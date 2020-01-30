Государство признало свою ошибку, но поможет ли это осужденному онкологу Павлу Свиридову

Скандал с обнинским онкологом Павлом СВИРИДОВЫМ, обвиненным во взяточничестве, казалось бы, закончился в суде год назад. Врач и его пациенты дружно настаивали, что деньги шли на дофинансирование высокотехнологичной операции рака предстательной железы. В декабре 2019 года и государство согласилось с тем, что стоимость подобной операции гораздо выше. Однако с того времени по этим событиям было возбуждено еще два уголовных дела, а центр брахитерапии

в Обнинске так и не заработал.

- Станут ли доступны для онкобольных операции и приступит ли к работе Павел Свиридов? - поинтересовались мы у врача, который интересы больных поставил выше системы.

РЕЗУЛЬТАТ СУДОВ И ПУБЛИКАЦИЙ - УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ КВОТ НА ОПЕРАЦИИ

Ситуация с обнинским онкологом была совсем неоднозначной. С одной стороны, врач брал с пациентов деньги, а с другой - если бы он этого не делал, то проведение операций стало бы невозможным. Вылеченные пациенты, понимая это, дружно встали на защиту своего доктора.

Более 50 заседаний суда с заслушиванием более 100 свидетелей по делу и достаточно подробное освещение процесса в прессе привели к изменению порядка и уровня финансового обеспечения проведения лечения больных раком предстательной железы методом брахитерапии.

Группа поддержки врача-онколога, руководителя СО «Центр брахитерапии рака предстательной железы» 2009-2019 выражает свою благодарность суду и прокуратуре города Обнинска за детальное рассмотрение в 2018-2019 годах уголовного дела в отношении Павла Свиридова.

Сегодня технология выделена из клинико-статистической группы, и ей присвоен финансовый норматив в 438 814 рублей, что фактически возвращает ситуацию на период до 2015 года. Напомним, что в 2015 году произошло уменьшение финансирования до 234 000 рублей.

Фактически на федеральном уровне признан факт невозможности осуществления полноценного лечения в рамках выделяемых ранее (2015-2019 гг.) средств по программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, исправлена «ошибка», допущенная ответственными сотрудниками Министерства здравоохранения в 2014 году.

Потребовалось 5 лет для понимания, что любая «ошибка», даже в форме Постановления правительства, может и должна быть исправлена.

«С КЕМ ПРАВДА, У ТОГО И СИЛА! У НАС ПРАВДА!»

В процессе судебного заседания многие пациенты выражали надежду на то, что освещение материалов уголовного дела в прессе поможет изменить ситуацию с финансированием брахитерапии. И это произошло...

- Знаете почему? - спрашивают пациенты, выступившие в защиту доктора Свиридова. - Потому что «с кем правда, у того и сила». У НАС ПРАВДА!

Первый шаг сделан, в этой части государство свою ошибку исправило, утвердив новую программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, существенно повысив размер выделяемой субсидии для покрытия фактических затрат на лечение.

- Остается исправить еще одну существенную ошибку и прекратить незаконное уголовное преследование онколога Павла Свиридова, - считают члены инициативной группы пациентов в защиту обнинского доктора.

Инициативная группа написала обращения в администрацию президента России и другие инстанции, задав важные для всех жителей России вопросы.

ПОЧЕМУ УМЕНЬШИЛИ НОРМАТИВ В 2014 ГОДУ?

«Мы хотим озвучить ряд вопросов к руководству Министерства здравоохранения и ФМБА РФ (и предлагаем их как тему для открытого обсуждения) в связи со всеми этими событиями.

По какой причине был изменен порядок финансового обеспечения лечения методом брахитерапии на основе микроисточников иода-125 в 2015 году? Почему финансовый норматив был уменьшен с 459 до 234 тысяч рублей?

Возможно, кто-то скажет, что это дела давно минувших дней и ошибка исправлена. Однако у каждой подобной ошибки есть имя и фамилия, и очень бы хотелось, чтобы люди, принимающие подобные решения, знали, что страна будет помнить своих «герастратов».

Фактически ситуация выглядит следующим образом: все знали, но никто не хотел признать ошибку и (что еще страшнее) ее исправить.

- Что я должен был делать в сложившейся ситуации? - интересуется у блюстителей закона врач, вынужденный просить пациентов заплатить за катетеры, перчатки и иглы для микроисточников.

- Вы могли все уволиться или выйти на пикет! - в неофициальной беседе предлагают решение юридически подкованные граждане.

Напомним этим оптимистам, что никого из чиновников от здравоохранения и сегодня особо не волнует факт закрытия отделения брахитерапии в Обнинске. Сомнительно, что легкие флэшмобы в исполнении обнинских онкологов привели бы министерских работников в чувство.

ЗАКОН ТРЕБУЕТ ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВА ОТ МЕДИКОВ

Виданое ли дело: операцию, которую необходимо сделать за один раз, требуют делать в два раза? Зачем? Чтобы списать деньги по правилам или чтобы успокоить псевдоэкономящих чиновников от медицины?

По технологии, ввести больному все радиоактивные источники нужно за один раз, и онколог Свиридов весь объем имплантации осуществлял в первый и единственный раз. Вторая квота оформлялась на день визита на контрольное обследование (пост-имплант дозиметрию), вторая имплантация не проводилась.

- И такой подход полностью согласуется с утвержденной технологией и протоколом проведения лечения методом брахитерапии микроисточниками на основе иода-125, - объясняет Павел Владимирович. - Однако в связи с установкой «одна квота - одна имплантация» и, соответственно, «две квоты - две имплантации», в ряде учреждений неделимое по сути лечение делили на «этапы».

