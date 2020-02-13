Губернатор Анатолий Артaмонов прощался без слов, но со слезами

Никогда еще годовой отчет Анатолия АРТАМОНОВА перед депутатами Заксобрания не вызывал такого ажиотажа! Никогда так не рвалась на это мероприятие вся политическая и околополитическая калужская тусовка! И уж точно никто не вспомнит, чтобы глава калужского региона выступал с докладом в субботу!

Мнения по поводу происходящего высказывались прямо противоположные: от «это прощание губернатора» до «Анатолий Дмитриевич решил остаться!»

ВЛАДИМИР ВИКУЛИН ПРИЗНАЛСЯ В ТОМ, ЧТО ГУБЕРНАТОР МОЖЕТ УЙТИ

Калужский околополитический бомонд горел желанием посетить знаковое мероприятие и стал активно искать любые пути, чтобы туда прорваться. Попасть удалось далеко не всем желающим, поэтому мы постараемся подробно рассказать о том, как происходил отчет калужского губернатора Анатолия Артамонова.

8 февраля кроме депутатов Заксобрания были приглашены главы всех муниципалитетов региона. В частности, от Обнинска присутствовали Владислав ШАПША и Владимир ВИКУЛИН. Перед заседанием признаться в том, что губернатор может уйти, рискнул только Владимир Васильевич. Остальные делали вид, что знать ничего не знают о том, что происходит что-то необычное, но признавались, что таким большим составом на отчет приехали впервые. Приехавший на знаковое мероприятие экс-градоначальник наукограда Александр АВДЕЕВ немного пооткровенничал и сказал, что скучает по Обнинску. А на вопрос: готов ли он возглавить Калужский регион, удивленно ответил, что ему никто, кроме журналистов, этого не предлагал.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ В ОТЧЕТЕ ГУБЕРНАТОРА И ЦИФРАХ

Повестка 11-й сессии Заксобрания Калужской области была принята единогласно. В ней значился только один вопрос - отчет губернатора о результатах деятельности правительства области за 2019 год. Глава региона обратился к депутатам и коллегам и рассказал о выполнении нацпроектов. 8 февраля губернатор Анатолий Артамонов в своем отчете о работе правительства Калужской области в 2019 году коснулся ретроспективы развития области за последние 20 лет и кратко ответил на вопросы, которые предварительно были заданы депутатами Законодательного собрания.

В ходе отчета губернатор Анатолий Артамонов ненавязчиво напомнил собравшимся, что в 2000-м году область занимала совсем не лидирующее место в ЦФО, а к прошлому году все изменилось, и теперь наш регион - пример для остальных. Долговая нагрузка снизилась с 93 до 50%.

В 2000 ГОДУ ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛА ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ

Валовой региональный продукт Калужской области вырос за год на 2 процента и составил 469 миллиардов рублей. В 2000 году его величина была менее 24 миллиардов рублей.

- Стартовые позиции, с которых мы начинали в то время, были близки к катастрофическим, - вспоминает Анатолий Артамонов начало своего губернаторства, - «дышащая на ладан» промышленность, мизерный бюджет, запредельный уровень безработицы, огромные долги по зарплате. Почти половина населения области жила за чертой бедности. Люди тысячами уезжали в поисках лучшей доли в более благополучные регионы. В своем развитии мы отставали от всех ближайших соседей.

Губернатор напомнил, что Калужская область 20 лет назад считалась отсталой и депрессивной территорией и откровенно пугала потенциальных инвесторов.

Создание положительного имиджа области стало первостепенной задачей. Идей было много. Воплотить их в жизнь стало делом чести для губернатора и его команды.

ДЕПРЕССИВНЫЙ РЕГИОН СТАЛ ЛИДЕРОМ

Только цифры ВСЕ БЫ ТАК РАБОТАЛИ, КАК КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ! Число высокопроизводительных рабочих мест только за 2018 год увеличилось на 14,8 тысячи. Введено еще 7 предприятий (по глубокой переработке пшеницы, производству холодильного оборудования, лакокрасочных материалов, метизов и другой продукции). В Калуге открылась самая современная швейная фабрика «Боско» с объемом инвестиций около 2,5 миллиардов рублей.

