В КБ № 8 готовы к появлению коронавируса

Распространение вспыхнувшего в Китае коронавируса стало сегодня, пожалуй, самой обсуждаемой темой. В самой Поднебесной количество зараженных достигло 8 тысяч. Есть заболевшие во Франции, Австралии, Америке, Сингапуре, Японии и в некоторых других странах. К сожалению, в это число вошла и Россия. В связи с опасностью эпидемии в нашей стране принят комплекс мер. И на днях правительство РФ ввело ограничение на железнодорожное сообщение с Китаем.

В ВОРСИНО ПРОДОЛЖАЮТ ПРИХОДИТЬ ГРУЗОВЫЕ ПОЕЗДА ИЗ КИТАЯ

Однако, как выяснилось, железнодорожные составы из Китая продолжают к нам приходить. Причем по сей день приезжают они не абы куда, а в соседний с Обнинском поселок Ворсино. Дело в том, что введенное ограничение коснулось только пассажирских перевозок, а грузовые контейнерные поезда из Поднебесной так и будут курсировать по территории нашей страны. И, в частности, по Калужской области.

В Ворсино функционирует большой терминал, принимающий грузовые составы из Китая. Этими же поездами приходят к нам оттуда и посылки с заказами интернет-магазинов. Представители данного логистического центра уверяют, что введенный карантин их никак не коснулся и грузовое сообщение с Китаем по сей день сохраняется в полном объеме.

- Никаких изменений у нас не произошло. Еженедельно мы принимаем порядка 10-12 контейнерных поездов из КНР. И этот грузопоток сохраняет стабильность. Ограничено только пассажирское сообщение, и государственные органы не давали нам никаких распоряжений по поводу принятия дополнительных мер предосторожности, - прокомментировал ситуацию исполнительный директор терминала «Фрейт Вилладж Калуга-Север» Дмитрий ЕРМОЛОВ.

Поэтому в Калужской области считают, что существует риск распространения опасного вируса на территории нашего региона. В обнинской КБ № 8 об этом тоже задумались и там уже подготовились к встрече с этим «монстром».

ЖИТЕЛЯМ ОБНИНСКА ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ МЫТЬ РУКИ И НЕ ЕЗДИТЬ В КИТАЙ

В настоящее время в нашем регионе случаев заболевания этой инфекцией (2019-nCoV) не выявлено. Тем не менее, в Клинической больнице № 8 готовы при необходимости обезопасить сотрудников и пациентов от распространения болезни в соответствии с рекомендациями ФМБА России и Минздрава РФ. Там, как нам стало известно, примут необходимые меры реагирования в случае появления коронавируса в наукограде.

- Сейчас мы отрабатываем взаимодействие и алгоритмы действий медперсонала в случае обнаружения пациента с подозрением на коронавирус в поликлинике или по месту жительства, - сказал врио главного врача Михаил СЕРГЕЕВ. - Проведен инструктаж амбулаторной и стационарной служб Клинической больницы № 8. Определена маршрутизация пациентов по договоренности в клиники ФМБА России и Областную инфекционную больницу.

Как сообщила заведующая инфекционным отделением КБ № 8 Александра ХОЛОДНЯК, руководители амбулаторных служб, врачи и регистраторы должны обращать особое внимание на пациентов, которые в последние дни находились на территории Китая или контактировали с прибывшими из этого региона. Если есть какое-либо подозрение на любой тип вирусной инфекции, то пациент должен быть немедленно изолирован в том помещении, где он находится. На место должна выехать бригада скорой помощи в спецодежде, которая эвакуирует пациента и доставит его в областной специализированный центр инфекционных заболеваний либо в учреждения ФМБА России.

- В свою очередь Клиническая больница № 8 имеет все средства индивидуальной защиты для наших сотрудников и пациентов, - отметил Михаил Сергеев. - В инфекционном отделении и отделении реанимации подготовлены индивидуальные боксы, а также запас дезинфицирующих средств, около 30 тысяч масок, 29 костюмов бактериологической защиты, и мы будем приобретать дополнительные комплекты.

Жителям города медики рекомендуют часто мыть руки, пить больше воды, избегать большого скопления людей и тесного контакта с лицами, имеющими признаки заболевания, стараться не касаться руками глаз, носа и рта. Ну, и, конечно же, ограничить визиты в Китай.

Инна ЕМЕЛИНА

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