Ренат Муслимов: «Многих должников по алиментам удается убедить»

Сегодня редко можно встретить человека, которому хоть раз в жизни не приходилось бы посещать отдел Федеральной Службы Судебных Приставов. Кто-то просрочил кредит, кому-то закрыли выезд за границу за неуплату алиментов, а многие сталкиваются с работой этой структуры, просрочив уплату штрафа ГИБДД. Подробнее о деятельности данной службы в Обнинске мы попросили рассказать ее руководителя Рената МУСЛИМОВА.

САМАЯ ТРУДНАЯ КАТЕГОРИЯ ДОЛЖНИКОВ

- Ренат Исмаилович, представителям Вашей службы приходится работать с разными категориями должников. Это и неплательщики взятых ранее кредитов, должники по налогам, алиментам, оплате за жилищно-коммунальные услуги и многие другие. С кем из них взаимодействовать сложнее всего?

- Конечно же, с должниками по алиментам. Работа с этой категорией неплательщиков - важное социальное направление, нацеленное на помощь детям. Большинство должников по алиментам считают, что их деньги идут не на содержание своих детей, а на содержание бывших жен. Они оценивают ситуацию по-своему и идут на принцип, не понимая, что дети из-за личных неприязненных отношений с бывшими супругами страдать не должны.

- Сколько сегодня в Обнинске родителей, обязанных платить алименты?

- По состоянию на конец января текущего года их в городе около 480. Правда, большая часть из них решение судов исполняет. Кто-то в полном объеме, кто-то - частично. Но есть и те, кто находится в розыске. К ним применяется полный комплекс мер принудительного характера, они привлекаются к административной ответственности, являются перспективными для возбуждения в отношении них уголовных дел.

- Какие меры принимаются, если такой человек длительное время не приходит в Ваш отдел по повестке?

- Если человек отказывается добровольно идти к судебным приставам исполнителям, выносится Постановление о его принудительном приводе. Это делают наши сотрудники. Но, к счастью, скрывающихся должников у нас в городе немного.

- Несколько лет назад, общаясь с Вашими коллегами, наши журналисты услышали неприятную историю о папе-алиментщике, который пытался забрать к себе сына путем шантажа. Он покупал ему игрушки и ставил условие, что подарит их ребенку только тогда, когда тот откажется жить с мамой и переедет к папе. Сейчас что-то подобное происходит?

- Таких ситуаций в данное время у нас нет. Видимо, тот мужчина изменил свое мнение. Мы ведь постоянно проводим с должниками беседы, делаем им моральные внушения и нередко это приводит к эффективным результатам. Во многих случаях нам удается убедить их. Процентов 70-80 должников после привлечения их к административной ответственности начинают исполнять решение суда.

ЕСТЬ И МАМЫ, КОТОРЫЕ НЕ ХОТЯТ СОДЕРЖАТЬ ДЕТЕЙ

- В Обнинске сейчас есть мамы-алиментщицы?

- К сожалению, да. От общего числа тех, кто обязан платить алименты на содержание своих детей, женщины составляют около 15 процентов. Это, как правило, женщины, ведущие асоциальный образ жизни. Их дети живут либо с родственниками, либо в детских домах.

- И среди таких мам тоже имеются должницы?

- Разумеется. Вот недавно у нас одна такая женщина погасила своему ребенку долг в сумме 300 тысяч рублей. Она долго скрывалась, мы ее разыскали, провели с ней работу, и теперь она ежемесячно в полном объеме все платит. А ее ребенок проживает со своим отцом.

- Какие меры, помимо разъяснительных бесед, судебные приставы применяют к должникам?

- Арест имущества. Главным образом - транспорта. Очень эффективно и ограничение на выезд должника за границы РФ, ограничения должника в пользовании водительским удостоверением. К примеру, тоже не так давно мы арестовали автомобиль папы-алиментщика, и он тут же выплатил весь долг - 250 тысяч рублей. Сейчас он пытается трудоустроиться, понял, что до крайности доводить не стоит.

- Вы не так давно говорили, что в Обнинске 30 человек выполняют на предприятия города обязательные работы. Все они должники по алиментам?

- Нет, среди них алиментщиков - 15.

О ДОЛГАХ ЛУЧШЕ УЗНАВАТЬ ЗАРАНЕЕ

- Ренат Исмаилович, а число должников по ЖКХ растет или сокращается?

- С каждым годом растет. На начало 2020 год у нас было 840 исполнительных производств по такой категории неплательщиков. А всего в прошлом году фактическим исполнением окончено 1533 исполнительных производств. Взыскали с них 34 миллионов 544 тысяч рублей. Этим должникам сразу же ограничивается выезд за границу РФ, у них арестовываются расчетные счета, им запрещается проводить регистрационные действия со своим движимым и недвижимым имуществом. Мы сразу же получаем сведения из Пенсионного Фонда о том, где эти граждане трудоустроены, либо являются получателями пенсии. Но, к сожалению, среди них есть неработающие, и есть те, у кого нет ни имущества, ни расчетных счетов.

- Из каких источников можно взыскивать долги? Скажем, с пенсии можно?

- Тут нужно смотреть, какая пенсия. Есть виды доходов на которые нельзя обращать взыскании в соответствии с действующим Законом. С заработной платы предусмотрено удержание до 50%. А вот с социальных выплат уже нельзя, при наличии подтверждающих документов.

- Недавно прошла информация о том, что расширили полномочия коллекторов. Они службе судебных приставов подчинены?

- Нет, они нам не подчинены. Но определенная взаимосвязь у нас с ними есть. Жители могут обратиться к нам с жалобами на действия коллекторов. Мы можем привлечь их к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ. Но пока в наш отдел такие жалобы не поступали.

- Вы довольны работой своих подчиненных?

- Да, наш отдел в области считается одним из лучших. И по взысканию денежных средств, и по взысканию фискальных платежей в доход государства, и по взысканию алиментных платежей. Только за прошлый год у нас прошло 60 с лишним тысяч исполнительных документов. И с каждым годом этот показатель увеличивается.

- Кадровая проблема в отделе имеется?

- Нет, он укомплектован на 95 процентов.

- Ренат Исмаилович, одна наша читательница летом столкнулась с непредвиденной ситуацией. Она купила авиабилеты в Египет, собралась на отдых. Приехала в аэропорт, а там ей сказали, что у нее имеются долги и поэтому вылет за границу ей запрещен. Как не допустить подобное? Неужели теперь каждый раз звонить в службу судебных приставов, чтобы выяснить, нет ли у тебя долгов?

- Процессуальные документы направляются по адресам указанным в исполнительных документах, если не имеются иные сведения. За частую адреса указанные в исполнительных документах не соответствуют адресам фактического проживания граждан.

Граждане могут обратиться в канцелярию Обнинского ГОСП с документами удостоверяющие личность для проверки наличия задолженности и исключения подобных фактов. А также о долгах сейчас можно узнать и на нашем официальном сайте. Можно скачать специальное приложение на свои смартфоны, где есть информация о долгах каждого гражданина. Называется приложение «ФССП России». Так что способов выяснить немало.

- Спасибо за содержательную беседу!

Инна ЕМЕЛИНА

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