Сегодня отношение к региону совершенно другое: Калужскую область уважают и федеральные власти, и партнеры по бизнесу.

Объем промышленного производства вырос с 22 миллиардов рублей в 2000-ом до 889 миллиардов в прошлом году. В сопоставимых ценах он увеличился в 6,3 раза.

С 2010 года по объему промышленного производства на душу населения наш регион занимает первое место среди субъектов ЦФО, а в обрабатывающих производствах входит в тройку лучших регионов страны.

Индекс промышленного производства в прошлом году составил 102,8% и в очередной раз превысил среднероссийское значение.

По сравнению с 2000 годом ежегодный объем инвестиций в основной капитал вырос в сопоставимых ценах в 2,8 раза. В прошедшем году он оценивался в 90 миллиардов рублей, что больше прошлого года на 2%.

С 2006 года суммарный объем инвестиций превысил 1 триллион рублей.

Объем ежегодных прямых иностранных инвестиций вырос с 74 миллионов долларов США в 2000 году до 1,2 миллиарда долларов в 2018 году.

В Калужскую область пришли инвесторы мирового уровня и построили современные заводы и фабрики.

Построены и начали работать 115 крупных промышленных предприятий.

Сформированы и развиваются одни из крупнейших в стране автомобилестроительный и фармацевтический кластеры.

КАЛУЖСКИЕ КОРОВЫ ДАЮТ ПО 8 ТЫСЯЧ ЛИТРОВ МОЛОКА В ГОД

Высокими темпами в минувшем году развивался агропромышленный комплекс. На модернизацию сельскохозяйственных предприятий было направлено свыше 10 миллиардов рублей. Объем государственной поддержки превысил 3 миллиарда рублей.

По темпу роста сельскохозяйственного производства Калужская область поднялась в стране с 41 места в 2000 году на 3 место в 2018 году.

В Центральном федеральном округе в 2000 году мы занимали 14 место, а в 2018 году вышли на лидирующую позицию. Рост производства к предыдущему году составил 15,3%, а в сравнении с 2000 годом оно увеличилось в 1,3 раза. На поддержку племенного животноводства, которой интересовались депутаты «Единой России», было выделено около 60 миллионов рублей. Из них почти 10 миллионов составила компенсация затрат на приобретение племенного молодняка.

От каждой коровы в минувшем году получен надой в 8056 килограммов.

Это на 698 килограммов больше, чем год назад, и в 3 раза больше, чем было в 2000 году.

Регион занимает по надоям 2 место в Центральном федеральном округе и 4 - среди всех регионов Российской Федерации.

САМАЯ КРУПНАЯ В ЕВРОПЕ ТЕПЛИЦА ДОСТРАИВАЕТСЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В Людиново практически завершилось строительство самого крупного в Европе тепличного комплекса площадью 105 гектаров по выращиванию овощей.

В Дзержинском районе построена ферма по выращиванию шампиньонов мощностью 10 тысяч тонн продукта и 35 тысяч тонн субстрата в год. В Кировском районе действует линия по переработке рапса.

НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ОСТАТКИ - НАША ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

Результатом развития экономики стал рост доходов консолидированного бюджета области. В прошлом году они составили 84,4 миллиарда рублей. Из них собственные доходы поступили в консолидированный бюджет в сумме 69,4 миллиарда рублей, что на 9% больше показателя 2018 года. По областному бюджету рост составил 10%.

С 2000 года общий объем доходов бюджета увеличился в 16 раз или на 79 миллиардов рублей. С 2015 года наша область является регионом-донором. С того времени ни один регион не повторил наш опыт.

Долговая нагрузка за последние 5 лет снизилась с 92 до 53% и находится сейчас на безопасном уровне.

Все коммерческие кредиты Калужской области были погашены в 2017 году.

Государственный долг на 95% составляют бюджетные кредиты.

