МП «Водоканал» делает уверенные шаги в будущее

На обнинском муниципальном предприятии «Водоканал» завершили подведение итогов работы за 2019 год и обсудили планы на будущее. Прошлый год оказался непростым. Многое было сделано, но еще больше предстоит выполнить.

ГОД ОКАЗАЛСЯ НАСЫЩЕННЫМ

Силами предприятия выполнялся капитальный и текущий ремонт водопроводных и канализационных сетей. Производились замена ветхих коммуникаций, наладка и обслуживание насосного и механического оборудования очистных сооружений канализации (ОСК) и канализационно-насосных станций, а также оборудования всех городских водозаборов. В частности, устранено 215 засоров на канализационных сетях, очищено от шлака, грязи и корней 302 колодца, отремонтировано 50 канализационных колодцев, возведен «купол» над приемным отделением аэробного стабилизатора для уменьшения выбросов в атмосферу газов, дающих неприятный запах, выполнена промывка 7546 погонных метров канализационных сетей города. Велась активная работа по подключению новых объектов к магистральным водопроводным и канализационным сетям.

По программе «Чистая вода» за счет бюджетных средств выполнен капитальный ремонт участка магистрального водовода от улицы Курчатова и до улицы Красных Зорь общей протяженностью 319,5 погонных метров без разрушения полотна и остановки движения транспорта. За счет тарифа на подключение к сетям водопровода и водоотведения присоединены многие объекты капитального строительства, в том числе жилые дома Паркового квартала. Была произведена замена 19 артезианских насосов на скважинах трех водозаборов и промывка 12 резервуаров чистой воды на Самсоновском, Вашутинском и Добринском водозаборах общим объемом 20 тысяч кубометров. В прошлом году в машинном отделении Вашутинского водозабора был установлен частотный преобразователь для автоматического регулирования давления в сети города.

В течение 2019 года силами предприятия устранены 71 порыв и 2 аварии на водопроводных сетях города. Помимо этого, ликвидировано 10 аварий на канализационных сетях. И активно продолжались работы по установке общедомовых приборов учета холодной воды в многоквартирных домах. Установлено 25 приборов.

АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ МП «ВОДОКАНАЛ»

Первоочередной задачей, стоящей перед предприятием уже в этом году, является восстановление работоспособности воздуходувной станции технической линии № 2 на очистных сооружениях канализации, а также выполнение капитального ремонта водопроводных сетей по программе «Чистая вода». Согласно этой программе, в текущем году ремонту подлежат сети по проспектам Ленина и Маркса - в районе кольцевого перекрестка, без разрушения полотна и остановки движения транспорта.

Также в планах у МП «Водоканал» - ремонт водопроводных сетей при проведении аварийно-восстановительных работ. На предприятии введут контроль соблюдения условий недропользования. И в 2020 году намечено геологическое обследование 24 артскважин.

За счет собственных средств в течение года будет выполнена модернизация станции 2-го подъема Вашутинского водозабора. Будут произведены работы по реконструкции оборудования здания решеток на ОСК с заменой решеток грабельного типа, а также планируется установка устройства подавления запахов на здании решеток очистных сооружений.

В предстоящем году также планируется подключение новых объектов к городским сетям водоснабжения и водоотведения. Речь идет как о высотных зданиях, так и о строениях частного сектора.

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