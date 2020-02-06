06.02.2020

Шапша рассказал президенту о зарплатах врачей и о том, как ФАС препятствует реализации нацпроектов



В прошлый четверг состоялось заседание Совета по развитию местного самоуправления под председательством президента Владимира ПУТИНА.

В рамках данного мероприятия представители власти обсудили роль муниципалитетов в реализации действующих национальных проектов.

В числе выступающих был и мэр Обнинска Владислав ШАПША, который затронул одну из самых острых проблем первого наукограда - деятельность Клинической больницы №8.

В частности, в своем выступлении Владислав Валерьевич отметил тот факт, что у Обнинска на сегодняшний день нет полномочий, позволяющих заниматься формированием и развитием КБ №8 в силу ее подчинения ФМБА.

- Наша больница - это единственная наша гарантия медицинского обеспечения. И если все государственные клиники решают свои проблемы в рамках регионального уровня реализации нацпроекта Здравоохранения, то те клиники, которые входят в состав ФМБА, не принимают участия в данном проекте. Было объявлено, что с первого июля стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения, и мы просим, чтобы клиники ФМБА включили в эту программу, - обратился мэр Обнинска к президенту.

Также сити-менеджер рассказал о реализации национального проекта, в соответствии с которым сегодня ведется строительство детских садов. Надо отметить, что в первом наукограде выполнение поставленной государственной задачи (которая, к слову, в рамках прошедшего Послания президента к Федеральному Собранию прозвучала в числе первостепенных) проходит весьма успешно. Но не без препон.

- Есть еще одна практика, которая предусмотрена федеральной программой, это выкуп объектов, построенных «под ключ». Такие объекты строятся инвесторами за свой счет, они проходят государственную экспертизу с подтверждением достоверной сметной стоимости и обязательным подтверждением наличия данных проектов в реестре экономически эффективных проектов Минстроя. Однако в прошлом году в регионы поступило письмо, которое ставит под сомнение законность такого рода практики ввиду действующего антимонопольного законодательства. Хотелось бы, чтобы Правительство сформулировало свою позицию относительно требований ФАС, - обратился к президенту мэр первого наукограда.

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «Власть»

Перспективы появления в наукограде «Атомного Сколкова» обсудили на заседании совета директоров

Кто станет губернатором Калужской области?

Главы муниципальных образований обсудили актуальные темы

Признание Ермолина моногородом подстегнет местную экономику

Тайны закулисья президентского Послания

Депутаты подвели итоги и дали совет коммунальщикам
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2020

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Вы и Мы
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
12
февраля
2020
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление