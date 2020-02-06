Мэр Владислав Шапша ответил на вопросы общественности

На этой неделе глава администрации города Обнинска Владислав ШАПША провел встречу с председателями ТОСов наукограда. Он подвел итоги взаимодействия муниципалитета и данной общественной организации за последние пять лет и ответил на многочисленные вопросы собравшихся.

ПОДВЕДЕНИЕ ПЯТИЛЕТНИХ ИТОГОВ

- Мы встречаемся не так часто, но с удовольствием, - отметил Владислав Валерьевич в самом начале своего выступления.

Далее он рассказал о проделанной администрацией работе в части благоустройства города за пять последних лет. Всего за этот период из бюджета муниципалитета ТОСам на ремонт дворов было выделено 145 миллионов рублей. На эти средства привели в надлежащий вид 180 дворов, что составляет 60 процентов от их общего количества. Всего же их в Обнинске 301. В общей сложности отремонтировали 10 детских площадок.

Еще 69 миллионов рублей были реализованы в рамках программы «Комфортная городская среда». 19 домов наукограда вошли в программу «Освещение подъездов и дворов». Эти обязательства городом тоже были выполнены.

Помимо обустройства детских и спортивных площадок, было дополнительно построено 76 парковок. Дворы озеленили благодаря финансированию, выделенному по областной программе развития ТОСов. Тогда Обнинск получил порядка трехсот тысяч рублей и на них во дворах высадили 460 кустарников. Одним словом, вся эта работа помогла сделать жизнь горожан более комфортной.

Также глава администрации рассказал о ремонте дорог, строительстве новой школы и детских садов, о реконструкции улицы Лейпунского. С удовлетворением он заметил, что в этом году городской бюджет был принят в объеме 7 миллиардов рублей. И это небывалый показатель, который позволит сделать в городе еще больше полезного.

ДВОРЫ ПОКА НЕ ВОЙДУТ В ПРОГРАММУ «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Депутат Обнинского городского Собрания и председатель ТОСа 38-39 микрорайонов Евгений ХАЛЕЦКИЙ поинтересовался у мэра, будут ли в этом году дворовые территории города участвовать в программе «Комфортная городская среда».

- Не будут, - ответил Владислав Валерьевич. И в очередной раз объяснил причину. По установленным на федеральном уровне условиям включения дворов в данную программу жители обязаны принять участие в софинансировании этих работ в размере 20 процентов от их общей стоимости. А это достаточно большие деньги, и, учитывая рост коммунальных платежей, невысокий уровень зарплат и пенсий, многие сдавать деньги не соглашаются.

- Если двор большой, то на его ремонт может понадобиться около пяти миллионов рублей. И примерно один миллион из этих денег должны заплатить жители. Это для них серьезная сумма. Мы-то готовы включиться в данную работу, если люди проголосуют «за». Но надо чтобы проголосовали все без исключения. Однако практика показывает другое. Депутат и председатель ТОС 51-го квартала Светлана ЛУКЬЯНЕНКО занималась этим вопросом, пыталась привлечь жителей дворов, но отклика не нашла, - пояснил Владислав Шапша.

Мэр предположил, что софинансирование в размере одного процента могло бы решить проблему, но пока законодательство предлагает другую цифру. И, отвечая на вопрос Халецкого о возможности привлечь в реализацию программы средства муниципалитета, в том числе и ежегодно выделяемые ТОСам на благоустройство, мэр отметил, что делать этого нельзя. И подобные действия будут расценены как нецелевое использование бюджетных средств. Однако Владислав Валерьевич выразил надежду, что эта программа со временем претерпит некоторые изменения и у жителей появится возможность в ней поучаствовать.

НЕРАДИВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ ПРИЗОВУТ К ОТВЕТУ

Задала мэру свои вопросы и Светлана Лукьяненко. Она поинтересовалась, можно ли восстановить заброшенный корт во дворе дома № 230 по проспекту Ленина. Активисты ТОСа обращались за помощью и к руководству спортивного комплекса «Олимп», но там не нашли для этого свободных средств. Выразила она озабоченность и по поводу недоработок, допущенных подрядчиками в ходе ремонта дворов по Ленина, 174, 180, 196 и 220.

- На одной из детских площадок строители должны были сделать покрытие. Там предусматривался газон, которого жители так и не увидели. Городская администрация пыталась решить эту проблему в досудебном порядке, но пока все остается по-прежнему, - уточнила депутат.

Владислав Шапша заверил, что все необходимые меры уже принимаются и вопрос с подрядчиками будет решен. В качестве примера он привел ситуацию на улице Победы, где администрация восстановила разбитые ограждения спортивной площадки.

- Кто-то поломал, а мы восстановили. И тут восстановим, - подытожил он.

С вопросом ремонта корта Владислав Валерьевич тоже обещал разобраться.

НЕ ТОЛЬКО ЖАЛОВАЛИСЬ, НО И БЛАГОДАРИЛИ

Многие председатели ТОСов выражали Владиславу Валерьевичу лично и всей городской администрации благодарность за ту большую работу, которая проводилась в городе в течение прошлого года. В частности, отметили это представители общественности поселка Обнинское.

В свою очередь мэр заверил их в том, что совсем скоро начнется капитальный ремонт улицы Лесной, о чем давно просили жители данного микрорайона. И в ближайшее время состоится конкурс по выбору подрядной организации, которая будет осуществлять эти работы.

Шапша напомнил, что предыдущий ремонт там был проведен из рук вон плохо. В основание дороги, с его слов, было засыпано непонятно что. А сверху всю эту жижу залили асфальтом, который там буквально утонул. И вот теперь строителям придется все откапывать и переделывать.

- Там сделают тротуары и освещение. Это будет нормальная полноценная дорога, - отметил мэр.

Он подчеркнул, что несколько лет назад в поселке даже стиральные машины не работали, потому что в сети не было 220 вольт. Проблем было море, но все они постепенно решаются.

Прозвучали на встрече и другие вопросы. Стало известно, что жители 38-39 микрорайонов недовольны качеством пандусов, которые установили в многоквартирных домах города в рамках соответствующей программы.

- Вы посмотрите, какие это бандурины! - звучали возгласы участников мероприятия.

Владислав Валерьевич с упреками людей согласился и выразил надежду, что в текущем году такого не будет и строители найдут другой подход в работе. Он поручил ответственным в мэрии сотрудникам встретиться с теми, кто будет устанавливать пандусы, и проработать этот вопрос.

Председатель ТОСа «микрорайон Мирный» Валерий АСТАХОВ пожаловался на несознательность жителей, которые неправильно паркуют свои автомобили и тем самым мешают проезду мусоровозов к мусорным контейнерам. При этом, как он проинформировал, отдел ГИБДД города отказал в установке в тех местах запрещающих знаков «Остановка запрещена». Владислав Валерьевич пообещал рассмотреть этот вопрос и переговорить.

Завершилась встреча торжественным награждением председателей ТОС почетными грамотами и благодарственными письмами за активное участие в развитии местного самоуправления.

Инна ЕМЕЛИНА

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