- Выполнив обязательства по программе реструктуризации этих кредитов, мы высвободили около 7 миллиардов рублей, которые были направлены на повышение эффективности региональной экономики и выполнение социальных обязательств, - сообщил губернатор. При этом на конец 2018 и 2019 гг. область имела более чем по 9 миллиардов рублей нераспределенных остатков.

Губернатор объяснил, что эти деньги - наша подушка безопасности и она нам приносит хороший доход в виде начисленных процентов от размещения средств на депозитах в банках.

НАУЧИЛИСЬ ЭКОНОМИТЬ

Централизация закупок для государственных и муниципальных нужд позволила сэкономить 400 миллионов рублей и еще 329 миллионов рублей экономии в результате централизации закупок лекарственных средств.

- 729 миллионов, которые раньше мы переплачивали поставщикам, причем большая их часть оседала в карманах тех, кто организовывал эти закупки, - подытожил губернатор.

Источниками доходов стали поступления от деятельности миграционного центра (354 миллиона рублей) и от видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (445 миллионов рублей).

ЧТО БУДЕТ С ВОДОЙ?

Решаются вопросы качественного водоснабжения, которые волнуют многих жителей области.

- По моему мнению, качество питьевой воды является главным фактором сохранения здоровья человека, - отметил губернатор.

В 2019 году построена станция очистки питьевой воды с комплексом сооружений насосной станции второго подъема в городе Козельске.

До 2024 года за счет средств федерального бюджета будут построены станции очистки питьевой воды в 12 районах области. Вложения составят около 1,8 миллиарда рублей.

Завершается проектирование станций водоочистки в поселке Детчино, городе Ермолино, микрорайоне «Автозавод» города Сухиничи.

Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» выделила 400 миллионов рублей на реконструкцию очистных сооружений в городе Юхнов, поселках Думиничи и Середейский, деревне Жилетово. Работы будут проведены в этом и следующем годах.

В те же сроки запланировано строительство очистных сооружений в деревнях Хотисино Перемышльского района и Коряково Боровского района, поселках Детчино, Бабынино и Товарково, селах Барятино и Хвастовичи.

Таких масштабов строительства объектов водоподготовки и водоотведения область не имела никогда. По просьбе депутатов Законодательного собрания в этом году из областного бюджета дополнительно будет выделено 80 миллионов рублей на капитальный ремонт объектов водно-коммунального хозяйства муниципальной собственности.

- Я рассчитываю, что этими средствами, уважаемые депутаты, вы распорядитесь во благо развития городов и поселений.

Ну, и самое капиталоемкое, что мы должны будем построить, - это новый водозабор артезианской воды и новые очистные сооружения для города Калуги.

Для этого потребуется около 16 миллиардов рублей.

Но кто же будет всем этим заниматься? Анатолий Дмитриевич сказал, что Владимир МАЗУР.

КУДА ДЕНЕМ МУСОР?

Открытие экотехнопарка в Износковском районе позволит нам перейти на современные принципы безопасного обращения с отходами. Этот высокотехнологичный объект прошел комплексную экспертизу, подтвердившую его экологическую безопасность.

Кстати говоря, первые отходы, которые приняло это предприятие, поступили не из Москвы, а из Износковского района.

На будущее, по договоренности с правительством города Москвы, твердые коммунальные отходы из Калужской области будут приниматься на переработку и захоронение этим предприятием в неограниченном количестве.

ЗАРПЛАТА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ УСТУПАЕТ ТОЛЬКО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Только факты

МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ И НАКОНЕЦ ПОСТРОИЛИ На протяжении последних десяти лет Калужская область входит в первую пятерку регионов Центрального федерального округа по объему строительных работ на душу населения. С 2015 года построены: международный аэропорт «Калуга»; областной перинатальный центр; областная инфекционная больница; детско-взрослая поликлиника на 360 посещений в городе Балабаново; государственный областной архив; инновационный культурный центр в городе Калуге; центр культурного развития в городе Тарусе; 10 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных центров; 2 футбольные тренировочные площадки к Чемпионату мира по футболу и множество других объектов капитального строительства. Сегодня на одного жителя региона приходится 30 квадратных метров жилой площади, и эксперты отмечают, что на рынке нет такого спроса, чтобы строить жилье в прежних объемах.

