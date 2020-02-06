«Было бы в чем раскаиваться»

Малоярославецкий убийца ждал приговора суда с улыбкой на лице.

В прошлом номере мы рассказывали про жителя Малоярославца, которому было вынесено обвинение в убийстве мужчины из Обнинска. В апреле 2018 года Иван ТРЕФИЛОВ расправился со своей жертвой в квартире на улице Аксенова. Сначала он нанес множественные удары по лицу и голове, затем в ход пошел нож, а после - и гаечный ключ. В итоге несчастный скончался от потери крови.

На днях Трефилову обнинский городской суд вынес приговор - 11 лет строгого режима. Однако сам убийца с ним не согласен и намерен подавать апелляцию.

Более того, в зале заседания он заявил журналистам, что в убийстве он не виновен, а потому и раскаиваться ему не в чем.

«Я ПОСТОЯННО ВПОМИНАЮ ПАПУ»

Самое интересное, что впервые за судебную практику первого наукограда судьба преступника оказалась в руках обычных горожан - присяжных заседателей. Всего было проведено шесть заседаний, на последнем из которых коллегия вынесла свой вердикт - согласно ему, обвиняемый не заслуживает снисхождения, а это значит, что суд может определить для него максимальную меру наказания - в данном случае до 15 лет.

Если бы вердикт присяжных оказался снисходительным, тогда подсудимому бы грозило не более 2/3 от максимального срока. Обнинский суд вынес приговор - 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кроме того, Трефилов обязан возместить пострадавшей стороне - дочери убитого Алине, - моральный ущерб в размере одного миллиона рублей. Хотя непосредственно сама женщина подавала иск на 10 миллионов.

- С тех пор как моего отца убили, мои переживания только возросли. Я пребываю в состоянии фрустрации, постоянно вспоминаю папу, наши планы с ним, - говорит Алина. - Из-за морального потрясения я отказалась от мяса. Поскольку оно ассоциируется у меня с убийством, избегаю ножей.

В беседе с журналистами Алина рассказала, что ее папа был не последней фигурой в Обнинске. Некоторое время он руководил одним из благотворительных фондов, принимал участие в организации и проведении общегородских мероприятий, писал песни и вообще был весьма творческой и разносторонней личностью.

Естественно, оценить жизнь близкого человека в денежном эквиваленте невозможно. Но, по крайней мере, у пострадавшей стороны есть надежда, что убийца не сможет выйти по УДО до тех пор, пока он не возместит моральный ущерб в полном объеме.

НИ КАПЛИ РАСКАЯНИЯ?

Сказать, что вынесенный приговор как-то расстроил Ивана Трефилова, нельзя. На протяжении всего заседания подсудимый вел себя нагло, даже шутил и улыбался в перерывах.

В качестве свидетеля была приглашена и бывшая супруга Трефилова, которая начала рассказывать, каким замечательным отцом (у бывших супругов есть совместный ребенок) является ее бывший муж, как он помогал ей с ребенком и вообще не отличался никогда агрессивностью. Однако сторона гособвинения напомнила свидетелю, что в ходе расследования она давала совершенно иные показания, согласно которым ее бывший супруг не принимал участия в воспитании дочери, месяцами бомжевал и практически не платил алименты, накопив долг перед своим ребенком почти в сто тысяч рублей (уже на момент нахождения Трефилова под стражей погасит его сестра). Из-за данных фактов, о которых напомнила прокурор, экс-супруга начала изрядно нервничать.

- Да не волнуйся ты, - с усмешкой обратился к бывшей жене Трефилов уже в перерыве.

После заседания журналисту нашего портала удалось задать несколько вопросов осужденному, который заявил, что с приговором суда он не согласен и свою вину не признает. На вопрос «Раскаиваетесь ли вы?» убийца заявил:

- Было бы в чем!

- Я бы хотела, чтобы ему дали в два раза больше, - со слезами на глазах говорит дочь убитого мужчины. - Потому что так и не признал своей вины и ни капли не раскаялся. Я знаю все подробности материалов дела, читала, как он убивал моего отца, - он это делал несколько играючи, как хищник со своей добычей. Это не человек.

Со слов Алины, кровожадность у того, кто забрал жизнь ее папы, была с детства, поскольку он вырос на скотобойне, где убийство животных для него было своего рода забавой.

Алина пояснила, что, несмотря на то, что с вынесенным приговором не согласна, обжаловать его она не намерена, поскольку мало верит в то, что апелляционная жалоба что-либо изменит. Да и моральных сил у этой женщины, надо понимать, уже не осталось. Расследование этого уголовного дела длилось полтора года.

Дарья ГУМЕРОВА

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