Трогательная история обнинской кошки, которую хозяева нашли после трех лет разлуки

Если вы не верите в чудо, тогда обязательно прочитайте эту историю. Жизнь, на самом деле, очень удивительная штука, и в ней порой случаются ситуации, в реальность которых сложно поверить. К примеру, на этой неделе местная жительница нашла свою кошку, потерявшуюся почти три года назад. И поспособствовало этому многое, в частности, паблик в социальной сети «ВКонтакте» «Типичный Обнинск» и, конечно, добрые люди. Вот как это произошло.

БЕЗУСПЕШНЫЕ ПОИСКИ

Эта история уходит своими корнями в 2017 год. Тогда супруги Дарья и Олег вместе с их сыном Владиславом проживали в общежитии, расположенном на улице Любого. В августе того же года семья задумалась сменить место жительства. Незадолго до переезда у них пропала кошка.

- Это, конечно, отчасти была наша вина. Я не до конца закрыла дверь, когда вывозили вещи из квартиры. В итоге наша кошка Нюша выскользнула в щель, мы даже и не заметили, - вспоминает Дарья. - Мы тут же бросились на ее поиски - несколько часов ходили по району, звали ее, заглядывали за каждый куст, обошли все общежитие. Но кошка как в Лету канула.

Поиски домашней любимицы семья продолжила и на следующий день. Развесили объявления с фотографией кошки и номерами телефонов.

- Почти все соседи знали, что мы потеряли кошку. Однажды местные детишки даже притащили нам похожую (как им, наверное, показалось). Но это был кот, - рассказывают супруги. Шли дни, поиски продолжались. Пришло время съезжать.

- Мы покидали это место с тяжелым сердцем. Не хотелось верить, что в новую квартиру мы заедем без нашей Нюши. Но делать было нечего. Но на протяжении еще долгого времени мы возвращались и продолжали искать кошку, - говорит Олег. - Однажды раздался звонок - позвонил мужчина, который увидел наше объявление. Он сообщил, что видел похожую кошечку возле мусорных баков на Любого, 6. Мы сразу поехали туда, но нашей кошки там не было. Приезжали на этот адрес неоднократно и даже искали ее на соседних улицах, но, увы, все было тщетно.

НЮША - ОНА ЖЕ ТОСЯ

Администратор паблика «Типичный Обнинск» Евгений ЖАБЧИК: «Городские сообщества в духе «Типичного Обнинска» имеют большую силу и социальную значимость. И помимо острых городских проблем, мы стараемся рассказывать и о простых, добрых вещах. Наши сюжеты и статьи нередко помогают жителям города, что произошло и в этот раз. Присылайте свои темы для сюжетов, и мы обязательно о них расскажем».

В итоге прошло почти три года. Чудо произошло лишь на этой неделе. Дарья совершенно случайно увидела видеосюжет в «Типичном Обнинске» - в паблике, который на сегодняшний день является одним из самых популярных в нашем городе. Его подписчиками являются почти 70000 человек!

- Я увидела в «Типичном Обнинске» сюжет про приют для кошек «Лохматый друг». Что-то внутри меня подсказывало, что я обязательно должна посмотреть это видео. И тут в кадре мелькнула кошка, которая была очень похожа на нашу потеряшку, -рассказывает Дарья. - Я потом несколько раз рассматривала ее на стопкадре и просто не верила своим глазам - это была Нюша!

Девушка тут же связалась с сотрудниками приюта «Лохматый друг», выслала им фотографию кошки, и те подтвердили - это она - Нюша, а точнее, Тося - так назвали ее волонтеры. Уже на следующий день семья поспешила в приют.

- Я не спала всю ночь, так волновалась. Я просто не могла поверить в то, что это была наша кошка, которую вот совершенно случайно мы нашли спустя почти три года! В какой-то момент саму себя даже подсознательно начала переубеждать - не верилось, что может случиться такое чудо. И, так или иначе, мне нужна была встреча с той кошкой, - объясняет Дарья.

И чудо все-таки случилось. В приюте уже год действительно жила та самая кошка. То, что ей пришлось пережить в период скитаний, слушать без слез невозможно.

- Кошку мы пытались поймать несколько месяцев. Она жила в подвале, в руки совсем не давалась. Выходила только покушать, но схватить ее не получалось, - рассказывают волонтеры приюта «Лохматый друг». - В какой-то момент мы заметили, что у нее в буквальном смысле гниет хвост. Тогда решили - кошку нужно поймать во что бы то ни стало, иначе ее ждет смерть.

Если вы хотите завести себе пушистого друга, обращайтесь в приют «Лохматый друг» https://vk.com/public175854339

И ее поймали. Еще бы немного, и вполне возможно, что кошка могла умереть от заражения крови. Но, к счастью, все обошлось. Ей сделали операцию - хвостик ампутировали.

- Нас совершенно это не смущает - с хвостиком она или нет! Мы ее любим любой и безумно рады, что нашли нашу Нюшу. Если честно, ты мы не верим и сейчас, - говорит Дарья. - Мы очень благодарны приюту «Лохматый друг», неравнодушным людям, которые там работают, - если бы не они, то, возможно, нашей кошки и в живых бы уже не было. А еще хотелось бы поблагодарить паблик «Типичный Обнинск» за те интересные сюжеты, которые он выпускает, - иногда, как видите, они делают счастливее, причем и людей, и животных!

К слову, сама кошка своих хозяев вспомнила. Уже тем же вечером, как ее забрали обратно в семью, она довольно мурчала и с радостью бежала навстречу, когда слышала знакомое «Нюша!».

Кристина ЗВОН

Другие статьи из рубрики «История»