Среднемесячная начисленная заработная плата за истекший год увеличилась на 6,1% и составила 40880 рублей.

Прирост реальной заработной платы составил 1,6%.

Зарплаты врачей, учителей, работников культуры и других отраслей бюджетной сферы находятся на уровне целевых ориентиров, установленных Указом президента.

С октября 2008 года размер заработной платы в Калужской области уступает в Центральном федеральном округе только показателям города Москвы и Московской области.

С 2000 года среднедушевые денежные доходы населения в сопоставимых ценах выросли в 2,9 раза, а средняя начисленная заработная плата - в 3,4 раза.

Уровень бедности населения с 2000 года сократился с 45,5 до 10,4% от общей численности населения.

В 2020 ГОДУ В ОБНИНСКЕ ОТКРОЮТСЯ ШКОЛА И ДЕТСАД

В текущем году будет введен в эксплуатацию детский сад в микрорайоне «Солнечная долина» в городе Обнинске. К концу следующего года все дети нашей области в возрасте от полутора до трех лет будут обеспечены местами в детских дошкольных учреждениях. К началу нового учебного года откроется школа на тысячу мест в Балабаново, а в конце года будет сдана школа на тысячу мест в жилом районе «Заовражье» города Обнинска.

ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМ БОЙ!

Естественная убыль населения области сократилась с 2000 года в 2 раза. Рождаемость в этот период увеличилась на 15%. Продолжительность жизни выросла с 64,3 лет до 71,9 лет.

Общая смертность населения сократилась по всем основным причинам, за исключением новообразований и болезней системы кровообращения. Здесь цифры выросли, но они отражают объективную картину (ранее чаще показывали смертность от старости) и потому позволят принять правильные меры, чтобы быстрее выправить ситуацию.

Более 170 миллионов рублей выделено на новое оборудование для областного онкологического диспансера. На эти средства в Калуге открыт центр амбулаторной онкологической помощи.

- Это абсолютно новый инструмент в арсенале нашего здравоохранения, - напомнил Анатолий Дмитриевич, - который позволяет выявить онкозаболевания на ранних стадиях и тем самым повысить шансы пациентов в борьбе с болезнью. Но самое главное: с 2015 года у нас нет случаев материнской смертности.

НАМ ПОМОЖЕТ ЛЮБОВЬ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Губернатор поблагодарил всех, кто работал на благо Калужской земли:

- Мы немало сделали. Но впереди задач не меньше. Калужская область имеет все основания идти в авангарде развития нашей страны, и я уверен, что так оно и будет, - сказал Анатолий Артамонов. - Я уверен, что любовь к родной земле и забота о людях, которые на ней проживают, помогут нам реализовать те большие планы, которые поставлены президентом страны и нашими жителями. Впервые за долгие годы депутаты не стали задавать вопросы и выступать после отчета, и стало ясно, что Анатолий Дмитриевич действительно попрощался. Вместо вопросов собравшиеся встали и долго аплодировали калужскому губернатору.

ИНТРИГА ОСТАЕТСЯ

Субботний отчет вызвал противоречивые отзывы. Слов «Я ухожу!» не прозвучало, и для тех, кто все понимает буквально, это стало знаком, что глава региона остается. Однако более опытные граждане заметили, что отчитывался губернатор не за год, а за 20 лет, что совсем не характерно для обычных ежегодных отчетов. Наиболее чувствительные граждане уверяют, что губернатор смотрел на них и не просто прощался, а с трудом сдерживал слезы. И только большой опыт публичных выступлений помог Анатолию Дмитриевичу справиться с нахлынувшими эмоциями и закончить речь.

- Он выглядел как никогда трогательно, - сказала депутат Заксобрания Нина ИЛЛАРИОНОВА. - И мы все понимали, что вместе с ним уходит эпоха. Он пришел 47-летним мужчиной в полном расцвете сил, а теперь уходит мудрым политиком, оставляя часть жизни здесь, в Калужской области.

Рената Белич