пересдачу уже в сентябре.

Дарья ГУМЕРОВА

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