Шапша рассказал президенту о зарплатах врачей и о том, как ФАС препятствует реализации нацпроектов

В прошлый четверг состоялось заседание Совета по развитию местного самоуправления под председательством президента Владимира ПУТИНА.



В рамках данного мероприятия представители власти обсудили роль муниципалитетов в реализации действующих национальных проектов.

В числе выступающих был и мэр Обнинска Владислав ШАПША, который затронул одну из самых острых проблем первого наукограда - деятельность Клинической больницы №8.

В частности, в своем выступлении Владислав Валерьевич отметил тот факт, что у Обнинска на сегодняшний день нет полномочий, позволяющих заниматься формированием и развитием КБ №8 в силу ее подчинения ФМБА.

- Наша больница - это единственная наша гарантия медицинского обеспечения. И если все государственные клиники решают свои проблемы в рамках регионального уровня реализации нацпроекта Здравоохранения, то те клиники, которые входят в состав ФМБА, не принимают участия в данном проекте. Было объявлено, что с первого июля стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения, и мы просим, чтобы клиники ФМБА включили в эту программу, - обратился мэр Обнинска к президенту.

Также сити-менеджер рассказал о реализации национального проекта, в соответствии с которым сегодня ведется строительство детских садов. Надо отметить, что в первом наукограде выполнение поставленной государственной задачи (которая, к слову, в рамках прошедшего Послания президента к Федеральному Собранию прозвучала в числе первостепенных) проходит весьма успешно. Но не без препон.

- Есть еще одна практика, которая предусмотрена федеральной программой, это выкуп объектов, построенных «под ключ». Такие объекты строятся инвесторами за свой счет, они проходят государственную экспертизу с подтверждением достоверной сметной стоимости и обязательным подтверждением наличия данных проектов в реестре экономически эффективных проектов Минстроя. Однако в прошлом году в регионы поступило письмо, которое ставит под сомнение законность такого рода практики ввиду действующего антимонопольного законодательства. Хотелось бы, чтобы Правительство сформулировало свою позицию относительно требований ФАС, - обратился к президенту мэр первого наукограда.

Дарья ГУМЕРОВА