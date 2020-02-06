Кто достоин раннего выявления онкологических заболеваний и сколько это будет стоить?

Под звон торжественных фанфар прошел в Калуге заключительный этап акции «Онкопатруль». Действительно, в деле борьбы с раком современная медицина продвинулась далеко. Однако чувствует ли простой человек, что все эти достижения для него доступны?

ПРОВЕРЯЙТЕ ЧАЩЕ ГРУДЬ И ПРОСТАТУ!

Данные по онкозаболеваниям в Калужской области за 2019 году пока недоступны для общественности. Пока огласили только цифры за 2018 год, за который в калужском регионе было выявлено 4163 новых случаев заболеваний (1936 случаев у мужчин и 2 227 - у женщин).

Мужчины чаще всего страдают от рака предстательной железы, трахеи, бронхов, легких и колоректального рака. Женщины - от рака молочной железы, кожи и все того же колоректального рака. И выявление на ранних этапах этих заболеваний позволяет человеку сохранить жизнь и здоровье.

Об этом говорится много, и граждане уже готовы бежать и выяснять состояние своего здоровья. А что же врачи? Они-то готовы внимательно относиться к каждому пациенту? Или мужчина, желающий проверить свою простату на предмет наличия онкологии, столкнется с бюрократическим хороводом?

«ПРОСТАТА - ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»

Лет 10 назад в ИМРе была программа «Мужское здоровье». Анатолий ЦЫБ объяснил народу, что простата - это второе сердце мужчины, и пригласил всех желающих бесплатно сдать анализы на онкомаркеры.

Конечно, и там не все было гладко. Врачи, оглашающие результаты исследования на онкомаркеры, бывало, объявляли о своих подозрениях такими словами, что перепуганные мужчины падали в обморок. Тем радостнее для них было потом узнать, что никакого рака у них нет.

Но при всем при том сдать анализы на онкологию обнинские мужчины возможность имели. Государство вообще и руководитель ИМРа Анатолий ЦЫБ, в частности, демонстрировали заботу о мужском здоровье.

Но где сегодня подобные программы? Денег на онкологию вкладывают все больше, а жители Обнинска попасть на бесплатное обследование и консультации в ИМР могут все реже.

Как нам объяснили онкологи, в ИМР наукоградцы попадают бесплатно в День открытых дверей или если областной онкоцентр признает свое бессилие перед болезнью и даст направление установленной формы. Вот и отправляются наукоградцы лечиться в Калугу и Москву.

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА «ОНКОПАТРУЛЯ» НЕДОСТОЙНЫ?

Казалось бы, находясь в городе Обнинске, МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, мог бы обратить внимание на жителей наукограда. Но в преддверии празднования Всемирного дня борьбы против рака двери ИМРа перед обнинцами не открылись. Неужели в городе нет ветеранов, сотрудников ФЭИ, которые достойны того, чтобы их здоровье проверил местный институт?

В честь праздника, вернее, в рамках операции «Онкопатруль», врачей ИМРа отправили исследовать состояние сотрудников завода Volkswagen Group Rus.

220 СОТРУДНИКОВ ПРОШЛИ ОБСЛЕДОВАНИЕ

На заводе Volkswagen Group Rus прошли проверку на рак 220 сотрудников. Два дня специалисты МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, и ГБУЗ «Калужский областной клинический онкологический диспансер» проводили диагностику по раннему выявлению онкологических заболеваний.

Сотрудники с подозрением на злокачественные образования были направлены на дополнительные обследования в ГБУЗ Калужской области «Калужский областной клинический онкологический диспансер».

Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов отметил значимость этого проекта для области: «Такие акции по раннему выявлению злокачественных заболеваний, как «Онкопатруль», очень важны».

Акция была организована по инициативе ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Правительства Калужской области, регионального министерства здравоохранения и администрации завода Volkswagen Group Rus. Молодцы руководители завода! Удивляет другое: почему таких заботливых руководителей не нашлось в Обнинске?

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ ПАЦИЕНТУ ЗА РАННЮЮ ДИАГНОСТИКУ РАКА?

Но что же обнинские мужчины? 50-летний отставной военный вот уже две недели бродит на костылях по платным и бесплатным обнинским врачам.

Воспаленные лимфоузлы, подозрительные изменения мр-сигнала в костях таза и громадные узлы в щитовидке терапевта взволновали только тем, что больничный 10 февраля как-то придется продлевать, а пациент нагло не выздоравливает.

Травматолог и невролог больничный давать отказываются, а исследования и врачей приходится проходить платно. Обошлось «лечение» почти в месячную пенсию. Про запись к онкологу в поликлинике лучше вообще помолчим. Это к вопросу о раннем выявлении заболеваний.

Странная ситуация получается: деньги на раннюю диагностику и лечение рака государство выделяет, а жителям Обнинска доступны только платные услуги? Или выявление тремя месяцами раньше или тремя месяцами позже в онкологии не важно?

Анатолий Дмитриевич на празднованиях в Инновационном культурном центре, где собрались первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь КАГРАМАНЯН, главный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава Росси Андрей КАПРИН и врачи-онкологи НМИЦ радиологии, напомнил, что в Калужской области уже 15 лет работает программа по стимулированию медицинского персонала за проявление онконастороженности:

- Любой медицинский работник, который заподозрил у пациента признаки этого заболевания, получает 3 тысячи рублей, в случае если диагноз подтвержден. И это дает свой эффект, - заверил губернатор.

Но знают ли калужские врачи, что им положена премия за нормальную работу? Или все это остается простой декларацией? К сожалению, на совещании не сообщили, сколько врачей эту премию получили за 15 лет.

ПОЧЕМУ МЫ ПОЛУЧИЛИ ПРИРОСТ СМЕРТНОСТИ?

Конечно, роль десантов и онкопатрулей весьма велика в деле просвещения народа. Но достаточно ли этого для того, чтобы россияне ощутили защищенность?

По словам главного онколога Минздрава России Андрея Каприна, «Онкопатруль» - это не просто скрининг, это большой популяризационный проект, и его результаты будут видны еще многие годы.

- Внедрение скрининговых программ на первом этапе будет сопровождаться ростом показателей заболеваемости и, конечно, смертности, поскольку мы теперь статистически будем знать о гораздо большем пуле заболевших людей. Именно сейчас мы имеем дело с недообследованными случаями, которые не были вовлечены в программу ранней диагностики. Мы не должны этого бояться, и нам придется пройти этот крест. Важно, что систему раннего выявления, укрепления всей онкологической службы останавливать нельзя, - подчеркнул он.

Сложно переоценить значимость ранней диагностики, и, конечно, врачи имеют право порадоваться хорошо проделанной работе, но достаточно ли жителям Обнинска предоставляемых Минздравом услуг, чтобы выжить?

В КАКОЙ СТРАНЕ НАХОДИТСЯ ОБНИНСК?

Всероссийская акция «Онкопатруль» в Калужской области завершилась торжественной передачей эстафеты Белгородской области.

Игорь Каграманян в своем приветствии к собравшимся поблагодарил всю команду врачей, организаторов, артистов за прекрасную работу и отметил, что этот проект должен в самое ближайшее время охватить всю страну. Интересно, Обнинск находится в этой стране или нет?

Рената БЕЛИЧ