Главы муниципальных образований обсудили актуальные темы

На этой неделе по инициативе Законодательного собрания Калужской области состоялся консультативный совет глав муниципальных образований нашего региона. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В наукограде участие в нем приняли глава Обнинского Городского собрания Владимир ВИКУЛИН, его заместитель Владимир НАВОЛОКИН, депутат Анатолий ШАТУХИН,

представители прокуратуры и мэрии.

БАБУРИН ПРИЗВАЛ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ОТНЕСТИСЬ К ПАМЯТНИКАМ И ВОИНСКИМ ЗАХОРОНЕНИЯМ

В рамках первого вопроса повестки участники видеоконференции обсудили тему поддержания в надлежащем состоянии памятников, обелисков и воинских захоронений Великой Отечественной войны. Как отметил Виктор Бабурин, эта работа возложена на органы местного самоуправления и проводиться она должна оперативно.

На сегодняшний день на территории Калужской области находится 585 воинских захоронений, составлен их реестр, проведена паспортизация этих объектов, создана их фототека. Прозвучала информация, что ни одно из них не находится в аварийном состоянии, но есть те, которые требуют ремонта. И если в 2019 году на эти цели был выделен 21 миллион 173 тысячи рублей, то в этом году сумма составляет уже более 39 миллионов рублей. Бабурин напомнил всем участникам консультативного совета о том, что данная работа должна быть завершена до 1 мая и в период празднования 75-летия Победы над фашизмом в регионе не должно остаться ни одного памятника и захоронения, не приведенного в надлежащий вид. Виктор Сергеевич поручил внимательно проверить все списки.

Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара АНТОХИНА обратилась ко всем с призывом информировать ее ведомство в случае необходимости оказания помощи в приведении в порядок захоронений, находящихся в лесу.

СТАНУТ ЛИ РЕКИ ЧИЩЕ?

Также собравшиеся подняли вопрос об экологическом состоянии рек Калужской области. Всего их в нашем регионе более двух тысяч. По информации Варвары Антохиной, крупные реки слабо реагируют на антропогенные сбросы сточных вод, в то время как малые к ним весьма чувствительны.

- Ежегодно наше Министерство осуществляет государственный мониторинг водных объектов, направленный в большей степени на исследования состояния малых рек. В 2019 году контроль качества воды и донных отложений проводился на 19 водных объектах. В процессе этой работы были выявлены реки с неудовлетворительным состоянием воды в устьевом участке, - рассказала Варвара Анатольевна.

В список таких загрязненных водоемов вошла и река Страдаловка, расположенная на территории Боровского района. Причем, как отметила Антохина, по сравнению с прошлым годом в этом наблюдается некоторое ухудшение качества устьевых створов водотоков. Также Страдаловка вошла в перечень рек, в которых было выявлено систематическое превышение уровня загрязнения региональных норм.

Не лучше ситуация обстоит и с Протвой, в которую систематически сливают сточные воды. Кроме того, негативное воздействие на качество ее воды оказывают притоки рек Дырочной и Угодки. Министр поблагодарила глав Малоярославецкого, Жуковского и Боровского районов за активное участие в решении данных проблем.

В этом году мониторинг водных объектов будет продолжен. Варвара Антохина проинформировала, что в настоящее время на уровне Совета Федерации решается вопрос дополнительного финансирования мероприятий по расчистке водных объектов.

В завершение Виктор Бабурин сказал о том, что качество воды напрямую влияет на здоровье людей. И чем больше средств будет потрачено на эти цели, тем меньше потом придется затрачивать на здравоохранение.

Инна ЕМЕЛИНА