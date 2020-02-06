Перспективы появления в наукограде «Атомного Сколкова» обсудили на заседании совета директоров

На этой неделе на базе завода «Сигнал» состоялось традиционное заседание Совета директоров, возглавляющих ведущие предприятия и организации Обнинска, в рамках

которого были затронуты одни из наиболее значимых сторон развития первого наукограда.

В мероприятии также приняли участие глава администрации Владислав ШАПША и его заместитель по экономическому развитию Геннадий АНАНЬЕВ.

Вице-мэр рассказал об основных социально-экономических показателях минувшего года. В частности, он акцентировал свое внимание на результатах исполнения бюджета и на основных видах деятельности предприятий города, формирующих львиную долю доходов первого наукограда.

Мэр Обнинска в свою очередь отчитался о ходе реализации национальных проектов. Владислав Шапша отметил, что наш город принимает активное участие сразу в нескольких программах федерального масштаба. Это проекты «Демография», «Образование», «Комфортная городская среда», «Экология», «Качественные и безопасные дороги» и многие другие. Всего на реализацию нацпроектов было потрачено около 670 миллионов рублей.

К числу наиболее значимых результатов глава обнинской администрации отнес окончание строительства детского сада на Пирогова и школы в Борисоглебском, благоустройство внутридворовых территорий и преображение Гурьяновского леса, ремонт дорог (всего было отремонтировано 12 объектов) и начало реконструкции улицы Лейпунского, которая обойдется примерно в 90 миллионов рублей.

Что касается последнего пункта, то это, пожалуй, первый пример реконструкции зоны общественного комфорта, к которой в Обнинске подошли настолько основательно. Нет, ни в коем случае нельзя сказать, что предыдущие проекты реализовывались с кондачка. Просто в рамках намеченного преображения улицы Лейпунского копнуть (в прямом смысле) пришлось гораздо глубже. Решили начать с тотального ремонта инженерной системы. Изношенность наружных сетей составила 100% - трубы, проложенные под землей, не менялись практически с момента основания города!

Немало внимания, как уже было сказано, сегодня в Обнинске уделяют ремонту дорожного покрытия. В этом году, как и в прошлом, в рамках нацпроекта отремонтируют еще 12 дорог.

- Если выделяет еще дополнительные средства, значит, будем ремонтировать и ремонтировать дороги. Особое внимание сегодня мы стараемся уделять и организации безопасности дорожного движения, - пояснил сити-менеджер.

Также в рамках заседания Совета директоров была затронута тема создания Калужского инновационного научно-технологического центра в городе Обнинске. Так называемое «Атомное Сколково» предположительно расположится на двух площадках - в Обнинске и в подмосковном Протвино. Для понимания, «Атомное Сколково» - это своего рода симбиоз ряда крупнейших организацийй. В число основных войдут научные такие предприятия Обнинска, кк «Технология», ИАТЭ, Физико-энергетический институт, НИФХИ, а также фармкластер. Сам инновационный научно-технологический центр будет создан на базе обнинского Института атомной энергетики, где будут сконцентрированы самые современные цифровые платформы, на которых смогут набираться опыта студенты наукограда.

Сегодня стало известно о том, что после нескольких лет развития данного проекта, в реализации которого заинтересованы серьезные структуры, в том числе Госкорпорация «Росатом», НИЯУ МИФИ и правительство Калужской области во главе с губернатором Анатолием АРТАМОНОВЫМ, уже есть первые серьезные результаты.

На данный момент все необходимые документы поданы в Министерство экономического развития, а также переданы бумаги, отражающие готовность Госкорпорации «Росатом» к активному участию в строительстве и развитии «Атомного Сколково» в Обнинске. Теперь поданную заявку будут рассматривать представители правительственных кабинетов.

Дарья ГУМЕРОВА