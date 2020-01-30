В Обнинске отремонтируют два памятника

Напомним, в конце прошлого года в Обнинске был произведен ремонт мемориального комплекса «Вечный огонь». Его реконструкция длилась несколько месяцев, и ранее она не проводилась с момента введения объекта в эксплуатацию, а произошло это еще в 1972 году.

Также в прошлом году компанией «Обнинскоргсинтез» была проведена большая работа по благоустройству прилегающей территории памятника самолету «МиГ-29».

Теперь в Обнинске намерены отремонтировать еще два памятника - бюст Ленина, расположенный на площади возле ДК ФЭИ, и рубку подводной лодки на улице Курчатова.

- По-разному сегодня относятся к Ленину, но, как бы то ни было, это - наша история. И этот памятник тоже надо привести в порядок, тем более что в этом году будет юбилей - 150 лет со дня рождения вождя Великой Октябрьской революции, - считает мэр Владислав ШАПША.

Однако когда именно это произойдет, пока неизвестно. Поскольку, прежде чем приступить к работе, нужно решить ряд бюрократических вопросов, а также определить объем материальных затрат и решить, кто станет источником финансирования.

Что касается рубки подводной лодки, то сначала Шапша предложил провести косметический ремонт и не привязываться к приближающемуся празднику 9 мая. По мнению сити-менеджера, капитальный ремонт рубки стоит делать основательно и в сухое время года.

- Сначала нужно выяснить, является ли данный памятник объектом культурного наследия. Этим займется специальная комиссия, - комментирует директор ДК ФЭИ Дмитрий Заеленков. - После нужно составить смету, а потом уже решать вопрос финансирования. Если там нужно только плитку подлатать, тогда не вопрос - мы купим мешок цемента и все сделаем. А если нужен капитальный ремонт, то мы его не потянем. Где я возьму деньги, если мне на зарплату сотрудникам Дома культуры не хватает четыре миллиона рублей?

Тем временем мы провели социологический опрос, чтобы узнать, какие памятники, по мнению горожан, нуждаются в реконструкции. Среди вариантов, за которые обнинцы отдали свои голоса, были в том числе памятники Шацкому, Курчатову, генералу-майору Наумову, дача Морозовой, первопроходцам АЭС и другие. Но больше всего голосов (более 50%) набрала усадьба Белкино. Впрочем, этот объект, действительно, считается жемчужиной нашего города. Но вот, думается, что реконструкция усадьбы - дело весьма затратное и хлопотное. Но хочется верить, что эта идея все-таки будет реализована.

Дарья ГУМЕРОВА