- Неужели издеваться над больными людьми врачи должны для того, чтобы кто-то в министерстве отчитался о проведении оптимизации?

- Чаще всего в первую имплантацию вводили почти все, во вторую - 1-2 источника (лишь бы был зафиксирован факт введения). По правилам, единственным показанием для имплантации дополнительных источников является некачественно выполненная имплантация, плохой результат. Сомнительно, что доктора специально лечили плохо, чтобы потом иметь действительные основания для дополнительной имплантации и оформления второго талона на ВМП.

В любом случае пациента, онкологического больного, а чаще в нашем случае это пожилые мужчины, подвергали совершенно не нужному вмешательству (подготовка к имплантации, риск анестезии, антибактериальная терапия и т. д.)

КОГО ЛЕЧИЛИ НЕПРАВИЛЬНО?

- Дорогие пациенты, если Вам проводили брахитерапию дважды (в два этапа) в 2015-2019 году, то Вас лечили неправильно, не в соответствии с утвержденной технологией и протоколом лечения, - считает Павел Свиридов. - И это было сделано всего лишь для правильного оформления бумаг, отчетов по ВМП.

- Неужели врачи шли на нарушение технологий, рискуя здоровьем пациента?

- Врачи в этой ситуации ее заложники: или неправильно лечишь, или подлог медицинских документов. Кстати, один из следователей предложил мне оформление трех и более квот на одного пациента. Получается, надо было оформлять столько раз талон на ВМП, сколько необходимо для обеспечения финансирования всего объема лечения?

Конечно, следователь не врач, и он может не понимать, что дробить на «эпизоды» лечение невозможно, этапность не предусмотрена технологией! Но почему этих медицинских знаний нет у чиновника Минздрава?

Казалось бы, судить надо тех, кто заставляет врачей идти на нарушение технологии лечения, но вместо этого очередное уголовное дело возбуждается против онколога Свиридова.

«НАША СКАЗКА ХОРОША, НАЧИНАЙ СНАЧАЛА...»

- Что же с первым делом, оглашение приговора по которому состоялось в Обнинском городском суде 18 января 2019 года? - интересуемся у Павла Владимировича.

- 23 апреля 2019 года Калужский областной суд смягчил наказание уменьшив и срок условного наказания, и штраф. Нами подана кассация в Первый кассационный суд РФ.

- По заявлению прокуратуры Калужской области в 2019 году было возбуждено еще одно уголовное дело по статье о «хищении бюджетных средств». Что с ним?

- О существовании уголовного дела по факту хищения бюджетных средств возбужденного в отношении меня в мае 2019 года, я узнал из прессы в августе, а официальное уведомление получил только в ноябре! Спустя 6 месяцев! Это ли не абсолютное нарушение основ уголовного права?

- Но ведь дело прекращено?

- Да, в связи с отсутствием состава преступления. Изначально оно должно было звучать как «хищение бюджетных средств в особо крупном размере организованной группой по сговору». Наверное, подразумевалось, что сотрудники КБ№8 организовывали оформление квот на лечение, но лечение не проводили, а средства похищали!? Абсолютная глупость всего этого стала понятной, когда провели расчеты фактической стоимости лечения и выделяемого финансирования. Вывод: ничего не похитили, ничего не растратили, пролечили столько, сколько возможно за эти деньги, умысла нет, состава нет...

Но в деле о «взятках» основным аргументом и государственного обвинителя, и суда было то, что при оформлении дополнительных квот формировался избыток средств. Так вот, теперь доказано, что дефицит был даже при использовании двух квот и покрывался он именно из средств пациентов, получаемых именно для этого.

- А как еще с одним делом по аналогичным эпизодам? Вообще-то, все это напоминает нескончаемую сказку про мочало, которая настолько хороша, что ее постоянно начинают сначала.

- На момент выхода публикаций мы лишь знаем, что прокурор Обнинска не утвердил обвинительное заключение по очередному делу и направил его на доследование, с официальными мотивировками мы пока не ознакомлены.

ПОЧЕМУ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ НЕ ПОНРАВИЛИСЬ СУДУ?

- Дело передали из СК по Обнинску в Отдел по особо опасным преступлениям СУ СК РФ по Калужской области?

- Да, и там с его содержанием все-таки (с декабря 2016 года) стали разбираться, создали целую группу следователей и сделали верную финансовую экспертизу лечения 12 пациентов, проходящих по делу. Стало очевидно, что никому из них не хватило и двух оформляемых на них КВОТ, причем не хватило и в случае «покушения» на получение взятки, но пациент-то был успешно пролечен, хотя денег не передал, каким образом он лечился, из каких средств были приобретены расходные материалы на его лечение?

- Неужели провели финансовую экспертизу?

- Да. И такой подход в экспертизе совпал с результатами исследования затрат на лечение всех пациентов 2015-2016 года, проведенного Финансовым Университетом при правительстве Российской Федерации. Из результатов той экспертизы следовало, что в 90% на лечение не хватило и двойного финансового норматива. Напомню, что суд не приобщил результаты этой финансово-экономической экспертизы по заявлению прокуратуры так как не подтверждена квалификация специалистов, проводивших экспертизу». Позволю себе напомнить, что именно это учреждение выполняет разного уровня экспертизы по поручению Правительства РФ и администрации Президента.

В настоящее время начата работа по созданию полнометражного фильма по материалам этих событий, в его основу взяты данные по уголовному делу (делам), судебному слушанию, интервью нескольких десятков пациентов (в том числе и пациента, от лица которого была передана «взятка» оперативниками 23 декабря 2016 г.), сотрудников КБ, Минздрава и тех, кто активно использовался при формировании «дел», но пока остался, как говорится, «за кадром».

Рената БЕЛИЧ